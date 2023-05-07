Черчесов о работе в РПЛ: «Это все разговоры. Не можем кому-то запретить об этом думать»

Станислав Черчесов заявил, что не вел переговоры о работе с российскими клубами.

– Ваш контракт автоматически продлился до лета 2024 года. Что дальше?

– А дальше мы пока не смотрим. Барьерист должен думать о первом барьере, а не о последнем. Если мыслить наоборот, то точно споткнешься на стартовом. Поэтому давайте не забегать вперед – надо жить сегодняшним днем и смотреть на краткосрочную перспективу, а не куда-то за горизонт.

– Разговоры о возвращении в ближайшее время в чемпионат России возникают регулярно. Что об этом скажете?

– Отвечу, что я тренер « », чемпиона Венгрии. И сейчас все мысли о нем. Нужно сейчас сделать максимум, чтобы попасть в Лигу чемпионов, а в далекое будущее не заглядываем.

– Но поступали предложения от клубов ?

– Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел, – сказал тренер, ранее работавший со «Спартаком», «Динамо» и сборной России.

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