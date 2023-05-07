«Барса» намерена расстаться с Ферраном, хотя он не хочет уходить. Возможна аренда с правом выкупа

«Барса» хочет расстаться с Ферраном Торресом, которого купила за 55 млн евро зимой 2022-го.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб надеется расстаться с 23-летним вингером. Пока «Барса» не сообщила испанцу о своих намерениях, но после того, как команда официально оформит победу в , клуб начнет активную работу над уходом Феррана.

и слышать не хочет об уходе из «Барселоны», но спортивное руководство работает над возможным переходом игрока в другой клуб на правах аренды с правом выкупа. Хави поговорит с Ферраном, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию.

«Барса» уже получила запросы по Торресу от нескольких клубов. Интерес к игроку проявляют « », « », «Астон Вилла» и « ».

Ферран хочет остаться в «Барсе», но это маловероятно, учитывая, что клубу необходимо продать кого-то летом, чтобы вписаться в финансовые требования Ла Лиги.

Сообщалось, что «Барса» готова продать Феррана за 25 млн евро. Торрес перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити» зимой 2022 года за 55 миллионов евро.

В этом сезоне у левого вингера 7 голов и 2 результативные передачи в 41 игре за «Барсу» во всех турнирах. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.