Саудовцы хотят пригласить Рамоса, Ди Марию и Паредеса в клубы из Эр-Рияда, чтобы убедить Месси подписать контракт

Теги ПСЖ Ювентус Барселона Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Анхель Ди Мария высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Леандро Паредес Антонелла Рокуццо Футбол

Руководители саудовского футбола намерены убедить Лионеля Месси перейти в местный чемпионат.

Как сообщает OneFootball со ссылкой на L’Equipe, в Саудовской Аравии рассматривают вариант с приглашением партнеров Месси по командам. В связи с этим упоминаются имена Леандро Паредеса, Анхеля Ди Марии и Серхио Рамоса.

Цель саудовцев состоит не в том, чтобы все эти игроки выступали за одну команду, а чтобы они играли за команды, базирующиеся в Эр-Рияде («Аль-Наср», «Аль-Хилаль», «Аль-Шабаб»). 

Самому Лионелю предложили контракт на общую сумму в 500-600 миллионов евро. Соглашение планируется заключить по схеме «2+1».  Пока что футболист еще не принял это предложение, поскольку чувствует, что может подождать действий от «Барселоны». 

Отмечается, что жена аргентинца, Антонелла Рукоццо, не хочет переезжать в Саудовскую Аравию. 

«Аль-Хилаль» хочет подписать Верратти. Бускетсу и Альбе сделали предложения, чтобы убедить Месси (Мохамед Буафси)

 

