Фанаты «Аталанты» называли Влаховича «цыганом» во время матча с «Юве». Форвард забил на 98-й, приложил палец к губам и получил желтую

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия болельщики Массимилиано Аллегри Душан Влахович дискриминация Футбол

Фанаты «Аталанты» оскорбляли Душана Влаховича во время матча с «Ювентусом».

Матч 34-го тура Серии А завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:0.

Во время матча болельщики «Аталанты» скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, называя его «цыганом». Диктор стадиона предупредил болельщиков, что в случае, если подобные кричалки не прекратятся, игра будет остановлена или отложена.

На 8-й добавленной ко второму тайму минуте Влахович забил гол и отпраздновал его, приложив палец к губам. Главный судья матча Даниэле Довери показал форварду «Ювентуса» желтую карточку.

После матча главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поведение болельщиков «Аталанты».

«К сожалению, эти кричалки продолжают скандировать, и с этим нужно бороться. Я считаю, их нужно игнорировать, а нужные люди должны принимать соответствующие меры.

Я посоветовал ему вести себя достойно, потому что мы рискуем потерять игрока на пустом месте. Для него этот гол имеет большой вес, он приехал в «Ювентус» с огромными ожиданиями. Теперь он спокоен», – сказал Аллегри.

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31 комментарий

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0rbit
Влах молодец не стал ныть и призвать всех дисквалифицировать, это удел Лукаку.
Как говорил Ибра: «когда весь олимпийский стадион в Риме скандирует «цыган» - я заряжаюсь этой энергией», и ведь не врет, никто не забивал Роме столько сколько Златан.

Самое забавное, что за Аталанту играет албанец Джимшити, который по меркам балканцев гораздо бОльший цыган.
+66
-5
+61
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whereissuso
Вообще за палец к губам желтые выписывать это как-то перебор
+55
-1
+54
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Дмитрий Мороз
Ай ай. Ну ничего, этого можно.
Вот когда лукаку из гранде интора обзовут, то зовите, всем миром поплачем и соплю пустим
+32
-4
+28
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Назар Игорь
Ответ whereissuso
Вообще за палец к губам желтые выписывать это как-то перебор
Это сколько же горчичников должен был заработать за карьеру Андрюха Аршавин? Это был его жест после забитого гола.
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Максим Черкашин
А почему цыган? Сербы что-то на цыган не похожи.:)))))
+11
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+9
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Mr.Bean
Не совсем понял, а желтую за что дали?
За палец у губ?

Аршавину в наши дни это не позволило бы голы забивать в принципе)
+7
0
+7
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Aleks Del Piero
Гравина не хочет своим "волевым" решением отменить эту желтую, как он это сделал в ситуации с Лукаку пару недель назад или "это другое" (с)? ;)
+4
0
+4
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K0run
Ответ Максим Черкашин
А почему цыган? Сербы что-то на цыган не похожи.:)))))
Вот сразу видно, что ты не смотрел фильмы Кустурицы
+3
0
+3
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Добрый Ретроград
Тут реакция какая должна быть здравая: если ты цыган или чёрный, например, и они назвали тебя цыганом или чёрным, тебе должно быть пох, просто констатировали факт, оскорбления нет. А если ты не цыган и не чёрный, а тебя назвали цыганом или ниггером, тебе тоже должно быть пох, ведь ты не ̶К̶о̶л̶я̶ цыган или чёрный и к тебе это отношения не имеет.
+3
0
+3
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Arthur Jacob
Ответ 0rbit
Влах молодец не стал ныть и призвать всех дисквалифицировать, это удел Лукаку. Как говорил Ибра: «когда весь олимпийский стадион в Риме скандирует «цыган» - я заряжаюсь этой энергией», и ведь не врет, никто не забивал Роме столько сколько Златан. Самое забавное, что за Аталанту играет албанец Джимшити, который по меркам балканцев гораздо бОльший цыган.
В Албании цыган практически нет
+3
0
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добрый грек
Ответ Дмитрий Мороз
Ай ай. Ну ничего, этого можно. Вот когда лукаку из гранде интора обзовут, то зовите, всем миром поплачем и соплю пустим
И если Лукаку забьет, то что приложит к губам?
+3
-1
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Фарадж Малик
Ответ 0rbit
Влах молодец не стал ныть и призвать всех дисквалифицировать, это удел Лукаку. Как говорил Ибра: «когда весь олимпийский стадион в Риме скандирует «цыган» - я заряжаюсь этой энергией», и ведь не врет, никто не забивал Роме столько сколько Златан. Самое забавное, что за Аталанту играет албанец Джимшити, который по меркам балканцев гораздо бОльший цыган.
Ещё один умник мля
+2
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Дмитрий Шмелев
Ответ Бомбардир Ковтун
И в чем фанаты неправы? Сербы - цыгане, косящие под русских, но ментальностью турков
Ку ку чтоль?
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Spaten
Талантливые цыганы заканчивают школу с золотыми зубами
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Demyan Grachev
ТАК ОН ЖЕ РУМЫН!??
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Добрый Ретроград
Ответ Mr.Bean
Не совсем понял, а желтую за что дали? За палец у губ? Аршавину в наши дни это не позволило бы голы забивать в принципе)
Я тоже не понял. Может мы чего-то не знаем? Может он средний палец приложил?
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Фарадж Малик
Ответ Demyan Grachev
ТАК ОН ЖЕ РУМЫН!??
А какая разница 😂✌️
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OldRedWhite
Ответ 0rbit
Влах молодец не стал ныть и призвать всех дисквалифицировать, это удел Лукаку. Как говорил Ибра: «когда весь олимпийский стадион в Риме скандирует «цыган» - я заряжаюсь этой энергией», и ведь не врет, никто не забивал Роме столько сколько Златан. Самое забавное, что за Аталанту играет албанец Джимшити, который по меркам балканцев гораздо бОльший цыган.
Цыгане называли цыгана цыганом !
Вот ксенофобы !
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Miron11
отличный ответ!
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jonnysilverhand01
Держись братушка … сами они такие
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Алекс Самойлов
ты все гоните. расизм работает в отношении негров
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Алексей Тихий
А за что жёлтая?За то,что папуасов итальянских утихомирил?
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Сергей Жарковский
А палец ли это был?🤣
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Кокич
Если бы не цыганка, предложившая позолотить ручку, Джордж Паркер так бы и остался никому неизвестным изготовителем перьевых ручек.
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Добрый Ретроград
Бред какой-то.
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