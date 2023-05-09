Черчесов о чемпионстве «Ференцвароша»: «Зашел в раздевалку, поздравил, объявил о выходных и быстро ушел. Вернулся – шампанское текло рекой»

Станислав Черчесов рассказал, как «Ференцварош» праздновал пятое чемпионство подряд.

– Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда мы растеряли наш гандикап: у нас были матчи в Европе, травмы, дисквалификации. Это не оправдание, а факт, но спад в игре у нас был.

Мы хотели повторить прошлогодний успех. Так получилось, что мы выходили на матч с «Кишвардой» уже в статусе чемпиона, для нас это был тест, о чем я сказал ребятам перед игрой. Они молодцы, тест выдержали, победили и сыграли очень качественно. Стадион, который был полон, остался доволен. Дал ребятам два дня выходных.

– В прошлый раз вам испортили костюм.

– В этот раз без эксцессов. Зашел в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушел. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты.

Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся — шампанское текло рекой, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

«Ференцварош» Черчесова 2-й раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии. У тренера 5 трофеев в карьере, все – в Европе