«Наполи» может продать «МЮ» Ким Мин Чжэ за 60 млн евро. Переговоры начались

«Манчестер Юнайтед» входит в число претендентов на защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ.

Как сообщает Corriere dello Sport, если манкунианцы предложат «Наполи» 60 млн евро, то итальянская команда будет готова обсудить трансфер. Переговоры уже начались.

Корейский защитник был куплен за 18 млн евро минувшим летом. В текущем сезоне у него 33 матча в Серии А и 2 гола.

Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Наполи» попытается приобрести Дивеева летом, если будет продан Ким Мин Чжэ (Sport24)

«Ливерпуль» готов заплатить более 60 млн фунтов за защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