Экс-судья Итурральде о красной для Бернарду за наступ шипами на ногу Камавинга: «Не помешало бы посмотреть ВАР»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Артур Соареш Диаш Массимилиано Иррати Даниэль Карвахаль видеоповторы Бернарду Силва Эрлинг Холанд Эдуардо Камавинга Футбол

Экс-судья допустил, что игрока «Сити» нужно было удалить в игре с «Реалом».

Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал спорные эпизоды первого полуфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» (1:1).

Главным арбитром матча был португалец Артур Соареш Диаш. Итальянец Массимилиано Иррати отвечал за ВАР.

Бернарду Силва шипами наступил на ногу Эдуардо Камавинга

«Массимилиано Иррати – не тот судья, который любит вмешиваться. Он посчитал, что шипы контактируют с ногой с недостаточной силой, но не помешало бы посмотреть ВАР».

Эрлинг Холанд упал в штрафной после контакта с Даниэлем Карвахалем

«Это не пенальти. Недостаточный контакт для того, чтобы падал игрок ростом 190 сантиметров», – сказал бывший испанский судья.

Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport

Экс-судья Итурральде о голе де Брюйне после выхода мяча за пределы поля: «Даже если бы он на метр вылетел за линию, после перехвата Камавинга началась другая фаза. ВАР не мог вмешаться»

 Гол «Сити» надо было отменить? Чуть раньше мяч вышел за боковую, но есть важный нюанс

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68 комментариев

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Андрей Хенто
Не красная, но желтая должна быть точно. Плюс Камавинга никогда не валяется, он упал и сразу же встал, будь на его месте кто-то хитрее, конечно он бы изобразил муки умирающего лебедя.
+190
-11
+179
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Игорь Новиков
Для красной, вероятно, действительно не хватало агрессии и силы движения. Но это железная желтая, которой не было.
+109
-8
+101
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Rail Ragimkhanov
Ответ Nogoi89
Как будет на испанском "жёлтая для Карвахаля"?
Пута каталунья
+81
-16
+65
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Bogdan Fedyuk
Ответ Андрей Хенто
Не красная, но желтая должна быть точно. Плюс Камавинга никогда не валяется, он упал и сразу же встал, будь на его месте кто-то хитрее, конечно он бы изобразил муки умирающего лебедя.
А где жёлтая Карвахалю ? Это кста по его части изображать умирающего лебедя ?
+78
-34
+44
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Андрей Хенто
Ответ Bogdan Fedyuk
А где жёлтая Карвахалю ? Это кста по его части изображать умирающего лебедя ?
Думаю там же, где и желтые карточки Родри. На самом деле судья немного упустил нить игры. Но в целом матч закончился справедливым результатом. Ошибки были, как в пользу Мадрида, так и в пользу Сити.
+48
-7
+41
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Бестрофейник 19/20
Ответ Андрей Хенто
Не красная, но желтая должна быть точно. Плюс Камавинга никогда не валяется, он упал и сразу же встал, будь на его месте кто-то хитрее, конечно он бы изобразил муки умирающего лебедя.
Типа Карвахаля?
+46
-16
+30
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Михаил Дьяконов
Ну, красная вряд ли, но желтую показать надо было, как и Карвахалю вчера, у которого абонемент, видимо
+33
-5
+28
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Джанлука Нальюка
Карвахаль, Бернарду,Родри все должны были сидеть на желтых к концу первого тайма, судья не справился. Это его первый полуфинал ЛЧ и это было заметно
+23
0
+23
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Raul14
Ответ Rail Ragimkhanov
Пута каталунья
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+18
-5
+13
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Андрей Хенто
Ответ Rio de Janeiro
На самом деле за рассуждениями об этом фоле многие упускают в принципе космический матч Камавинге и в частности его потрясающую игру 1 в 1 против Бернарду особенно во 2 тайме
Так да, шикарный матч провел Камавинга, практически ничего не позволил сделать Бернарду, который не так давно просто уничтожал Дэвиса в матчах с Баварией. Я вообще считаю, что Камавинга вчера был лучшим в составе Мадрида. Шикарно обыгрался с Модричем в стеночку, совершил хороший забег на метров 40 и отдал голевую Винисиусу. Единственный минус, что гол Мадрида пришел именно после ошибки Камы. Но в 20 лет показывать футбол такого уровня - искусство. И ведь это он еще далек до своего потолка, будущий топ-игрок растет, однозначно.
+14
-2
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Ночной кошмар Логинова
Камавинге не хватило опыта. Но вместе с тем, это вызывает уважение. Если бы он повалялся хотя бы вполовину так, как Карвахаль, то и ВАР посмотрели бы, и у Бернарду Силва был бы шанс удалиться. Потому что на повторах выглядело не очень. С другой стороны, раз не травмировался и было не очень больно - правильно сделал. Удаление, если бы оно состоялось, испортило бы игру.

