Чемпионами Италии за последние 4 сезона стали 4 разных клуба – «Юве», «Интер», «Милан» и «Наполи». Такого не было ни в одной из топ-5 лиг Европы

Теги Интер Милан Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Наполи Футбол

Чемпионами Италии за четыре сезона взяли четыре разных клуба.

До «Наполи», который сегодня досрочно оформил чемпионство в Италии, титул выигрывали «Ювентус», «Интер», «Милан».

Ни в одной из топ-5 лиг Европы чемпионами за последние четыре сезона не становились разные клубы.

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56 комментариев

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Ice Bolt
Всё-таки в Италии всегда есть свой шарм, какие бы там не были уже устаревшие стадионы, в каком бы состоянии не были клубы, всегда интриги и крутые зарубы.
Беллисимо!
+78
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+78
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llolishe
Лацио пусть станет чемпиком в след сезоне серии А!
+66
-13
+53
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Роман Ковачевич
Вот что Роналду творит, а то его хейтили. А он сделал серию А конкурентной, а то сейчас бы Ювентус выгрывал бы очередное чемпионство как Бавария, а он взял и как герой уровнял Ювентус на уровень остальных команд
+59
-16
+43
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Dimonty
Ответ Ascar Shatmanov
Недаром это лучшая лига мира!
После ФНЛ разумеется. Там вообще каждый год новый чемпион!
+35
-2
+33
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Ascar Shatmanov
Ответ Ice Bolt
Всё-таки в Италии всегда есть свой шарм, какие бы там не были уже устаревшие стадионы, в каком бы состоянии не были клубы, всегда интриги и крутые зарубы. Беллисимо!
Недаром это лучшая лига мира!
+21
-6
+15
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ llolishe
Лацио пусть станет чемпиком в след сезоне серии А!
Или Аталанта, в любом случае они заслужили
+18
-6
+12
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dutchtrio
Ответ Tristan...
И причём тут Роналду?
У кого-то фантомные боли
+14
-3
+11
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RealJericho
Браво, Наполи! Браво,синьор Спалетти👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
+9
-1
+8
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Granero-24
Очередь Ромы теперь ?!
+10
-2
+8
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Тамазик Хеладзе
Ответ Роман Ковачевич
Вот что Роналду творит, а то его хейтили. А он сделал серию А конкурентной, а то сейчас бы Ювентус выгрывал бы очередное чемпионство как Бавария, а он взял и как герой уровнял Ювентус на уровень остальных команд
Это было бы смешно, читай мы подобное 1й раз.
Но в 137 раз уже попахивает отчаянием.
+8
-1
+7
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jonnysilverhand01
Ответ llolishe
Лацио пусть станет чемпиком в след сезоне серии А!
Ты что, у Тотти и остальных инфаркт будет
+6
0
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0:4 на спотифай камп ноу
А ещё Италия действующий чемпион Евро.
+10
-4
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Iamliam
В Германии и Испании такое в принципе невозможно) Во Франции тоже сложно тягаться с ресурсами Псж, монополизировали лигу. В Англии последние годы это чемпионат 2 команд: Сити и Ливерпуль, в этом сезоне - Сити и Арсенал, в следующем может быть Сити и МЮ, посмотрим. Вот и выходит что чемпионат с наибольшим накалом конкурентой борьбы это Италия.
+7
-2
+5
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Iamliam
Ответ Arthur Jacob
Во Франции до ПСЖ Лион брал чемпионат лет 7-8 подряд
Ну да, только это было до прихода шейхов в Псж
+3
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lyosha1786
Серия А - самый любимый чемпионат с детства. Всегда радуюсь успехам любого итальянского клуба в еврокубках. Этот сезон прям вообще удивил.
+3
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Андрюха с района
Потому что Серия А - самая топовая футбольная лига) Всякие апеэлки ей в подметки не годятся)
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Tristan...
И причём тут Роналду?
Он у тебя во сне сейчас или что?
+2
0
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Tristan...
Ответ Burel
Марадона поговорил с футбольным богом там
Наоборот. У него сделка с дьяволом
+2
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Arthur Jacob
Ответ Iamliam
В Германии и Испании такое в принципе невозможно) Во Франции тоже сложно тягаться с ресурсами Псж, монополизировали лигу. В Англии последние годы это чемпионат 2 команд: Сити и Ливерпуль, в этом сезоне - Сити и Арсенал, в следующем может быть Сити и МЮ, посмотрим. Вот и выходит что чемпионат с наибольшим накалом конкурентой борьбы это Италия.
Во Франции до ПСЖ Лион брал чемпионат лет 7-8 подряд
+5
-3
+2
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Dvin
А совсем недавно смеялись все над тем, что в Италии выигрывает только Юве. А в Германии Бавария. И вот Италия сейчас один из самых интересных чемпионатов. А Германия стабильна))
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Йозеф Блаттер
Ответ Гуркюфф
А вы уверены? В чемпионате Франции 6 сезонов подряд чемпионами становились разные команды 2007/2008 Лион 2008/ 2009 Бордо 2009/2010 Марсель 2011/2012 Лилль 2012/2013 Монпелье 2013/2014 ПСЖ Просто надо было рекламировать серию а.... Ну понятно
Читай винмательно. Там сказанно «за последние 4 сезона», а не в истории в целом.
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Пользователь заблокирован
Ответ Vlados 86
И за Дармиана спасибо. Отличный игрок за шапку сухарей.
Летом уйдут Шкриньяр, Думфрис, Джеко, Лукака, долг Интера под 500 млн 🤦‍♂️...
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Кино Музыка
Завидую итальянцам.
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Cevin Cigan
Пока в России есть газ - Зенит Чемпион!!!
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Adil N.
Ответ Igor Cholomitski
серия А и в ЛЧ 50% в полуфинале, без понтов лучшая лига после АПЛ
Таблицу коэффициентов УЕФА давно не открывали?
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