Карло Анчелотти поддержал «Милан» перед дерби с «Интером» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Реала» после первого полуфинала с «Манчестер Сити» (1:1) появился в эфире итальянского телеканала Sport Mediaset.

– Можно отнять пару секунд вашего времени? Прокомментируйте предстоящее дерби.

– Да, 1, 2… Форца, «Милан»! При всем уважении к « », но я должен сказать «Форца, «Милан», – сказал Анчелотти.

«Это прекрасный полуфинал. Я помню 2003 год, тогда был очень тяжелый полуфинал. Приятно, что такое дерби вернулось в Европу.

Снова с « » в Стамбуле? Будем надеяться», – добавил тренер « », игравший за «Милан» и тренировавший его.

В 2005 году во главе «Милана» в Стабуле проиграл финал Лиги чемпионов «Ливерпулю», ведя со счетом 3:0 после первого тайма. В этом году финал снова пройдет в Стамбуле – 10 июня, в день рождения Анчелотти, на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Сегодня «Милан» примет «Интер». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.