Руководители саудовского футбола намерены убедить Лионеля Месси перейти в местный чемпионат.

Как сообщает OneFootball со ссылкой на L’Equipe, в Саудовской Аравии рассматривают вариант с приглашением партнеров Месси по командам. В связи с этим упоминаются имена , и .

Цель саудовцев состоит не в том, чтобы все эти игроки выступали за одну команду, а чтобы они играли за команды, базирующиеся в Эр-Рияде (« », «Аль-Хилаль», « »).

Самому Лионелю предложили контракт на общую сумму в 500-600 миллионов евро. Соглашение планируется заключить по схеме «2+1». Пока что футболист еще не принял это предложение, поскольку чувствует, что может подождать действий от «Барселоны».

Отмечается, что жена аргентинца, Антонелла Рукоццо, не хочет переезжать в Саудовскую Аравию.

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