Депутат Милонов: «Черчесов показывает, что политика изоляции России приводит к ущербным последствиям для мирового спорта»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Государственная дума Ференцварош Виталий Милонов Политика Футбол

Виталий Милонов считает, что Станислав Черчесов разбивает политику изоляции России в мире.

Черчесов с «Ференцварошем» стал чемпионом Венгрии второй год подряд.

«Место Черчесову, конечно, в России. Я уверен, что огромное количество клубов посчитало бы честью для себя, если бы он стал их тренером.

С другой стороны, приведя венгерскую команду к победе, он поддерживает имидж российской тренерской школы в мире. И никто не может отрицать, никто не может вымарать то, что Черчесов – русский человек.

Он показывает, что политика, направленная на изоляцию России от мирового спорта, приводит к ущербным последствиям для мирового спорта», – сказал депутат Госдумы РФ.

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31 комментарий

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Уолтер Собчак
Единственные европейцы, заметившие отсутствие российских команд в еврокубках — это футболисты "Брюгге" и "АЕКа".
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Maxim Vasnechov
Черчесов - австриец осетинского происхождения, причём тут русский человек вообще? Вот запарили всех подряд в русские записывать.
+26
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Циник Петербургский
У меня чай носом пошел, когда я это прочитал ))
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Тиджани Бабангида
Какой-же Милонов умный и при этом патриотичный. Просто образец депутата
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Pertinax Gandi
Русский австриец осетинской наружности.
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Сергей Орлов
Как он, интересно, это показывает?) К тому же, спроси Черчесова русский ли он, уверен, он ответит нет, я осетин)
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Sinister Kid
Вот какой лысый нужен Сити для победы в ЛЧ, а они и не знают.
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Aleksey Yashin
Я вас во-первых приветствую, а во-вторых осетин, а не русский
+4
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Кан и Баллак сидят в баре
Венгрия - мировой спорт, так и знайте.
Скоро про гольф в Эритрее так же будет голосить, по-любому.
+4
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Maxim Vasnechov
Ответ Сергей Орлов
Как он, интересно, это показывает?) К тому же, спроси Черчесова русский ли он, уверен, он ответит нет, я осетин)
Черчесов всегда нос по верху держит. "Ich bin ein echter Österreicher."
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Vovker
Ответ Сергей Орлов
Как он, интересно, это показывает?) К тому же, спроси Черчесова русский ли он, уверен, он ответит нет, я осетин)
Россия - многонациональное государство, Осетия - ее часть.
Какая вообще разница, кто он по национальности.
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HI MARS
О боже,УЕФА в истерике,европейская футбольная общество в слезах от того что не сможет сыграть с Зенитом.Такая потеря для спорта(
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Нефанатик
Милонов как эталон депутата. Другими я их и не представляю
для меня эталон Милонов и Вассерман)
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даниил московский
Ответ ponom4reffa
Мое мнение, русским может быть и бурят, и чеченец, и еврей. К Милонову раньше относился с отрицательной стороны, но поменял свое мнение, когда он реально уехал на фронт. Кстати и комментарии его стали намного адекватней.
на фронт уехал детей убивать? наводчик, тоже мне
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Сергей Жарковский
Ответ А.Э.РАСИМ
Милонов человек глупый. И что симтоматично, sports.ru спец по новостям от глупых людей. Пирс Морган, футболист-гей из Австралии, лесбиянка-футбрлистка из США, Ротен, Коул, какие то миллионеры негры, которые недовольны судьбой, Свищев, Радимов, судья Егоров, Канчельскис, Мостовой, при всем уважении к карьере...... Это направление, арт, тренд сайта.
Сказано в точку, только Зарему забыли, а без неё никуда!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Maxim Vasnechov
Черчесов - австриец осетинского происхождения, причём тут русский человек вообще? Вот запарили всех подряд в русские записывать.
Кто-то же утверждает мол "Русские - это сборище наций" 🤣
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Макс Лов
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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Нефанатик
Милонов как эталон депутата. Другими я их и не представляю
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слесарь Гавриленко
Изоляция Милонова - ущербные последствия для мирового парламентаризма!
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добрый грек
На самом деле интересно, а он сам реально верит, в то что несёт?
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Старый Сухи
Слова и действия некоторых ущербных депутатов приводят к ущербным последствиям для российского спорта.
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MikhaL
Политика на изоляцию → победа Черчесова в европейском чемпионате → ущерб для мирового спорта. Кто-то понял эту логику???
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Юрий Кечко
Считаю хорошей отговоркой если Сити опять не возьмёт лч
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Усатый КозлоБык ©
Найс рофл
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avcgloronalduMU
в Европе он как австриец?
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