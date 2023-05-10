Анчелотти об 1:1 с «Сити»: «Рюдигер успешно действовал против Холанда. На следующую игру у «Реала» мощный настрой»

Карло Анчелотти доволен, что Антонио Рюдигер справился с Эрлингом Холандом.

Главный тренер « » высказался после 1-го матча 1/2 финала чемпионов с « » (1:1).

«Что касается оборонительных действий, мы были хороши. Рюдигер успешно действовал против , а средняя линия держала под контролем все остальное. Сыграли хорошо, так что мы довольны. На следующую игру у нас мощный настрой.

Порой трудно добиться победы, даже если ты ее заслуживаешь. Но мы хорошо сыграли, я доволен. Мы были сосредоточены на контроле пространства между линиями, пытались не давать де Брюйне и Гюндогану возможности пользоваться свободными зонами. Кроос и Модрич очень хорошо справлялись с этой задачей.

Мы хорошо играли после пропущенного мяча и создали несколько опасных моментов. Это определенно придаст нам уверенности перед ответной игрой», - сказал .

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