Ротенберг об уходе Бердыева: «Сочи» начал играть от обороны – это не наш стиль. А Курбан Бекиевич не может перестроиться»

Борис Ротенберг считает, что Курбан Бердыев не подошел «Сочи» стилистически.

– Тема номер один, конечно, уход Бердыева. Почему разошлись пути?

– У меня с Курбаном Бекиевичем прекрасные отношения. Я знаю его как прекрасного тренера и человека. Он добросовестный и честный. Когда Бердыев приходил, мы договорились, что будем двигаться вперед, что он будет только добавлять.

Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге. Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть.

Даже Гаранин ставил красивый футбол, просто не реализовывали какие-то моменты, и ему не хватило авторитета внутри коллектива, чтобы команда билась за него.

– Во всех командах, где работал Курбан Бекиевич, футбол команды не был таким зрелищным, но зато в перспективе давал результат...

– Нам нужен футбол зрелищный! Люди приходят смотреть игру. Футбол – спектакль! Помимо результата, должна быть игра, движение, перестроения.

Надо давать больше возможностей молодым пацанам. Если их не выпускать, то они завянут.

– Когда вы его приглашали, вы не думали, что нужно дать ему немного времени и что у него футбол больше от обороны?

– Времена меняются. И футбол меняется. Курбан Бекиевич видит это, мы говорили с ним. Он и сам это понял. Сошлись, что он не может перестроиться, – сказал президент «Сочи».

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