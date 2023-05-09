Ван Бастен о Месси: «Играть в Саудовской Аравии ради денег, уже заработанных раньше, – это показалось бы мне жалким. Лео должен заниматься тем, что любит»

Теги ПСЖ Марко ван Бастен Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Марко ван Бастен не понимает, зачем Лионелю Месси переходить в Саудовскую Аравию.

«Я не понимаю, зачем играть в Саудовской Аравии ради того, чтобы заработать много денег, которые уже были заработаны раньше, это показалось бы мне жалким.

Месси должен заниматься тем, что он любит, Месси должен быть сам себе начальником», – сказал экс-игрок и тренер сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

Саудовцы хотят пригласить Рамоса, Ди Марию и Паредеса в клубы из Эр-Рияда, чтобы убедить Месси подписать контракт

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22 комментария

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VERBLYUD
Ответ Ришад Хайруллин
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Конечно. Он сам говорил, что не будет доигрывать в таких экзотических чемпионатах, но после провала в МЮ и на ЧМ сбежал туда))
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Fan of Sport
Многие не имеют представления, насколько большие деньги предлагают Месси и какую они имеют ценность. В СА нет никаких налогов, плюс большую часть расходов Месси в СА они возьмут на себя, 600+ миллионов чистыми за 2 года , это невероятно большие деньги для любого человека в мире, будь это Илон Маск или любой другой миллиардер.
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Игорь Новиков
Денег много не бывает.
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Domian
Ла Лига одобрила план по подписанию Лео Месси.
Теперь надо продать игроков на сумму 80 миллионов и тогда у Барселоны будет возможность для регистрации новых подписаний.
Ньюкасл к примеру предлагает 80 миллионов за Рафинью)
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Domian
Ответ Fan of Sport
Многие не имеют представления, насколько большие деньги предлагают Месси и какую они имеют ценность. В СА нет никаких налогов, плюс большую часть расходов Месси в СА они возьмут на себя, 600+ миллионов чистыми за 2 года , это невероятно большие деньги для любого человека в мире, будь это Илон Маск или любой другой миллиардер.
Арабы от Лео никуда не денутся, они и в 2027 году будут готовы предложить сотни миллионов что бы привезти доигрывать Чемпиона Мира официально коронованного.
Пока Лео будет в Европе ибо цель - подготовка к защите титула в 2024 и вероятно защита титула в 2026, о чем Лео сам говорил после триумфа на ЧМ.
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Гамарджоба Генацвале
Месси любит деньги, поэтому выбор в пользу СА будет вполне логичным.
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Ришад Хайруллин
Ответ VERBLYUD
Конечно. Он сам говорил, что не будет доигрывать в таких экзотических чемпионатах, но после провала в МЮ и на ЧМ сбежал туда))
да ты что ,мне фанаты раналду говорили что ему деньги не важны это не карлан который из-за денег играет ,это новый вызов))
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Domian
Ответ Гамарджоба Генацвале
Месси любит деньги, поэтому выбор в пользу СА будет вполне логичным.
Фанаты провалившегося в МЮ и на ЧМ игрока хотят что бы Лео ни в коем случае не играл в Европе.
Ведь это так обидно что кумир никому не нужен в топ 5 лиг и сейчас бегает в пустыне, а этот ненавистный Месси стал Чемпионом Мира, сел на исторический трон и еще является действующим игроком ПСЖ, за которого борется родная Барселона.
Плак, плак)
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Ришад Хайруллин
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Кокич
«Месси должен быть сам себе начальником»

Я сам себе Петлюра ©
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JURAVLI
ну, Лео все футбольные вопросы для себя закрыл. и никому ничего не обещал. так что это его выбор.

хотя конечно было бы замечательно насладиться его футболом в Европе ещё на 1-2 сезона. Аравия - это по сути конец карьеры
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Demyan Grachev
вот он и занимается тем,что любит)) карапуз любит деньги
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Полуэктов Пётр
"чтобы заработать много денег, которые уже были заработаны раньше"
Те деньги, что заплатит СА еще не заработаны. Что за нелепая логика.
Отказываться от такого контракта сейчас было бы нелепо для Месси. Ради чего?
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Сергей Никитин
Проблема Ван Бастена в том, что ему ни кто не предлагал таких денег в конце карьеры и он не выигрывал ЧМ перед этим.
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Extrim
Это было жестко😁
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Андрей Хенто
Странная логика. А почему собственно Лионелю не поехать и не заработать такие баснословные деньги? Он уже все доказал, выиграл абсолютно все в мире футбола. Конечно легко рассуждать, когда такие предложения поступают не тебе.
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