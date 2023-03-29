«Ливерпуль» готов заплатить более 60 млн фунтов за защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ
«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ.
Как сообщает FourFourTwo со ссылкой на журналиста Rai Чиро Венерато, мерсисайдцы готовы заплатить за корейского футболиста более 60 млн фунтов. Отмечается, что на Кима также претендует «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» имеет преимущество в борьбе за 26-летнего игрока.
Ким Мин Чжэ присоединился к «Наполи» летом 2022 года. Он был куплен у «Фенербахче» за 20 млн евро и провел в Серии А 26 игр, забив 2 гола.
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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