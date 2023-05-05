Чемпионами Италии за последние 4 сезона стали 4 разных клуба – «Юве», «Интер», «Милан» и «Наполи». Такого не было ни в одной из топ-5 лиг Европы

Чемпионами Италии за четыре сезона взяли четыре разных клуба.

До «Наполи», который сегодня досрочно оформил чемпионство в Италии, титул выигрывали « », « », « ».

Ни в одной из топ-5 лиг Европы чемпионами за последние четыре сезона не становились разные клубы.

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