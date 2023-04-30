Ротенберг о пиве на стадионах: «Должна быть культура. Это увеличит количество оформивших Fan ID и поможет увеличению посещаемости»

Теги премьер-лига Россия болельщики Борис Ротенберг-старший Спорт-Экспресс Сочи Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Борис Ротенберг считает, что пиво на стадионах повысит посещаемость в Мир РПЛ.

– В среду было заседание Госдумы по вопросу возможного возвращения пива на стадионы. Какая позиция у вас?

– Пиво продают везде на стадионах. Но должна быть культура. Если человек выпьет немного пива, ничего страшного не произойдет. Но если люди будут напиваться... Это двоякий вопрос.

Пиву надо дать испытательный срок, посмотреть, как это будет работать, как это скажется на прибыли клубов.

Сейчас ввели Fan ID. Если разрешат продажу пива, все побегут его оформлять (смеется). Думаю, что это увеличит количество людей, оформивших Fan ID.

– Будет ли это прибыльно для «Сочи»?

– Пока непонятно, как это будет работать. Но, думаю, введение пива поможет увеличению посещаемости, – сказал президент «Сочи».

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12 комментариев

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Тень Милутиновича
Решили заменить хулиганов алкоголиками? Оригинально...
+9
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Гамарджоба Генацвале
Испытательной срок для пива? А если не пройдет, то пиво будет уволено?
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Ковид 07.10.52
Мало было сынка, так теперь и папу подогнали с фан-иудными идеями...тьфу...
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catcher69
всё такЪ все сейчас всё бросят и побегут оформлять ведь им больше делать нечего как платить 3 цены за то что можно купить за 100р в КБ...
прямо невидаль какая пиво они будут продавать...вы бы еще по стакану наливали на входе рублей по 500...
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Ми Ша
Сколько же вас,ротенбергов? Из каждого утюга несёте свой бред. Ивановы,Петровы,Сидоровы уже не самые распространённые фамилии в России
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Мукунку хороший
С Фан уйди пиво не зайдёт)
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ДудьСдулся
Врачи бы это назвали:
удаление гланд через ж...
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Добрый Ретроград
Культура курения, культура пития.
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catcher69
Ответ Тень Милутиновича
Решили заменить хулиганов алкоголиками? Оригинально...
поменяем хулиганов на луисов алконавтов...
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Добрый Ретроград
Ответ Тень Милутиновича
Решили заменить хулиганов алкоголиками? Оригинально...
Теперь будут пьяные хулиганы, делов-то.
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Дмитрий
Ответ Тень Милутиновича
Решили заменить хулиганов алкоголиками? Оригинально...
Зачем вы комментируете мнение этой амебы?
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