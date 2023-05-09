Тренер «Аль-Хилаля» о слухах про Месси: «Посмотрим, что произойдет. Сейчас мы сосредоточены на финале кубка»

Главный тренер «Аль-Хилаля» Рамон Диас прокомментировал возможное подписание Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси получил официальное предложение от « ». Власти Саудовской Аравии предлагают форварду «ПСЖ» около 400 млн евро в год, если он перейдет в один из клубов чемпионата.

«Сейчас мы сосредоточены на игре – у нас финал [Кубка Саудовской Аравии]. А что произойдет после финала – посмотрим», – сказал .

является послом Саудовской Аравии по туризму. Ранее «ПСЖ» отстранил форварда на две недели за поездку в эту страну без разрешения руководства, однако затем отстранение было отменено.

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта