Саудовцы хотят пригласить Рамоса, Ди Марию и Паредеса в клубы из Эр-Рияда, чтобы убедить Месси подписать контракт
Руководители саудовского футбола намерены убедить Лионеля Месси перейти в местный чемпионат.
Как сообщает OneFootball со ссылкой на L’Equipe, в Саудовской Аравии рассматривают вариант с приглашением партнеров Месси по командам. В связи с этим упоминаются имена Леандро Паредеса, Анхеля Ди Марии и Серхио Рамоса.
Цель саудовцев состоит не в том, чтобы все эти игроки выступали за одну команду, а чтобы они играли за команды, базирующиеся в Эр-Рияде («Аль-Наср», «Аль-Хилаль», «Аль-Шабаб»).
Самому Лионелю предложили контракт на общую сумму в 500-600 миллионов евро. Соглашение планируется заключить по схеме «2+1». Пока что футболист еще не принял это предложение, поскольку чувствует, что может подождать действий от «Барселоны».
Отмечается, что жена аргентинца, Антонелла Рукоццо, не хочет переезжать в Саудовскую Аравию.
«Аль-Хилаль» хочет подписать Верратти. Бускетсу и Альбе сделали предложения, чтобы убедить Месси (Мохамед Буафси)
Месси и Талиска.
Это огонь.
Барселона, ПСЖ .......
Арабы дают 400 000 000 в год.
Просто наверное не агент знает, а хейтеры слепые и тупые.
В черный список вас.