Анчелотти о карточке после гола «Сити», когда мяч, возможно, покинул поле: «Я не знаю, почему мне ее дали»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Кевин де Брюйне Артур Соареш Диаш Футбол

Карло Анчелотти выразил недовольство работой судьи матча с «Ман Сити».

Главный тренер «Реала» рассказал об эпизоде первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1), в котором судья Артур Соареш Диаш показал ему желтую карточку.

Анчелотти получил желтую карточку после того, как «Ман Сити» сравнял счет. Тренер указывал на то, что мяч покинул поле перед голом Кевина де Брюйне.

«Я не знаю, почему [мне дали карточку]. Я сказал [судье]: «Я не был на поле, почему ты показываешь мне [карточку]? Я думаю, он мог дать желтую карточку игроку, а не тренеру», – сказал итальянец в эфире BT Sport.

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Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс

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27 комментариев

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ShamilK
Ответ JENNINGS
Судья мб отработал не на 100% идеально, но супергрубых ошибок в его работе я вчера не заметил. Небольшие недочёты были как в пользу «Реала», так и в пользу «Сити». В целом, счёт 1:1 - справедлив, и тем самым обостряет интригу перед ответным поединком🔥
Если бы эти ошибки были в пользу Мадрида, то сейчас все орали бы про Всемирный заговор и тд. Хотя глорье апэловское ведь пытается оспорить и твердит, что никаких ошибок в пользу Сити не было
Было очень много ошибок в пользу Сити. Гол Винисиуса будем проверять по вару, а левый гол кевина - нет.
+46
-24
+22
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JENNINGS
Судья мб отработал не на 100% идеально, но супергрубых ошибок в его работе я вчера не заметил.
Небольшие недочёты были как в пользу «Реала», так и в пользу «Сити».
В целом, счёт 1:1 - справедлив, и тем самым обостряет интригу перед ответным поединком🔥
+27
-14
+13
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KMR
Судьи научились манипулировать с VAR. Особенно в Бундеслиге. Хочу смотрю,хочу нет
+10
-5
+5
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arspurs9
Ответ JENNINGS
Судья мб отработал не на 100% идеально, но супергрубых ошибок в его работе я вчера не заметил. Небольшие недочёты были как в пользу «Реала», так и в пользу «Сити». В целом, счёт 1:1 - справедлив, и тем самым обостряет интригу перед ответным поединком🔥
Это чушь, матч для арбитра очень спорный. Не понимаю, почему теперь их надо оценивать по грубым результативным ошибкам.

Гол КДБ даже не смотрели, хотя там вся бровка требовала аут (гол Вини, кстати, проверялся).
Родри не должен был доигрывать встречу, он наиграл на 3 жк. Это как раз грубая ошибка.
2 руки Сити - всем все равно.
+11
-6
+5
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Ариф Мейланов
Ответ ShamilK
Если бы эти ошибки были в пользу Мадрида, то сейчас все орали бы про Всемирный заговор и тд. Хотя глорье апэловское ведь пытается оспорить и твердит, что никаких ошибок в пользу Сити не было Было очень много ошибок в пользу Сити. Гол Винисиуса будем проверять по вару, а левый гол кевина - нет.
После этого эпизода мячом завладел Камавинга, потом его пас перехватили, и только с этого момента началась атака сити, поэтому вар не сигнализировал об ошибке арбитра
+6
-3
+3
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Tyrone Woodley
Ответ Никита Смолов
В первом тайме как минимум Карвахаль должен был получать жк, Грилиша вообще чуть на операционный стол не отправил, как и Родриго. Такие игроки получив желтые в первом , агрессивно играть уже не будут, а это совсем другой футбол. Но Сити сами хвосты поджали и просели. Нельзя Реалу давать играть на контр-атаках , Барса обыграла реал 3 раза , в 4 матче поменяли стиль , подумали все могут и отхватили 4. У Реала проблемы с командами которые ставят автобус. В матче с Сити тоже пропустили когда начали играть 1м номером.
А про срывы атак Родри и грязную игру Бернарду и волейбол в штрафной Сити мы тактично умолчим....
+7
-4
+3
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Полуэктов Пётр
Ответ ShamilK
Если бы эти ошибки были в пользу Мадрида, то сейчас все орали бы про Всемирный заговор и тд. Хотя глорье апэловское ведь пытается оспорить и твердит, что никаких ошибок в пользу Сити не было Было очень много ошибок в пользу Сити. Гол Винисиуса будем проверять по вару, а левый гол кевина - нет.
Первые минут 60 судья свистел все мелкие моменты в пользу Реала. Даже 2 угловых ему придумал, когда на повторах четко видно было, что от ворот.
Карвахаль за тайм трижды на желтую сыграл и не получил ее ни разу.
Я за Реал болел в этой игре и буду в ответной, но зачем эти глупости говорить про судейство? Оно было не высокого уровня, но в ключевых моментах всё было нормально и гол Сити тоже забили по правилам. Никуда там мяч не ушел.
+4
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Давид Agabekyan
Ну да за что же. Всего лишь на рефа наорал
+5
-5
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Reims Start 2023
ныть не надо. мяч по правилам забит!
изображают себя жертвами судей
+1
-1
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Temp LC
Ответ KMR
Судьи научились манипулировать с VAR. Особенно в Бундеслиге. Хочу смотрю,хочу нет
причем тут судья, если в комнате вар сидят отдельные люди, которые в случае спорного момента зовут главного судью к экрану. Судья только выносит приговор
0
0
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Никита Смолов
Ответ JENNINGS
Судья мб отработал не на 100% идеально, но супергрубых ошибок в его работе я вчера не заметил. Небольшие недочёты были как в пользу «Реала», так и в пользу «Сити». В целом, счёт 1:1 - справедлив, и тем самым обостряет интригу перед ответным поединком🔥
В первом тайме как минимум Карвахаль должен был получать жк, Грилиша вообще чуть на операционный стол не отправил, как и Родриго. Такие игроки получив желтые в первом , агрессивно играть уже не будут, а это совсем другой футбол.
Но Сити сами хвосты поджали и просели.

