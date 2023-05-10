Анчелотти о карточке после гола «Сити», когда мяч, возможно, покинул поле: «Я не знаю, почему мне ее дали»
Карло Анчелотти выразил недовольство работой судьи матча с «Ман Сити».
Главный тренер «Реала» рассказал об эпизоде первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1), в котором судья Артур Соареш Диаш показал ему желтую карточку.
Анчелотти получил желтую карточку после того, как «Ман Сити» сравнял счет. Тренер указывал на то, что мяч покинул поле перед голом Кевина де Брюйне.
«Я не знаю, почему [мне дали карточку]. Я сказал [судье]: «Я не был на поле, почему ты показываешь мне [карточку]? Я думаю, он мог дать желтую карточку игроку, а не тренеру», – сказал итальянец в эфире BT Sport.
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Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс
Было очень много ошибок в пользу Сити. Гол Винисиуса будем проверять по вару, а левый гол кевина - нет.
Небольшие недочёты были как в пользу «Реала», так и в пользу «Сити».
В целом, счёт 1:1 - справедлив, и тем самым обостряет интригу перед ответным поединком🔥
Гол КДБ даже не смотрели, хотя там вся бровка требовала аут (гол Вини, кстати, проверялся).
Родри не должен был доигрывать встречу, он наиграл на 3 жк. Это как раз грубая ошибка.
2 руки Сити - всем все равно.
Карвахаль за тайм трижды на желтую сыграл и не получил ее ни разу.
Я за Реал болел в этой игре и буду в ответной, но зачем эти глупости говорить про судейство? Оно было не высокого уровня, но в ключевых моментах всё было нормально и гол Сити тоже забили по правилам. Никуда там мяч не ушел.
изображают себя жертвами судей
Но Сити сами хвосты поджали и просели.
Нельзя Реалу давать играть на контр-атаках , Барса обыграла реал 3 раза , в 4 матче поменяли стиль , подумали все могут и отхватили 4. У Реала проблемы с командами которые ставят автобус. В матче с Сити тоже пропустили когда начали играть 1м номером.
В итоге мы видим, как "короли лч" бегают за судьёй за каждое попадание в руку и даже в живот, актеров которые провоцируют фолами, а потом валяются в судорогах, кучу соплёй и слез про мяч ушедший в аут (и то не точно) Это королевский менталитет? Это позорище!