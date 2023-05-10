Анчелотти в ответ на просьбу за пару секунд высказаться о миланском дерби: «1, 2… Форца, «Милан»! При всем уважении к «Интеру»

Теги Интер Милан Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти поддержал «Милан» перед дерби с «Интером» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Реала» после первого полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) появился в эфире итальянского телеканала Sport Mediaset.

– Можно отнять пару секунд вашего времени? Прокомментируйте предстоящее дерби.

– Да, 1, 2… Форца, «Милан»! При всем уважении к «Интеру», но я должен сказать «Форца, «Милан», – сказал Анчелотти.

«Это прекрасный полуфинал. Я помню 2003 год, тогда был очень тяжелый полуфинал. Приятно, что такое дерби вернулось в Европу.

Снова с «Миланом» в Стамбуле? Будем надеяться», – добавил тренер «Реала», игравший за «Милан» и тренировавший его.

В 2005 году Анчелотти во главе «Милана» в Стабуле проиграл финал Лиги чемпионов «Ливерпулю», ведя со счетом 3:0 после первого тайма. В этом году финал снова пройдет в Стамбуле – 10 июня, в день рождения Анчелотти, на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Сегодня «Милан» примет «Интер». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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46 комментариев

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Юрий Поляков
В душе он Миланец 👌👍
+128
-3
+125
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Сергей Корочкин
Папа Карло один из самых душевных тренеров в современном футболе ❤️
+90
-2
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Спартак Уокер
Хочется увидеть в финале битву Милана и Мадрида
+52
-7
+45
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Матрёшка Ефросиьевна
Карло уважение)
+32
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DolJun
милан реал был бы крутой финал
+30
-4
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Любезный Коссутий
папу Карло ночью разбуди, он скажет "Форца, Милан!"
тру-россонери, как-никак
+23
-1
+22
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Газонокосильщик Хави
Ответ Юрий Поляков
В душе он Миланец 👌👍
Вообще читал одну его биографию и изначально он болел за Интер. Но в Интер его не взяли и он полностью стал миланистой
+24
-2
+22
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Analjinn
Финал в день рождения Анчелотти в Стамбуле - погодите, это прямо сценарий.
+13
0
+13
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vzi
Было бы странно слышать от него что-то другое. Играл в Милане. Тренировал в Милане.
+12
0
+12
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DolJun
Ответ hompos
при всем уважении конечно но сейчас топить за реал это кринж полный
топить за гвардиолу в любое время было кринжево, самый распиаренный тренер в истории футбола.
+10
-3
+7
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старые кеды
Ответ Юрий Поляков
В душе он Миланец 👌👍
интер же тоже из милана
+8
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Андрей Хенто
Ответ Сергей Корочкин
Папа Карло один из самых душевных тренеров в современном футболе ❤️
Анчелотти уважают практически все, вне зависимости от клубных пристрастий. Великий тренер и отличный человек.
+8
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+6
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Ярик01
Итальянская версия: "1, 2, 3, зенитушка, ****"
+6
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Игорь Новиков
Ответ kaka10
Комментарий удален пользователем
Пиоли был вчера
https://www.sports.ru/football/1115119256-pioli-pered-interom-v-polufinale-lch-milan-proxodit-vydayushhijsya-put.html
+6
-1
+5
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Kuba bratan
Ответ Мишаня Кашников
Интер из Сан-Паулу
Интер из Майами
+3
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pztpzhmx66
Карло , просто гениален в ответах на такие вопросы
+3
0
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Starki92
Карлетто свой человек.
Те времена - они незабываемы, как для фанатов, так и для самих строителей, того самого, легендарного Милана.
+3
0
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Андрей Хенто
Надеюсь, что и Милан и Мадрид смогут оказаться в финале, было бы украшением турнира встреча в финале двух самых титулованных клубов турнира.
+4
-2
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DolJun
Ответ hompos
бредятина ну что еще можно было ожидать от болельщика 11 команды апл ? разве они разбираются в футболе как мы ? не думаю
а если бы подумал - был бы шанс понять)
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Opelrus
А в детстве за Интер болел
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Алексей Репетеев
Ответ Спартак Уокер
Хочется увидеть в финале битву Милана и Мадрида
И победу в этом финале Милана над Мадридом.
+8
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Великий Милан
Форца Милан ! ✊🔴⚫
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СБГ СПБ
Анчелотти легенда Милана
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Великий Милан
Анчелотти все выиграл именно с Миланом и Реалом ☝️✊ ...
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Мишаня Кашников
Ответ старые кеды
интер же тоже из милана
Интер из Сан-Паулу
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