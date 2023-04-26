Левников будет судить матч «Спартак» – «Ростов» в 25-м туре Мир РПЛ, Мешков – на ВАР
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Мир РПЛ.
28 апреля (пятница)
Судья – Артем Любимов, ассистенты – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков. Резервный судья – Василий Казарцев. ВАР – Анатолий Жабченко, AВАР – Рустам Мухтаров; инспектор – Анатолий Цветнов.
29 апреля (суббота)
«Крылья Советов» – «Зенит»
Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Андрей Гурбанов. Резервный судья – Евгений Буланов. ВАР – Павел Кукуян, AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – ЦСКА
Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Алексей Стипиди, Владимир Миневич. Резервный судья – Иван Сиденков. ВАР – Василий Казарцев, AВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.
«Краснодар» – «Урал»
Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Илья Елеференко, Денис Березнов. Резервный судья – Игорь Панин. ВАР – Павел Шадыханов, AВАР – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.
«Спартак» – «Ростов»
Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин. Резервный судья – Сергей Чебан. ВАР – Виталий Мешков, AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.
30 апреля (воскресенье)
«Оренбург» – «Пари НН»
Судья – Евгений Турбин, ассистенты – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин. Резервный судья – Константин Аверьянов. ВАР – Павел Шадыханов, AВАР – Александр Богданов; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Сочи» – «Торпедо»
Судья – Артем Чистяков, ассистенты – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов. Резервный судья – Анатолий Жабченко. ВАР – Виталий Мешков, AВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.
«Локомотив» – «Химки»
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе. Резервный судья – Евгений Кукуляк. ВАР – Павел Кукуян, AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Юрий Баскаков.
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Можно только добавить одно слово - "Позорище!".
Видимо Крылья Советов кому-то дорогу перешли... на букву Зю.