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40 комментариев

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error505
Аль-Классико с каждым днём всё ближе
+50
-4
+46
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Granero-24
Чтобы убедить Месси сейчас пол Европы подпишут! А потом Месси возьмет и откажется...
+30
-2
+28
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Пирс Морган
Ответ Дани Алисса
вообще,если считать,что все клубы в СА содержатся на гос.деньги,то почему бы Аль-насру не попробовать купить Месси в пару к Роналду,я уверен,это привлечет намного больше внимания
Португальский Киркоров обидится
+29
-12
+17
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Экспертное мнение
Ответ error505
Аль-Классико с каждым днём всё ближе
Что забавно, приставка Эль как раз происходит от арабского Аль. А Мадрид вовсе арабское слово.
+13
-2
+11
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Tristan...
Пусть ещё Тебаса подпишут
+8
-1
+7
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Иван Иванов
Ответ Tristan...
Пусть ещё Тебаса подпишут
Это же самоубийственно. Если они подпишут Тебаса, то он вынудит продать Роналду и не позволит подписать Месси. Он же загонит верблюд-лигу в жёсткие рамки. 😳
+7
0
+7
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rigobersong
Что это за подачки 600 млн за 2+1?:) Полнейший разводняк, вот 600 в год для лучшего игрока в истории будет приемлемо, а за подачку пусть португальцы играют:))
+15
-9
+6
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Дани Алисса
вообще,если считать,что все клубы в СА содержатся на гос.деньги,то почему бы Аль-насру не попробовать купить Месси в пару к Роналду,я уверен,это привлечет намного больше внимания
+8
-3
+5
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Экспертное мнение
Ответ Дани Алисса
вообще,если считать,что все клубы в СА содержатся на гос.деньги,то почему бы Аль-насру не попробовать купить Месси в пару к Роналду,я уверен,это привлечет намного больше внимания
Не выйдет, это еще сильнее оголит колоссальную разницу в уровне между этими игроками. Вспомнил слова Линекера, когда Суарес перешел в Барсу и играл с Месси, и Гари сказал, что Луис выглядел космосом в АПЛ, но рядом с Месси смотрится как обычный игрок. Так вот, теперь представь насколько слабо будет выглядеть Роналду на фоне Месси? Кришти-то как футболист намного слабее Суареса.
+3
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Jaxongir Shodiev
Пепе, Кейлор Навас и Марсело тоже играют еще
+2
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Экспертное мнение
Ответ Иван Иванов
Я кстати тоже об этом недавно задумывался. Слушай, а это серьезно так и есть насчёт приставки эль или ты сам выдумал?
Давным-давно вычитал где-то, хотя вопрос спорный, тем не менее, арабы 700 лет были в Испании и многие слова перекочевали, как тот же Мадрид
+1
0
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Val Smith
Ответ Дани Алисса
вообще,если считать,что все клубы в СА содержатся на гос.деньги,то почему бы Аль-насру не попробовать купить Месси в пару к Роналду,я уверен,это привлечет намного больше внимания
Вот на это бы я посмотрел, но видимо мы это не увидим.
+1
0
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А.Э.РАСИМ
Ответ Дани Алисса
вообще,если считать,что все клубы в СА содержатся на гос.деньги,то почему бы Аль-насру не попробовать купить Месси в пару к Роналду,я уверен,это привлечет намного больше внимания
Считаю в этом есть толк.
Месси и Талиска.
Это огонь.
+2
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Right Authoritarianism
Ответ Granero-24
Чтобы убедить Месси сейчас пол Европы подпишут! А потом Месси возьмет и откажется...
не откажется,деньги он любит
+1
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topeleven
Ответ Иван Иванов
Я кстати тоже об этом недавно задумывался. Слушай, а это серьезно так и есть насчёт приставки эль или ты сам выдумал?
Это так и есть, 10% лексики испанского языка восходит к арабскому языку, 700 лет арабского присутствия не прошли бесследно.
+1
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Любезный Коссутий
Ответ А.Э.РАСИМ
Что то не вижу новостей, что агент Месси ищет клуб для него, что все великие клубы отрицают в заинтересованности Месси, что Атлетико, Бавария, Барселона Сити опровергают что-то.... Даже ПСЖ в игре, и не прочь оставить великого аргентинца.
просто агент понимает бесполезность затеи, вот и не ищет
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Иван Иванов
Ответ Экспертное мнение
Давным-давно вычитал где-то, хотя вопрос спорный, тем не менее, арабы 700 лет были в Испании и многие слова перекочевали, как тот же Мадрид
Интересно 🤔
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Любезный Коссутий
Ответ А.Э.РАСИМ
Я устал от людей с низким IQ. В черный список вас.
ну хорошо, сливайся
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Alexander Sragovich
Ответ Granero-24
Чтобы убедить Месси сейчас пол Европы подпишут! А потом Месси возьмет и откажется...
Он еще ни на что не соглашался. Готовит себе пути отхода если с Барсой не прокатит
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Alexander Sragovich
Ответ Right Authoritarianism
не откажется,деньги он любит
Последний кто смотрит на деньги. Уж точно не как пенальду. Ему и его правнукам хватит на безбедную жизнь уже сейчас.
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filippa
Ответ error505
Аль-Классико с каждым днём всё ближе
от рекламы чемоданов луи витон с Рогом и Лео и то больше польщы...
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Александр Данилов
Одни арабы переманивают у других. Интересно)
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А.Э.РАСИМ
Ответ Любезный Коссутий
просто агент понимает бесполезность затеи, вот и не ищет
Да?
Барселона, ПСЖ .......
Арабы дают 400 000 000 в год.
Просто наверное не агент знает, а хейтеры слепые и тупые.
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Любезный Коссутий
Ответ HI MARS
Чтобы убедить Меси,достаточно Агуэро и двухместный номер
лучший коммент 😁👍
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А.Э.РАСИМ
Ответ Любезный Коссутий
Барселона, ПСЖ - вот и все. и это в неполные еще36 лет 😮 арабы причем тут? ты не видишь новости, что никакие другие евроклубы в нем не заинтересованы. так? так! и не увидишь. даже в 36 он уже никому не нужен. тут либо +1 активировать в Париже, либо домой возвращаться, где с радостью поруинят всю молодую команду, ради "возвращения легенды", и кулесов, живущих вчерашним днем. проблема Месси в том, что он, после ЧМ, явно потерял мотивацию и интерес к игре, и это не видит только слепой
Я устал от людей с низким IQ.
В черный список вас.
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