Нельзя Реалу давать играть на контр-атаках , Барса обыграла реал 3 раза , в 4 матче поменяли стиль , подумали все могут и отхватили 4. У Реала проблемы с командами которые ставят автобус. В матче с Сити тоже пропустили когда начали играть 1м номером.
+6
-6
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<~Inter~>
Ответ ShamilK
Если бы эти ошибки были в пользу Мадрида, то сейчас все орали бы про Всемирный заговор и тд. Хотя глорье апэловское ведь пытается оспорить и твердит, что никаких ошибок в пользу Сити не было Было очень много ошибок в пользу Сити. Гол Винисиуса будем проверять по вару, а левый гол кевина - нет.
Классно когда люди не знают правил и обвиняют судей которые следуют регламенту
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-2
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Vlad
Ответ Никита Смолов
В первом тайме как минимум Карвахаль должен был получать жк, Грилиша вообще чуть на операционный стол не отправил, как и Родриго. Такие игроки получив желтые в первом , агрессивно играть уже не будут, а это совсем другой футбол. Но Сити сами хвосты поджали и просели. Нельзя Реалу давать играть на контр-атаках , Барса обыграла реал 3 раза , в 4 матче поменяли стиль , подумали все могут и отхватили 4. У Реала проблемы с командами которые ставят автобус. В матче с Сити тоже пропустили когда начали играть 1м номером.
Сити в ЛЧ сыграл автобусом с Атлетико. Вот и с Реалом ему видимо так надо играть
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Артемий Дмитриев
Ответ ShamilK
Если бы эти ошибки были в пользу Мадрида, то сейчас все орали бы про Всемирный заговор и тд. Хотя глорье апэловское ведь пытается оспорить и твердит, что никаких ошибок в пользу Сити не было Было очень много ошибок в пользу Сити. Гол Винисиуса будем проверять по вару, а левый гол кевина - нет.
Смотрел матч, как сторонний фанат, судья неплохо контролировал игру, в эпизоде с артистизмом карвахаля никому не дал карточку и правильно сделал, игра могла вспыхнуть дай он обоим по жк, но вот боковые лайцмены и вар это просто посмешище, рука стоунса.. Даже если это не пенка, никто не видел, что было касание и мяч траекторию поменял.. Угловой, нет? Мяч вышел за боковую, боковой вроде хотел показать аут, но потом решил видимо дать эпизод доиграть
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Эксперимент
Ответ ShamilK
Если бы эти ошибки были в пользу Мадрида, то сейчас все орали бы про Всемирный заговор и тд. Хотя глорье апэловское ведь пытается оспорить и твердит, что никаких ошибок в пользу Сити не было Было очень много ошибок в пользу Сити. Гол Винисиуса будем проверять по вару, а левый гол кевина - нет.
Перед этим матчем все мусолили какой Реал сильный духом, а Сити мешки и никто, что в прошлом противостоянии они развалились, а нужно было играть до конца не взирая на пенальти и все остальное.
В итоге мы видим, как "короли лч" бегают за судьёй за каждое попадание в руку и даже в живот, актеров которые провоцируют фолами, а потом валяются в судорогах, кучу соплёй и слез про мяч ушедший в аут (и то не точно) Это королевский менталитет? Это позорище!
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