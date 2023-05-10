Депутат Милонов: «Черчесов показывает, что политика изоляции России приводит к ущербным последствиям для мирового спорта»
Виталий Милонов считает, что Станислав Черчесов разбивает политику изоляции России в мире.
Черчесов с «Ференцварошем» стал чемпионом Венгрии второй год подряд.
«Место Черчесову, конечно, в России. Я уверен, что огромное количество клубов посчитало бы честью для себя, если бы он стал их тренером.
С другой стороны, приведя венгерскую команду к победе, он поддерживает имидж российской тренерской школы в мире. И никто не может отрицать, никто не может вымарать то, что Черчесов – русский человек.
Он показывает, что политика, направленная на изоляцию России от мирового спорта, приводит к ущербным последствиям для мирового спорта», – сказал депутат Госдумы РФ.
Скоро про гольф в Эритрее так же будет голосить, по-любому.
Какая вообще разница, кто он по национальности.
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!