Черчесов о чемпионстве «Ференцвароша»: «Зашел в раздевалку, поздравил, объявил о выходных и быстро ушел. Вернулся – шампанское текло рекой»

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Чемпионат.com Кишварда Футбол

Станислав Черчесов рассказал, как «Ференцварош» праздновал пятое чемпионство подряд.

– Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда мы растеряли наш гандикап: у нас были матчи в Европе, травмы, дисквалификации. Это не оправдание, а факт, но спад в игре у нас был.

Мы хотели повторить прошлогодний успех. Так получилось, что мы выходили на матч с «Кишвардой» уже в статусе чемпиона, для нас это был тест, о чем я сказал ребятам перед игрой. Они молодцы, тест выдержали, победили и сыграли очень качественно. Стадион, который был полон, остался доволен. Дал ребятам два дня выходных.

– В прошлый раз вам испортили костюм.

– В этот раз без эксцессов. Зашел в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушел. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты.

Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся — шампанское текло рекой, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

«Ференцварош» Черчесова 2-й раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии. У тренера 5 трофеев в карьере, все – в Европе

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12 комментариев

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Ромарио163
Не текло рекой, а делало выпрыгивающие движения из бутылок, поправил Черчесов
+17
-1
+16
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Ромарио163
Не текло рекой, а делало выпрыгивающие движения из бутылок, поправил Черчесов
Плотно заполняло пустое пространство под действием внешней силы.
+9
-1
+8
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ПОШОЛ ПОШОЛ
На этот раз обошлось без душевой - добавил полевой командир.
+11
-4
+7
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Н.Ф.
Ответ Кокич
При открывании бутылки шампанского зубами первое, что приходит в голову, это пробка. ©
Шампанское по-семейному: муж пьёт водку, а жена шипит.
+5
0
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Михаил Александров
Станислав, поздравляю!
+5
-1
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Кокич
При открывании бутылки шампанского зубами первое, что приходит в голову, это пробка.
©
+4
0
+4
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Roman Roman
Ответ Ромарио163
Не текло рекой, а делало выпрыгивающие движения из бутылок, поправил Черчесов
не шампанское, а алкогольный винный напиток, насыщенный CO2
+3
-1
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Yury Fedoseev
Водная артерия двигалась от истока к устью
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Добрый Ретроград
Усатый волшебник.
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Spaten
В этом году не дал облить себя Кишвардой
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Shogun
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
На этот раз обошлось без душевой - добавил полевой командир.
А вот это неточно, он не сказал, куда выходил 🤣
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