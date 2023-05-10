Анчелотти в ответ на просьбу за пару секунд высказаться о миланском дерби: «1, 2… Форца, «Милан»! При всем уважении к «Интеру»
Карло Анчелотти поддержал «Милан» перед дерби с «Интером» в Лиге чемпионов.
Главный тренер «Реала» после первого полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) появился в эфире итальянского телеканала Sport Mediaset.
– Можно отнять пару секунд вашего времени? Прокомментируйте предстоящее дерби.
– Да, 1, 2… Форца, «Милан»! При всем уважении к «Интеру», но я должен сказать «Форца, «Милан», – сказал Анчелотти.
«Это прекрасный полуфинал. Я помню 2003 год, тогда был очень тяжелый полуфинал. Приятно, что такое дерби вернулось в Европу.
Снова с «Миланом» в Стамбуле? Будем надеяться», – добавил тренер «Реала», игравший за «Милан» и тренировавший его.
В 2005 году Анчелотти во главе «Милана» в Стабуле проиграл финал Лиги чемпионов «Ливерпулю», ведя со счетом 3:0 после первого тайма. В этом году финал снова пройдет в Стамбуле – 10 июня, в день рождения Анчелотти, на Олимпийском стадионе Ататюрка.
Сегодня «Милан» примет «Интер». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
тру-россонери, как-никак
https://www.sports.ru/football/1115119256-pioli-pered-interom-v-polufinale-lch-milan-proxodit-vydayushhijsya-put.html
Те времена - они незабываемы, как для фанатов, так и для самих строителей, того самого, легендарного Милана.