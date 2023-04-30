Ротенберг об уходе Бердыева: «Сочи» начал играть от обороны – это не наш стиль. А Курбан Бекиевич не может перестроиться»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Вадим Гаранин Футбол

Борис Ротенберг считает, что Курбан Бердыев не подошел «Сочи» стилистически.

– Тема номер один, конечно, уход Бердыева. Почему разошлись пути?

– У меня с Курбаном Бекиевичем прекрасные отношения. Я знаю его как прекрасного тренера и человека. Он добросовестный и честный. Когда Бердыев приходил, мы договорились, что будем двигаться вперед, что он будет только добавлять.

Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге. Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть.

Даже Гаранин ставил красивый футбол, просто не реализовывали какие-то моменты, и ему не хватило авторитета внутри коллектива, чтобы команда билась за него.

– Во всех командах, где работал Курбан Бекиевич, футбол команды не был таким зрелищным, но зато в перспективе давал результат...

– Нам нужен футбол зрелищный! Люди приходят смотреть игру. Футбол – спектакль! Помимо результата, должна быть игра, движение, перестроения.

Надо давать больше возможностей молодым пацанам. Если их не выпускать, то они завянут.

– Когда вы его приглашали, вы не думали, что нужно дать ему немного времени и что у него футбол больше от обороны?

– Времена меняются. И футбол меняется. Курбан Бекиевич видит это, мы говорили с ним. Он и сам это понял. Сошлись, что он не может перестроиться, – сказал президент «Сочи».

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54 комментария

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Xm.md
Так это все знают. Зачем тогда приглашали
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Darkhan Darkhan
Боря а ты когда тренера звал не знал что он от обороны играет?
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romanisti89
то есть все команды Бердыева играли от обороны, но его зачем то пригласили? дешёвый пиар
+39
0
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Антон Фалафель
Может назначить коачем Борю Ротенберга младшего?🤔
Будет зачетно, кузены в хокее и футболе💪💪💪
+24
-1
+23
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igls54
Что Ротенберг делает в Сочи, если не знает прикупа?
+18
-1
+17
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lezhik
Ответ Антон Фалафель
Может назначить коачем Борю Ротенберга младшего?🤔 Будет зачетно, кузены в хокее и футболе💪💪💪
За одно на поле выпускать хоккеистов СКА. Пусть абсурд будет полным!
+14
-1
+13
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Filipp Gorski
Да поэтому поставили на пост тренера безнадежного Дмитрия Украинцева и футбол стал таким атакующим
+13
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Oleg A.A.
Еще одно подтверждение, что РОТЕНБЕРГИ ОЧЕНЬ далеко от спорта.... Деньги есть, понимания ноль
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инок
Назначать Бердыева, чтобы он поставил команде зрелищный атакующий футбол это каким надо обладать интеллектом, чтобы до такого вообще додуматься...
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Novak
Это всё равно что человеку нужно покрасить стену, но он купил молоток.
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Игорь Новиков
Кто бы мог подумать, что так будет, да?!)

Сейчас бы Бердыев в 70+ лет вдруг начал играть в суператакующий футбол...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
А мне нравилось, как играл Ростов при Бердыеве. Это было, действительно, красиво.. Особенно выходы из обороны в пару - тройку пасов. Всё синхронно- красиво. И даже,, как оборонялись, тоже было красиво.. При этом наколотили кучу голов в Еврокубках сильным соперникам.
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янетыитынея
Ждём Йозе Марино из СКА.
+5
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Recreated
Во Ротенберг гонит! Это типа он не знал, что Бердыев от обороны играет!!??
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filippa
я уже запутался в жтих ретенбергах. сколько их? они веде!
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Трент Резнор
Сказочный ******* (с)
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Федя Букин
Внезапно: Бердыев играет от обороны. Узнали об этом только после назначения 😹
+3
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Рустам Микогазиев
приглашали, чтобы бабки отмыть. это же очевидно
каким образом?
+3
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MaaRek
Ответ Xm.md
Так это все знают. Зачем тогда приглашали
Подумал наверное что на 8-м десятке Бикеич поменяет модель игры и будет в атаку играть
+2
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Lev Kondratchik
А до первых матчей вы считали, что он вам построит суператакующую тики-таку?
+2
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Мартинелли
Ответ Фантом
Ротенберг вроде не дурак и футболом как минимум интересуется, так что это куда больше похоже на вежливый камуфляж: изложил "правдоподобную" версию расставания, чтобы не объяснять реальные причины.
ключевое слово -вроде
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Sergeev55
Атакующий стиль Сочи? Вы серьёзно? Когда команда на 9-м месте о какой атаке можно говорить?! и забили всего-ничего 31 гол за 24 игры... Факт!
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ezhik38
Бердыев начал строить дом с фундамента...а не с крыши...и не смог перестроиться ))
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Pol Belov
слушайте, он где живет? он о рос. футболе хоть что-то знает? неужто он реально ждал от Бердыева атакующего футбола?
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Uralbary
Стиль Сочи, 🤡
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