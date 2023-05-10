Анчелотти о карточке после гола «Сити», когда мяч, возможно, покинул поле: «Я не знаю, почему мне ее дали»

Карло Анчелотти выразил недовольство работой судьи матча с «Ман Сити».

Главный тренер « » рассказал об эпизоде первого матча 1/2 финала с « » (1:1), в котором судья показал ему желтую карточку.

Анчелотти получил желтую карточку после того, как «Ман Сити» сравнял счет. Тренер указывал на то, что мяч покинул поле перед голом .

«Я не знаю, почему [мне дали карточку]. Я сказал [судье]: «Я не был на поле, почему ты показываешь мне [карточку]? Я думаю, он мог дать желтую карточку игроку, а не тренеру», – сказал итальянец в эфире BT Sport.

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