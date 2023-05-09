Ван Бастен о Месси: «Играть в Саудовской Аравии ради денег, уже заработанных раньше, – это показалось бы мне жалким. Лео должен заниматься тем, что любит»

Марко ван Бастен не понимает, зачем Лионелю Месси переходить в Саудовскую Аравию.

«Я не понимаю, зачем играть в Саудовской Аравии ради того, чтобы заработать много денег, которые уже были заработаны раньше, это показалось бы мне жалким.

Месси должен заниматься тем, что он любит, Месси должен быть сам себе начальником», – сказал экс-игрок и тренер сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

Саудовцы хотят пригласить Рамоса, Ди Марию и Паредеса в клубы из Эр-Рияда, чтобы убедить Месси подписать контракт