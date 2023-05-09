Тренер «Аль-Хилаля» о слухах про Месси: «Посмотрим, что произойдет. Сейчас мы сосредоточены на финале кубка»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рамон Диас Футбол

Главный тренер «Аль-Хилаля» Рамон Диас прокомментировал возможное подписание Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси получил официальное предложение от «Аль-Хилаля». Власти Саудовской Аравии предлагают форварду «ПСЖ» около 400 млн евро в год, если он перейдет в один из клубов чемпионата.

«Сейчас мы сосредоточены на игре – у нас финал [Кубка Саудовской Аравии]. А что произойдет после финала – посмотрим», – сказал Диас.

Лионель Месси является послом Саудовской Аравии по туризму. Ранее «ПСЖ» отстранил форварда на две недели за поездку в эту страну без разрешения руководства, однако затем отстранение было отменено.

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7 комментариев

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Артур Иванов
Ответ Великий Алонсо
Новое эль-классико : Аль-Наср - Аль-Хиляль
Аль классико
+14
0
+14
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ZenitTop
Ну как я и говорил, теперь Месси против Роналду в Аравии это Аль-классико
+9
-5
+4
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distress of ignorance
Тяжелое испытание для тренера такой переход, Луис Гарсия подтвердит(
0
0
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alisa dvoikina
Всё ясно, Месси даже в Аравию переходит в тепличные условия, Аль-Хиляль и в финале кубка играет и в чемпионате на первом месте идёт. Не то что Роналду со дна поднимает Аль-Наср!
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predMBAPPE
Ответ Артур Иванов
Аль классико
Аль-Арабико
0
0
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