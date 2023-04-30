Ротенберг об ошибках судей: «Им надо лучше готовиться. Вроде и зарплаты повысили, все для них делается. Но, наверное, таков наш менталитет»

Борис Ротенберг высказался о судействе в Мир РПЛ.

– Вы говорите, что не хотите пенять на судей, но в этом сезоне судейство на очень низком уровне. Что с этим делать?

– Надо им лучше готовиться. Вроде и зарплаты повысили, все для них делается. Руководители судей стараются. Но, наверное, таков наш менталитет.

– Нужен ли иностранец в такой ситуации на посту руководителя?

– Нужен независимый неподкупный человек. Даже если повышаешь зарплату, все равно они где-то что-то... Хотя я за руку никого не ловил и не собираюсь этого делать, но само судейство все показывает.

За одинаковые ошибки их отстраняют – кого на шесть матчей, кого на два. Потом они возвращаются, и опять то же самое. Нужно, чтобы дело возглавил сильный человек, – сказал президент « ».

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