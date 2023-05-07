«Барса» намерена расстаться с Ферраном, хотя он не хочет уходить. Возможна аренда с правом выкупа

Теги Интер Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Атлетико Хави серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Ферран Торрес Футбол

«Барса» хочет расстаться с Ферраном Торресом, которого купила за 55 млн евро зимой 2022-го.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб надеется расстаться с 23-летним вингером. Пока «Барса» не сообщила испанцу о своих намерениях, но после того, как команда официально оформит победу в Ла Лиге, клуб начнет активную работу над уходом Феррана.

Торрес и слышать не хочет об уходе из «Барселоны», но спортивное руководство работает над возможным переходом игрока в другой клуб на правах аренды с правом выкупа. Хави поговорит с Ферраном, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию.

«Барса» уже получила запросы по Торресу от нескольких клубов. Интерес к игроку проявляют «Интер», «Ювентус», «Астон Вилла» и «Атлетико». 

Ферран хочет остаться в «Барсе», но это маловероятно, учитывая, что клубу необходимо продать кого-то летом, чтобы вписаться в финансовые требования Ла Лиги.

Сообщалось, что «Барса» готова продать Феррана за 25 млн евро. Торрес перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити» зимой 2022 года за 55 миллионов евро.

В этом сезоне у левого вингера 7 голов и 2 результативные передачи в 41 игре за «Барсу» во всех турнирах. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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47 комментариев

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Parce
Только представьте, если бы Ферран научился бы попадать по воротам(
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Эксперт Спортс
Провальный трансфер. Да Ферран хоть что то пытается делать но его промахи..., лучше взять из Ла масии и освободить зп ведомость.
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Vinnipukh Vinni
Ответ окечуква
Игрок вроде хороший, но глядя на него постоянно думаешь, что чего-то ему не хватает. Так было всегда, может только в Валенсии, на контрасте с партнерами, он и выглядел звездой.
Чего-то? Мастерства ему не хватает.
Если совсем упрощать, то для топ клуба он деревянный.
+8
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mqh9pzrxgf
Ответ Parce
Только представьте, если бы Ферран научился бы попадать по воротам(
Вини научился
+10
-4
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blaugrano
Удивительно, что Ферран хоть куда-то попал.
Даже если это сфера интересов других клубов.
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мимоКрокодил
Диарея спорт можно даже не смотреть, ни одна новость не соответствует действительности.
+9
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Vinnipukh Vinni
Ответ Shuller18
Ага, а Гави прямо технарь для топ клуба))
Во-первых, потехничнее Торреса, а во-вторых у него есть другие качества, которых у Торреса нет.
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ljolik888
Ответ Shuller18
Комментарий удален модератором
Мусиала деградирует на глазах , но тебе везде мерещутся игроки Барселоны .
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Vinnipukh Vinni
Ответ Shuller18
Комментарий удален модератором
Ты можешь думать, как угодно, только непонятен смысл твоих высеров. Гави вроде в Мадрид не продают и вообще никуда не продают. Какая тебе разница, какие у него качества и мастерство?
Речь в новости только о Торресе.
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кто-то
- 30 млн. евро 🤦‍♂️
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Alexander Sragovich
Ответ Parce
Только представьте, если бы Ферран научился бы попадать по воротам(
Также побеждать в единоборствах, быстро бегать и хорошо пасовать. Цены бы ему не было
+7
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Зафар Мусаев
Значит так, народ, Ферран пока не в курсе что его хотят слить. Так что все держим язык за зубами
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A K
Зачем вы купили-то это недоразумение?
+2
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окечуква
Игрок вроде хороший, но глядя на него постоянно думаешь, что чего-то ему не хватает. Так было всегда, может только в Валенсии, на контрасте с партнерами, он и выглядел звездой.
+3
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Кино Музыка
Судя по возрасту, не поздно переучиться на полузащитника. Не забивной но моторный, готовый игрок давления.
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B10
Ответ Vinnipukh Vinni
Чего-то? Мастерства ему не хватает. Если совсем упрощать, то для топ клуба он деревянный.
Спасибо Алемани за Феррана
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Vinnipukh Vinni
Ответ Shuller18
Комментарий удален модератором
Я что-то писал про Гави, когда написал про Торреса?
Ещё раз - в чём смысл твоих наездов?
Думай про него, как хочешь.
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ya_za_ac_milan
Интеру и Атлетико хорошо зайдёт.
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Ван Гог
Диарея спорт эти дни очень соответствует своему названию и набрасывает на ветилятор. Кто-то из Мадрида им явно занес. Иначе объяснить эти сумасшедшие новости я не могу.
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Александр Киричев
бесплатная аренда с правом выкупа за 3 миллиона в Атлетико
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СД18
Когда же закончат писать этот бред? Не станет Барса его продавать из финансовых соображений за 25 лямов, потому что по правилам Лалиги, это будет не плюс 25, а минус 30.
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Pailak Petrosian
Ответ DolJun
от перемены мест слагаемых сумма не меняется: фоден такая же табуретка.
ну нет, он по крайней мере фоден бьёт в створ ворот
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Георгий Шиков
Ответ Pailak Petrosian
Верните его в Сити по гарантии и обменяйте на Фодана
Гений) мб еще бернарду и холлана в придачу
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Muhammad Juraev
Ответ Shuller18
Ага, а Гави прямо технарь для топ клуба))
У вас 🔥 от того,что ваш последний воспитанник это лукас вискас, который хуже 15 летнего Джамалья!
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Pailak Petrosian
Верните его в Сити по гарантии и обменяйте на Фодана
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