Виталий Милонов считает, что Станислав Черчесов разбивает политику изоляции России в мире.

Черчесов с « » стал чемпионом Венгрии второй год подряд.

«Место Черчесову, конечно, в России. Я уверен, что огромное количество клубов посчитало бы честью для себя, если бы он стал их тренером.

С другой стороны, приведя венгерскую команду к победе, он поддерживает имидж российской тренерской школы в мире. И никто не может отрицать, никто не может вымарать то, что Черчесов – русский человек.

Он показывает, что политика, направленная на изоляцию России от мирового спорта, приводит к ущербным последствиям для мирового спорта», – сказал депутат Госдумы РФ.