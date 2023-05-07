Фанаты «Аталанты» называли Влаховича «цыганом» во время матча с «Юве». Форвард забил на 98-й, приложил палец к губам и получил желтую
Фанаты «Аталанты» оскорбляли Душана Влаховича во время матча с «Ювентусом».
Матч 34-го тура Серии А завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:0.
Во время матча болельщики «Аталанты» скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, называя его «цыганом». Диктор стадиона предупредил болельщиков, что в случае, если подобные кричалки не прекратятся, игра будет остановлена или отложена.
На 8-й добавленной ко второму тайму минуте Влахович забил гол и отпраздновал его, приложив палец к губам. Главный судья матча Даниэле Довери показал форварду «Ювентуса» желтую карточку.
После матча главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поведение болельщиков «Аталанты».
«К сожалению, эти кричалки продолжают скандировать, и с этим нужно бороться. Я считаю, их нужно игнорировать, а нужные люди должны принимать соответствующие меры.
Я посоветовал ему вести себя достойно, потому что мы рискуем потерять игрока на пустом месте. Для него этот гол имеет большой вес, он приехал в «Ювентус» с огромными ожиданиями. Теперь он спокоен», – сказал Аллегри.
Как говорил Ибра: «когда весь олимпийский стадион в Риме скандирует «цыган» - я заряжаюсь этой энергией», и ведь не врет, никто не забивал Роме столько сколько Златан.
Самое забавное, что за Аталанту играет албанец Джимшити, который по меркам балканцев гораздо бОльший цыган.
Вот когда лукаку из гранде интора обзовут, то зовите, всем миром поплачем и соплю пустим
За палец у губ?
Аршавину в наши дни это не позволило бы голы забивать в принципе)
Вот ксенофобы !
©