Ротенберг об ошибках судей: «Им надо лучше готовиться. Вроде и зарплаты повысили, все для них делается. Но, наверное, таков наш менталитет»

Теги премьер-лига Россия судьи Борис Ротенберг-старший Сочи Футбол

Борис Ротенберг высказался о судействе в Мир РПЛ.

– Вы говорите, что не хотите пенять на судей, но в этом сезоне судейство на очень низком уровне. Что с этим делать?

– Надо им лучше готовиться. Вроде и зарплаты повысили, все для них делается. Руководители судей стараются. Но, наверное, таков наш менталитет.

– Нужен ли иностранец в такой ситуации на посту руководителя?

– Нужен независимый неподкупный человек. Даже если повышаешь зарплату, все равно они где-то что-то... Хотя я за руку никого не ловил и не собираюсь этого делать, но само судейство все показывает.

За одинаковые ошибки их отстраняют – кого на шесть матчей, кого на два. Потом они возвращаются, и опять то же самое. Нужно, чтобы дело возглавил сильный человек, – сказал президент «Сочи».

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10 комментариев

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Владислав88
Это не менталитет, это уровень коррупции и кумовства такой. И кому как не Борису об этом знать...
+6
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Екн Лор
Когда будут платить за матчи без ошибок, тогда может будет эффект
+2
0
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андрэ
ну не всем же за воровство и кумовство давать Героя труда
+1
0
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Eliza77
Запутался я в них.. это который?
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большой ДЕН
"Но, наверное, таков наш менталитет"
опять народец ему не тот попался
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Эден Азаров
Кого ваш? К кому он себя причисляет интересно.
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Hunteralex
Наш мендалитет - это финский?
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Виктор Литвинов
Ответ Екн Лор
Когда будут платить за матчи без ошибок, тогда может будет эффект
Эффект будет тогда, когда Рома Широков будет начальником их департамента.
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zanuda59
Ответ Владислав88
Это не менталитет, это уровень коррупции и кумовства такой. И кому как не Борису об этом знать...
Так коррупция с кумовством и являются частью менталитета. А также "я ничего не знаю, моя хата с краю" и "после меня хоть потоп".
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Marat_NJL
Ответ Eliza77
Запутался я в них.. это который?
Отец Йозе Марино и бывшего маскота Локо)
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