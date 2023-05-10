Экс-судья Итурральде о красной для Бернарду за наступ шипами на ногу Камавинга: «Не помешало бы посмотреть ВАР»
Экс-судья допустил, что игрока «Сити» нужно было удалить в игре с «Реалом».
Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал спорные эпизоды первого полуфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» (1:1).
Главным арбитром матча был португалец Артур Соареш Диаш. Итальянец Массимилиано Иррати отвечал за ВАР.
Бернарду Силва шипами наступил на ногу Эдуардо Камавинга
«Массимилиано Иррати – не тот судья, который любит вмешиваться. Он посчитал, что шипы контактируют с ногой с недостаточной силой, но не помешало бы посмотреть ВАР».
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«Это не пенальти. Недостаточный контакт для того, чтобы падал игрок ростом 190 сантиметров», – сказал бывший испанский судья.
Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport
Экс-судья Итурральде о голе де Брюйне после выхода мяча за пределы поля: «Даже если бы он на метр вылетел за линию, после перехвата Камавинга началась другая фаза. ВАР не мог вмешаться»
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Кстати, забавно, что во втором тайме он завалился в одном эпизоде без контакта и даже просимулировал немного, возможно, Анчи в перерыве втык сделал, что надо немного более по-итальянски себя вести))
Лучше спросите когда карвахалю гипс с руки снимут
Но ни Родри, ни Бернарду, ни Карвахаль не заслужили красную по итогам матча.
1. Карвахаль грубый защитник, чего только стычки с Алексом Бальде в классико стоят.
2. Симулянт он знатный, практически в каждом мачте этим занимается.