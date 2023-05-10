Черчесов о «Ференцвароше»: «Хотелось бы в этом году пробиться в группу Лиги чемпионов»

Теги Станислав Черчесов Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

Станислав Черчесов рассказал о главной задаче «Ференцвароша» на следующий сезон.

— Когда вернетесь из отпуска, какие планы на межсезонье?

— Главное, понять, кто уезжает в сборные и когда возвращается. Есть над чем подумать: кого пораньше отпустить в отпуск, много других нюансов, которые нужно рассчитать, чтобы потом начать хорошо сезон. Уже 11 июля начинается квалификация Лиги чемпионов, хотелось бы в этом году пробиться в группу.

С 29 мая — отпуск, 14 июня — первый рабочий день, медосмотр. На отдых — всего две недели, нам это время нужно провести с пользой. Первый сбор пройдет недалеко от Будапешта, у границы со Словакией, а потом как обычно выезд в Австрию. Один контрольный матч точно проведем с «Зальцбургом», остальные — пока не знаю, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

В августе прошлого года в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов венгерский клуб проиграл по сумме двух матчей «Карабаху» (1:1, 1:3).

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Ференцварош» дошел до 1/8 финала, где дважды уступил «Байеру» (0:2, 0:2).

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2 комментария

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Vatikan
В любом случае у него более шансов, чем у любого российского клуба(
+7
-2
+5
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