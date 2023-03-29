«Ливерпуль» готов заплатить более 60 млн фунтов за защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ деньги Футбол

«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ.

Как сообщает FourFourTwo со ссылкой на журналиста Rai Чиро Венерато, мерсисайдцы готовы заплатить за корейского футболиста более 60 млн фунтов. Отмечается, что на Кима также претендует «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» имеет преимущество в борьбе за 26-летнего игрока.

Ким Мин Чжэ присоединился к «Наполи» летом 2022 года. Он был куплен у «Фенербахче» за 20 млн евро и провел в Серии А 26 игр, забив 2 гола.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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VladCory
Надо учитывать, что чувак уже сейчас кореец n2 в футболе, при этом Сон уже на сходе. В инсте 825 тысяч. Будет маркетинговая наценка.
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Подкат Пенальтьевич
У Ливерпуля нет своих проблем, зачем правый защитник, зачем полузащитники, главное перехватить игрока у МЮ
Так и центрдефа нет
+1
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Токсик
Гляньте хотя бы нарезки с ним. Он настолько медленный и неповоротливый, что ппц. Магуайр 2.0
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romaroman26
Ответ Alexander Alexander
Сомневаюсь, что заплатят такую сумму. Он играет на топ уровне один сезон, как и что будет дальше неизвестно. А нерасчётливых трансферов от Ливерпуля , за последнее время,я не припомню. Разве что трансфер Кейта можно назвать провальным.
Нуньез? Переплатили же
+2
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Hunteralex
Ответ Fabio Grosso
А как же Ван Дейк? Ему было 25?)
Он и Алиссон - скорее исключения
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sbtqg59825
Все эти слухи фигня, как обычно тихо оформят громкий трансфер
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Подкат Пенальтьевич
У Ливерпуля нет своих проблем, зачем правый защитник, зачем полузащитники, главное перехватить игрока у МЮ
+2
-1
+1
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Матрёшка Ефросиьевна
открытие серии А наряду с хвичей. очень крутой деф. пожалуй в Неаполе даже не вспоминают сейчас о Кулибали
+8
-1
+7
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Fabio Grosso
Ответ Hunteralex
Утка. Так много и за 26-летнего игрока не будет платить
А как же Ван Дейк? Ему было 25?)
+7
0
+7
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Alexander Alexander
Сомневаюсь, что заплатят такую сумму. Он играет на топ уровне один сезон, как и что будет дальше неизвестно. А нерасчётливых трансферов от Ливерпуля , за последнее время,я не припомню. Разве что трансфер Кейта можно назвать провальным.
+1
-1
0
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Hunteralex
Утка. Так много и за 26-летнего игрока не будет платить
+1
-1
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Артем
не трогайте Наполи!
+5
-1
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