Мишель Платини: «Общество – расистское. Чтобы искоренить проблему, нужно начинать со школ»

Мишель Платини высказался о расизме в мире футбола и обществе.

Бывший президент УЕФА прокомментировал, в частности, оскорбления в адрес и .

«Общество – расистское. Футбол пытается не допускать расизм на стадионах, но это сложно.

Если бы у меня была идея [как побороть эту проблему], когда я был президентом УЕФА, я бы ее воплотил. Я только знаю, что мы должны начинать со школ, чтобы искоренить ее.

Я не думаю, что Италия – расистская страна, как и Франция, я уверен, что она хочет бороться с расизмом», – сказал в интервью La Stampa.

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