«Наполи» может продать «МЮ» Ким Мин Чжэ за 60 млн евро. Переговоры начались

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» входит в число претендентов на защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ.

Как сообщает Corriere dello Sport, если манкунианцы предложат «Наполи» 60 млн евро, то итальянская команда будет готова обсудить трансфер. Переговоры уже начались.

Корейский защитник был куплен за 18 млн евро минувшим летом. В текущем сезоне у него 33 матча в Серии А и 2 гола.

Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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«Ливерпуль» готов заплатить более 60 млн фунтов за защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ

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50 комментариев

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rigobersong
Ответ DolJun
норм тема. в пару к магваеру самое то
Многое от команды зависит, вот Кулибали тоже топом был, а ушел в середняк и стал таким же Холодильником:))
+71
-13
+58
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Азрет-Али Айбазов
Ответ <CRISTIANO>
Кстати, довольно крутой защитник, но 60 млн только потому, что Наполи стали чемпионами.
Скорее из-за 4 лет контракта. И клаусулы в 48 млн. в июле. Там конкуренция будет выше. Лучше заранее забрать, если действительно новость правдива.
+15
-2
+13
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Эрик Оганезов
нельзя отпускать из Наполи никого, могут на еще одну Серию замахнуться
+21
-9
+12
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MU RD2
Ответ Эрик Оганезов
нельзя отпускать из Наполи никого, могут на еще одну Серию замахнуться
Ну зная их владельца, он будет ломать ценник на каждого и в итоге никого не продаст))))
+11
-1
+10
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nick-basil
Следущий сезон для Наполи будет называться ПОПЫТКА ПОВТОРИТЬ. И это отлично. Вероятность "повтора" при это мала само собой, но тянуться надо. Полезно просто для роста класса клуба.
+9
-1
+8
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Efren Tri
Ответ Эрик Оганезов
нельзя отпускать из Наполи никого, могут на еще одну Серию замахнуться
Всё будет зависеть от других команд серий а. Наполи по факту не мега сильная команда. Просто другие клубы серий а были в этом сезоне слабы
+12
-4
+8
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Буратино55
Зачем? Это база Наполи, без него в обороне слабо
+7
-1
+6
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<CRISTIANO>
Кстати, довольно крутой защитник, но 60 млн только потому, что Наполи стали чемпионами.
+13
-9
+4
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Фрэнк Канистра
Народ, кто смотрит серию а, он реально такой топ?
+2
0
+2
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Wild Plum
Вообще, у парня потрясающая судьба: играл в Корее, потом в Китае, год в Турции и потом сразу же чемпион Италии, который провёл 33 матча из 34.
+2
0
+2
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QWertY
Ответ Batt Monner
Еще скажи Магуайра оставить
Этот Ким на изи может стать вторым Магваером. Такой же тяжелый и медленный как холодильник
+1
0
+1
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Sergey Troshin
Ожидание: О Сим Хен, Реальность: Ким Мин Чже
+1
0
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Олег Акимов
Зочем??
+1
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Захухли_в_Яндыксе
Ответ Олег Акимов
Зочем??
Потомушто
0
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Михаил Казадаев
Ответ Эрик Оганезов
нельзя отпускать из Наполи никого, могут на еще одну Серию замахнуться
Всë зависит от команды, может он сейчас топ как Кулибали, а потом Холодильником станет
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Jaxongir Shodiev
Ответ rigobersong
Многое от команды зависит, вот Кулибали тоже топом был, а ушел в середняк и стал таким же Холодильником:))
Левандовски тоже так же
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Batt Monner
Ответ QWertY
60 лямов за 26 летнего дефа из Серии А конкретное разводилово. Надеюсь, что утка. Лучше уж купить того же Тимбера или Эдсона Альвареза
Еще скажи Магуайра оставить
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nick-basil
За 60 надо отдавать. На эти деньги можно много чего сделать. Вклад корейца в это счастливое чемпионство есть. Продажа при этом не критична для Наполи.
+2
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Пирс Морган
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Место холодильника не должно пустовать в будущем
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KingOfTheDivan
Ответ <CRISTIANO>
Кстати, довольно крутой защитник, но 60 млн только потому, что Наполи стали чемпионами.
У него ещё и карьера в стиле Бенжамина Баттона планируется Китай - Турция - Италия - Англия
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Andreich18
Ответ <CRISTIANO>
Кстати, довольно крутой защитник, но 60 млн только потому, что Наполи стали чемпионами.
за защитников англичан еще больше платят
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Юрий Кечко
По нынешним ценам маловато
Если за всяких Коло Муани 120 просят

Но по факту они такими и должны быть
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Darren&K
Уверен что АдЛ не продаст Осимхен и уж тем более Хвичу который только пришел, поэтому одну дорогую продажу придется сделать. Ким крут но у Наполи отличные скауты и спордир классный найдут замену. Знаю Аурелио, слежу за Наполи давно, он искренне любит и никогда не устроит распродажу лучших. Да в свое время уходили Кавани Лавесси Игуаин но всегда при готовой замене и всегда по одному. Наполи самобытный и сильный клуб но конечно не Реал, и даже после такого сезона кого то из ключевых продать придется. Если не Осимхен то Ким. Осимхен очень нужен в след сезоне, для защиты титула и пошуметь по настоящему в ЛЧ. Новый нап может не прижится или долго раскачиватся как и сам Осимхен. Он уже третий сезон отыграл, пред два провел так себе, привыкал. Наполи не Аякс или Монако, которым плевать на результат, главное бабки. И продать Осимхена они успеют если тот захочет уйти. Продлят на год до 26-го, об этом уже писали и если надо продадут в 24-м какому нибудь мешку
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untilofend
Ответ Фрэнк Канистра
Народ, кто смотрит серию а, он реально такой топ?
да
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пусть продают и берут дивеева )))
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