Кстати, забавно, что во втором тайме он завалился в одном эпизоде без контакта и даже просимулировал немного, возможно, Анчи в перерыве втык сделал, что надо немного более по-итальянски себя вести))
+15
-5
+10
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Mr. Jones
Ответ Игорь Новиков
Для красной, вероятно, действительно не хватало агрессии и силы движения. Но это железная желтая, которой не было.
Да, но справедливости ради, судили так в обе стороны. Карвахаля дважды подряд не наказали за умышленную подлость и провокацию, так что как минимум судья был последовательным.
+15
-6
+9
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Wild91688
Ответ Алексей Иванов
Там Камавинга поднялся через пол секунды и продолжил игру,если бы он включил испанского актера то может и посмотрели бы.Курвахаль на месте Камавинги минимум пол часа бы лежал и катался по полю Объективно говоря в таком безобидном эпизоде красную это перебор и ломание игры И еще при счете 0-0 Карвахаль Холланда в поясницу толкнул в штрафной и это по идее пенальти
Ахахах,по идее пенальти,рассмешил
+7
0
+7
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City!
Бернарду вроде даже не перенес вес тела на эту ногу, откуда только столько жалоб будто он наступил всем весом и еще потоптался.
Лучше спросите когда карвахалю гипс с руки снимут
+9
-3
+6
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calamitas
Ответ Андрей Хенто
Думаю там же, где и желтые карточки Родри. На самом деле судья немного упустил нить игры. Но в целом матч закончился справедливым результатом. Ошибки были, как в пользу Мадрида, так и в пользу Сити.
Всё так, судья не ошибался в какую-либо сторону, он просто не вывез.
+5
0
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Данияр Жумабекович
если бы Кама был хитрее, то полежал бы, чтобы у Вар был повод посмотреть эпизод. С другой стороны Кама мужик, не стал валяться, значит боли не было. Встал и пошёл рубиться дальше
+6
-2
+4
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Vedved
Ответ Газонокосильщик Хави
У него прям кровь синегранатовая. Если бы бернарду даже ногу оторвал - сказал бы, что по его мнению момент был в движение и тк они оба играли это не тянет даже на жёлтую
Читать пробовали, прежде чем коммент оставлять?🤦🏻‍♂️
+3
0
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Мужанов Дмитрий Александрович
Жёлтая там была, да и вообще несколько железных жёлтых не дал.
+3
-1
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Марслан Акматалиев
Судья ошибался в обе стороны. В первом тайме карточки недополучили игроки Реала, во втором игроки Сити.
Но ни Родри, ни Бернарду, ни Карвахаль не заслужили красную по итогам матча.
+2
0
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Дмитрий Гончаров
Ответ DaniOs
Как по мне, судья провел неплохой матч. Не дал Карвахалю желтую, но и так же не дал Родри. Они много фолили, но конкретного фола на желтую, как в случае с Кроосом, Гюндоганом, Камавингой и Бернарду (фол в конце матча), у них не было. Судья дал бороться, был последователен в своих решениях, и гасил вспышки, как между Карвахалем и Гриллишем. В этом молодец. Единственный момент с фолом Бернарду. По поводу Карвахаля и его грубости: думаю, что он все это делал для провокации, он хорошо изучил Гриллиша. И кто смотрит матчи Реала, знает, что Карвахаль жесткий защитник, но не грубиян, которым его сейчас выставляют. Симуляций откровенных за ним тоже не замечалось.
Извини конечно, но второй абзац чушь полнейшая.
1. Карвахаль грубый защитник, чего только стычки с Алексом Бальде в классико стоят.
2. Симулянт он знатный, практически в каждом мачте этим занимается.
+2
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Rio de Janeiro
Ответ Андрей Хенто
Не красная, но желтая должна быть точно. Плюс Камавинга никогда не валяется, он упал и сразу же встал, будь на его месте кто-то хитрее, конечно он бы изобразил муки умирающего лебедя.
На самом деле за рассуждениями об этом фоле многие упускают в принципе космический матч Камавинге и в частности его потрясающую игру 1 в 1 против Бернарду особенно во 2 тайме
+4
-3
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Спартак Уокер
Там не красная 100 процентов
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Анастасия Смирнова
Да вообще судейство странное было
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Jo-jo
"Как Реаловские на судей жалуются", на это можно смотреть бесконечно... Уж чья бы корова мычала)
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Rail Ragimkhanov
- Обычно я особое внимание обращаю на то , прошли ли шипы насквозь добавил он
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