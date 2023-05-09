Ван Бастен о Месси: «Играть в Саудовской Аравии ради денег, уже заработанных раньше, – это показалось бы мне жалким. Лео должен заниматься тем, что любит»
Марко ван Бастен не понимает, зачем Лионелю Месси переходить в Саудовскую Аравию.
«Я не понимаю, зачем играть в Саудовской Аравии ради того, чтобы заработать много денег, которые уже были заработаны раньше, это показалось бы мне жалким.
Месси должен заниматься тем, что он любит, Месси должен быть сам себе начальником», – сказал экс-игрок и тренер сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.
Саудовцы хотят пригласить Рамоса, Ди Марию и Паредеса в клубы из Эр-Рияда, чтобы убедить Месси подписать контракт
Теперь надо продать игроков на сумму 80 миллионов и тогда у Барселоны будет возможность для регистрации новых подписаний.
Ньюкасл к примеру предлагает 80 миллионов за Рафинью)
Пока Лео будет в Европе ибо цель - подготовка к защите титула в 2024 и вероятно защита титула в 2026, о чем Лео сам говорил после триумфа на ЧМ.
Ведь это так обидно что кумир никому не нужен в топ 5 лиг и сейчас бегает в пустыне, а этот ненавистный Месси стал Чемпионом Мира, сел на исторический трон и еще является действующим игроком ПСЖ, за которого борется родная Барселона.
Плак, плак)
Я сам себе Петлюра ©
хотя конечно было бы замечательно насладиться его футболом в Европе ещё на 1-2 сезона. Аравия - это по сути конец карьеры
Те деньги, что заплатит СА еще не заработаны. Что за нелепая логика.
Отказываться от такого контракта сейчас было бы нелепо для Месси. Ради чего?