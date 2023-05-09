Мишель Платини: «Общество – расистское. Чтобы искоренить проблему, нужно начинать со школ»
Мишель Платини высказался о расизме в мире футбола и обществе.
Бывший президент УЕФА прокомментировал, в частности, оскорбления в адрес Ромелу Лукаку и Душана Влаховича.
«Общество – расистское. Футбол пытается не допускать расизм на стадионах, но это сложно.
Если бы у меня была идея [как побороть эту проблему], когда я был президентом УЕФА, я бы ее воплотил. Я только знаю, что мы должны начинать со школ, чтобы искоренить ее.
Я не думаю, что Италия – расистская страна, как и Франция, я уверен, что она хочет бороться с расизмом», – сказал Платини в интервью La Stampa.
Фанаты «Аталанты» называли Влаховича «цыганом» во время матча с «Юве». Форвард забил на 98-й, приложил палец к губам и получил желтую
Фанаты «Юве» оскорбляли Лукаку на расовой почве и ухали во время пенальти на 95-й, поэтому он жестом призвал их замолчать после гола
Массово завезли инородные элементы в страну - назвали их "французами" - навязали мультирасовое мультикультурное общество - теперь требуют принять новый порядок, жить в любви и согласии.
Политическая шизофрения, она такая. Не щадит никого.
Вот, допустим, если Платини назвать бельгийцем, то он оскорбится? Явно нет. Возможно, удивится, но не более. А чем цыгане хуже?