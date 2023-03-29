«Ливерпуль» готов заплатить более 60 млн фунтов за защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ

« » заинтересован в подписании защитника «Наполи» .

Как сообщает FourFourTwo со ссылкой на журналиста Rai Чиро Венерато, мерсисайдцы готовы заплатить за корейского футболиста более 60 млн фунтов. Отмечается, что на Кима также претендует « », но «Ливерпуль» имеет преимущество в борьбе за 26-летнего игрока.

Ким Мин Чжэ присоединился к «Наполи» летом 2022 года. Он был куплен у «Фенербахче» за 20 млн евро и провел в Серии А 26 игр, забив 2 гола.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Монстр из Южной Кореи – совсем не Сон, а лучший защитник Серии А из «Наполи». Быстрый амбал, непобедимый 1-в-1

«ПСЖ» интересен защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ. Его можно купить за 53 млн евро с 1 по 15 июля

«МЮ» хочет купить защитника «Наполи» Кима. Летом у него 15 дней будут отступные 48 млн евро (CdS)