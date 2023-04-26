Левников будет судить матч «Спартак» – «Ростов» в 25-м туре Мир РПЛ, Мешков – на ВАР

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Мир РПЛ.

28 апреля (пятница)

«Динамо» – «Факел»

Судья – Артем Любимов, ассистенты – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков. Резервный судья – Василий Казарцев. ВАР – Анатолий Жабченко, AВАР – Рустам Мухтаров; инспектор – Анатолий Цветнов.

29 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Зенит»

Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Андрей Гурбанов. Резервный судья – Евгений Буланов. ВАР – Павел Кукуян, AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – ЦСКА

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Алексей Стипиди, Владимир Миневич. Резервный судья – Иван Сиденков. ВАР – Василий Казарцев, AВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Краснодар» – «Урал»

Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Илья Елеференко, Денис Березнов. Резервный судья – Игорь Панин. ВАР – Павел Шадыханов, AВАР – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Ростов»

Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин. Резервный судья – Сергей Чебан. ВАР – Виталий Мешков, AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

30 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Пари НН»

Судья – Евгений Турбин, ассистенты – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин. Резервный судья – Константин Аверьянов. ВАР – Павел Шадыханов, AВАР – Александр Богданов; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Сочи» – «Торпедо»

Судья – Артем Чистяков, ассистенты – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов. Резервный судья – Анатолий Жабченко. ВАР – Виталий Мешков, AВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Локомотив» – «Химки»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе. Резервный судья – Евгений Кукуляк. ВАР – Павел Кукуян, AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Юрий Баскаков.

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20 комментариев

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Ебздрогыч
На Спартак - Ростов можно смело заряжать на пенальти, а то и не один. Ставка верняк
+8
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+5
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Фантом
Ответ Ебздрогыч
На Спартак - Ростов можно смело заряжать на пенальти, а то и не один. Ставка верняк
По статистике последних туров это можно заряжать на любой матч. :)
+6
-1
+5
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Petr Denisov
Ответ Злодей Спб
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Пахнет сильно газом.
+3
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Petr Denisov
Ответ samarskij-kuzmich
Как можно всерьёз относиться к РПЛ пока там такие арбитры? Почему тишина по голимому Галимову? Он ещё не наказан? Решили всё замазать, будто бы не было ничего? Цирк.
Согласен.
Можно только добавить одно слово - "Позорище!".
Видимо Крылья Советов кому-то дорогу перешли... на букву Зю.
+2
0
+2
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samarskij-kuzmich
Как можно всерьёз относиться к РПЛ пока там такие арбитры? Почему тишина по голимому Галимову? Он ещё не наказан? Решили всё замазать, будто бы не было ничего? Цирк.
+3
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Кирилл.С-Пб
В ничейку Ростов скатает, 100%
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Злодей Спб
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Ильдар Фарукшин
Кого не ставить. Чую грянет буря
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ks-1993
Сиденков как-то после Нижнего умудрился получить назначение? Он на ВАР больше, чем Галимов начудил
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Алексеич (Ростов-Дон)
В сезоне 19-20 после помощи Спартаку в матче против Ростова Левников несколько месяцев отдыхал от РПЛ, надеюсь Кирилл не забыл тот печальный опыт и сделал правильные выводы.
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Павел Ермаков
Левников добьет.
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Дмитрий9779
Ответ Petr Denisov
Пахнет сильно газом.
Проветривай почаще.
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Дмитрий9779
Ответ Petr Denisov
Да, ждём сильного ветра когда его наконец-то унесёт куда подальше.
Долго придется терпеть,но это ваш выбор.
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Дмитрий9779
Ответ samarskij-kuzmich
Как можно всерьёз относиться к РПЛ пока там такие арбитры? Почему тишина по голимому Галимову? Он ещё не наказан? Решили всё замазать, будто бы не было ничего? Цирк.
Пока отстранён,ведётся проверка на предвзятость.Только три дня прошло после беспредела.
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mnogokotin-
Ответ Petr Denisov
Согласен. Можно только добавить одно слово - "Позорище!". Видимо Крылья Советов кому-то дорогу перешли... на букву Зю.
просто нужны очки полит проекту. ничего личного
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Petr Denisov
Ответ mnogokotin-
вперед, Спартак! )
Вперёд, Спартак!👍
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