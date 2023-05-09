Мишель Платини: «Общество – расистское. Чтобы искоренить проблему, нужно начинать со школ»

Теги Интер Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Мишель Платини болельщики Ромелу Лукаку стадионы Душан Влахович дискриминация Футбол

Мишель Платини высказался о расизме в мире футбола и обществе.

Бывший президент УЕФА прокомментировал, в частности, оскорбления в адрес Ромелу Лукаку и Душана Влаховича.

«Общество – расистское. Футбол пытается не допускать расизм на стадионах, но это сложно.

Если бы у меня была идея [как побороть эту проблему], когда я был президентом УЕФА, я бы ее воплотил. Я только знаю, что мы должны начинать со школ, чтобы искоренить ее.

Я не думаю, что Италия – расистская страна, как и Франция, я уверен, что она хочет бороться с расизмом», – сказал Платини в интервью La Stampa.

Фанаты «Аталанты» называли Влаховича «цыганом» во время матча с «Юве». Форвард забил на 98-й, приложил палец к губам и получил желтую

Фанаты «Юве» оскорбляли Лукаку на расовой почве и ухали во время пенальти на 95-й, поэтому он жестом призвал их замолчать после гола

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23 комментария

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Юрий Кечко
Борьба с любыми угнетениями для меньшинств, давно превратилась в борьбу за преференции для них , что в обществе даёт противоположный ожидаемому эффект
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Aleksey Yashin
Платини: нужно искоренить школы!
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Kypu_6am6yk
Общество - расистское, Италия, Франция- не расистские страны. Теперь стало понятно.
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David Aprasidze
Типичный левачьи бред француза
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Max9999
В смысле не принимать цыган и негров в школы? Да он радикал!
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blaugrano
Всё равно, что ловить руками воздух.
Массово завезли инородные элементы в страну - назвали их "французами" - навязали мультирасовое мультикультурное общество - теперь требуют принять новый порядок, жить в любви и согласии.
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Arty Novikoff
У Мишутки в одной фразе - страны не расистские, а общества расистские.

Политическая шизофрения, она такая. Не щадит никого.
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Баркамол Абдулла
Можно решать эту проблему самом деле, всех коричневых людей, арабов, индусов отправить свою историческую родину и проблема решена раз и навсегда. Пусть живут у себя родной стране без расизма
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Mancar Camoran 2.0
Согласен, черный расизм нужно искоренять.
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Adeen
Мишель Платини: «Я хочу ещё денег и снова в решать что-то в футболе, но я не знаю с чего начать. Хотя...»
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faaakkkeee
Не люблю две вещи - расизм и негров (с).
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Гамарджоба Генацвале
Лукаку и Влаховича оскорбили в Италии, но Италия не расистская страна по мнению Платини. Что-то тут не так.
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Экспертное мнение
Даже официальная наука считает, что люди появились в Африке и были неграми. Такой чести ни одной расе не выражали(
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Фантом
Вообще-то расизм - это скорее идея, что назвать человека "цыганом" - оскорбление.

Вот, допустим, если Платини назвать бельгийцем, то он оскорбится? Явно нет. Возможно, удивится, но не более. А чем цыгане хуже?
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Россия будет свободной
Ответ Баркамол Абдулла
Можно решать эту проблему самом деле, всех коричневых людей, арабов, индусов отправить свою историческую родину и проблема решена раз и навсегда. Пусть живут у себя родной стране без расизма
с таким именем как у тебя заявлять подобные тезисы - глупость
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