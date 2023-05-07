Фанаты «Аталанты» называли Влаховича «цыганом» во время матча с «Юве». Форвард забил на 98-й, приложил палец к губам и получил желтую

Фанаты «Аталанты» оскорбляли Душана Влаховича во время матча с «Ювентусом».

Матч 34-го тура Серии А завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:0.

Во время матча болельщики «Аталанты» скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда «Ювентуса» , называя его «цыганом». Диктор стадиона предупредил болельщиков, что в случае, если подобные кричалки не прекратятся, игра будет остановлена или отложена.

На 8-й добавленной ко второму тайму минуте Влахович забил гол и отпраздновал его, приложив палец к губам. Главный судья матча Даниэле Довери показал форварду «Ювентуса» желтую карточку.

После матча главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поведение болельщиков «Аталанты».

«К сожалению, эти кричалки продолжают скандировать, и с этим нужно бороться. Я считаю, их нужно игнорировать, а нужные люди должны принимать соответствующие меры.

Я посоветовал ему вести себя достойно, потому что мы рискуем потерять игрока на пустом месте. Для него этот гол имеет большой вес, он приехал в « » с огромными ожиданиями. Теперь он спокоен», – сказал Аллегри.