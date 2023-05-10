Анчелотти об 1:1 с «Сити»: «Рюдигер успешно действовал против Холанда. На следующую игру у «Реала» мощный настрой»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Эрлинг Холанд Футбол

Карло Анчелотти доволен, что Антонио Рюдигер справился с Эрлингом Холандом.

Главный тренер «Реала» высказался после 1-го матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

«Что касается оборонительных действий, мы были хороши. Рюдигер успешно действовал против Холанда, а средняя линия держала под контролем все остальное. Сыграли хорошо, так что мы довольны. На следующую игру у нас мощный настрой.

Порой трудно добиться победы, даже если ты ее заслуживаешь. Но мы хорошо сыграли, я доволен. Мы были сосредоточены на контроле пространства между линиями, пытались не давать де Брюйне и Гюндогану возможности пользоваться свободными зонами. Кроос и Модрич очень хорошо справлялись с этой задачей.

Мы хорошо играли после пропущенного мяча и создали несколько опасных моментов. Это определенно придаст нам уверенности перед ответной игрой», - сказал Анчелотти.

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10 комментариев

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Нголо Щербатски
Ответ ViceNiceIce? Yeah
Есть ощущение, что Реал играл с запасом. Буду надеяться, что так и есть. Тем более Модрич и Вальверде подходили к матчу совсем не в лучших кондициях
То же самое можно написать и про горожан
+12
-6
+6
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ViceNiceIce? Yeah
Есть ощущение, что Реал играл с запасом. Буду надеяться, что так и есть. Тем более Модрич и Вальверде подходили к матчу совсем не в лучших кондициях
+12
-8
+4
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Эксперимент
Ответ ViceNiceIce? Yeah
Есть ощущение, что Реал играл с запасом. Буду надеяться, что так и есть. Тем более Модрич и Вальверде подходили к матчу совсем не в лучших кондициях
Они все силы потратили бегая за судьёй
+13
-9
+4
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Андрей Хенто
Алаба тоже здорово помогал, да и в целом шикарно сыграли в защите.
+2
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Рашпель793
Ответ ViceNiceIce? Yeah
Есть ощущение, что Реал играл с запасом. Буду надеяться, что так и есть. Тем более Модрич и Вальверде подходили к матчу совсем не в лучших кондициях
Да и МС играли будто не во всю силу. Равная игра сильнейших клубов, которые при этом максимума не показали )
+3
-1
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Байгазы Козтимесин
Все таки один раз в опорной зоне потеряли КДБ
+1
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Footballeur
Модрич и Бензема были худшими вчера как ни странно. Надеюсь через неделю будут в хорошей форме.
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Илья Храбров
Самое интересное команды оставили на ответный матч, будет круто)
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KMFDM71
Не понял, Эрлинг некачественно пердел??
Непорядок, однако))
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