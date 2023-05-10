Экс-судья Итурральде о красной для Бернарду за наступ шипами на ногу Камавинга: «Не помешало бы посмотреть ВАР»

Экс-судья допустил, что игрока «Сити» нужно было удалить в игре с «Реалом».

Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал спорные эпизоды первого полуфинала Лиги чемпионов « » – « » (1:1).

Главным арбитром матча был португалец . Итальянец Массимилиано Иррати отвечал за ВАР.

шипами наступил на ногу

«Массимилиано Иррати – не тот судья, который любит вмешиваться. Он посчитал, что шипы контактируют с ногой с недостаточной силой, но не помешало бы посмотреть ВАР».

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«Это не пенальти. Недостаточный контакт для того, чтобы падал игрок ростом 190 сантиметров», – сказал бывший испанский судья.

Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport

Экс-судья Итурральде о голе де Брюйне после выхода мяча за пределы поля: «Даже если бы он на метр вылетел за линию, после перехвата Камавинга началась другая фаза. ВАР не мог вмешаться»

Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс