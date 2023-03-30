«Наполи» попытается приобрести Дивеева летом, если будет продан Ким Мин Чжэ (Sport24)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Наполи Игорь Дивеев Ким Мин Чжэ Вильям Салиба Футбол

Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.

Как утверждает Sport24, «Наполи» предпримет попытку приобрести защитника ЦСКА этим летом.

«С большой долей вероятности основной центральный защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ покинет команду этим летом за большую сумму. На него претендуют многие топ-клубы Италии. На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников.

Руководство неаполитанцев этим летом хочет сделать предложение по французу Вильяму Салиба из «Арсенала», а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости.

Также интерес к Дивееву сохраняется со стороны «Венеции», но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Мир РПЛ Дивеев провел 11 матчей, забил один гол и сделал один ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

72 комментария

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antitoxic
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Дивеева не вызывают в нынешнюю сбродную и тут одно из двух: либо он реально хорош, т. к. оставшихся нормальных игроков туда категорически не зовут, либо плох настолько, что не дотягивает до уровня этого шапито.
Вообще-то вызывают, из-за травмы не поехал
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Олег Акимов
Ответ 6tspey7tb5
Если это правда, то Игорю нужно срочно заказывать надувную лодку и в плавь направляться в сторону Наполи.
Да какая правда, к первому апреля новость подготовили, случайно раньше опубликовали
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Caniball
Зря вы так. Нападающих много, а вот хороших и перспективных защитников днем с огнем не сыскать. Дивеев именно в Италии высоко котируется и за ним там следят!
Дивеева не вызывают в нынешнюю сбродную и тут одно из двух: либо он реально хорош, т. к. оставшихся нормальных игроков туда категорически не зовут, либо плох настолько, что не дотягивает до уровня этого шапито.
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6tspey7tb5
Ответ DeltaForce
Так он и не шутит,он это на полном серьезе,поэтому и минусуют.
Тогда пишите его адрес, я вызову санитаров)))
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гилберт
Они быстро пожалеют.
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G_Batigol
Ответ Amalfitano
Этот кореец в предыдущем клубе тоже ничем не выделялся. И вообще, по нему предложений было не очень много. От того его так легко и купили. И за смешные деньги.
В Фенере на нем держался защита и хороший венгр был рядом
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Александр Баскаков
Опять липа
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Quintin07
Салиба никто не продаст.
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AERN
Станет такой же "легендой" как Акинфеев. Легендой коммерческой лиги ведь ни хухры мухры.
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Amalfitano
Ответ Дмитрий Зуев
Хвича тоже был "топом" до перехода в Наполи? По меркам России - да, но по меркам других стран...
Да даже по меркам России он не был топом.
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DeltaForce
Ответ 6tspey7tb5
По минусам что тебе накидали можно понять сколько у нас юзеров без чувства юмора))) плюсую)))
Так он и не шутит,он это на полном серьезе,поэтому и минусуют.
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Дмитрий Зуев
Ответ Ксяоми Ноутов
давно в агентским бизнесе крутишься? или бабки нашептали, что там за таким "топом" следят? 🤣
Хвича тоже был "топом" до перехода в Наполи? По меркам России - да, но по меркам других стран...
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Andrey Andreev
По уровню Дивеев ближе не к Наполи, а к Венеции, конечно. Неужто у Неаполя совсем денег нет, чтобы они только его могли себе позволить?
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6tspey7tb5
Ответ Ростовский
Сейчас не время переходить в европейские лиги. Сначало запад должен капитулировать перед Россией и выплатить весь ущерб. Только тогда можно рассматривать переходы туда.
По минусам что тебе накидали можно понять сколько у нас юзеров без чувства юмора))) плюсую)))
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Данко Лазович
Ответ Amalfitano
Ну ты же не на месте Наполи. Ты простой тролль и это твоё место. Год назад 90% юзеров спортса и про Хвичу говорили тоже самое. А вот Наполи, на месте Наполи, взял да и купил его.
тогда надо дивею на полгода съездить в Батуми. схема рабочая.
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Amalfitano
Ответ Данко Лазович
да хоть 15. на месте Наполи больше ляма бы не давал)
Ну ты же не на месте Наполи. Ты простой тролль и это твоё место. Год назад 90% юзеров спортса и про Хвичу говорили тоже самое. А вот Наполи, на месте Наполи, взял да и купил его.
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Кино Музыка
Это они думают, что у Дивеева небольшая стоимость. Дойдет до дела, валидол будут глотать.
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Amalfitano
Ответ RembaXXX
Да какие 10 лямов за защитника, да еще и в условиях санкций, думаю 2-3 миллиона максимум что Наполи предложит.
Ну за такие деньги сейчас невозможно купить игрока для основы в топ чемпионат. Если учитывать, что Наполи станет чемпионом и до сих пор играет в ЛЧ. За такие деньги даже Специя вряд ли купит цз для основы.
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Peter Parker
Ответ Экспертное мнение
Наполи понял, что в принципе можно разрывать Италию с игроками и тренером из РПЛ
Так сказать, увидели уровень рпл своими глазами в матчах со Спартаком.
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Данко Лазович
Ответ Amalfitano
Ну 7-10 мультов за него можно смело просить.
да хоть 15.
на месте Наполи больше ляма бы не давал)
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Peter Parker
Ответ Ксяоми Ноутов
давно в агентским бизнесе крутишься? или бабки нашептали, что там за таким "топом" следят? 🤣
А причем здесь «топ»? Давно Наполи покупает топов? Они как раз тем и занимаются, что берут вот таких условных ноунеймов или скучающих на скамейке талантов, чтобы раскрутить их и продать. Эстегор что ли там топ или Гаэтано? Может сам Ким был каким-то невероятным топом, хотя ему уже как бы 26.
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Amalfitano
Ответ Данко Лазович
ну а за дивея ещё и попросят деняк. а он их ни капли не стоит.
Ну 7-10 мультов за него можно смело просить.
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Данко Лазович
Ответ Amalfitano
Этот кореец в предыдущем клубе тоже ничем не выделялся. И вообще, по нему предложений было не очень много. От того его так легко и купили. И за смешные деньги.
ну а за дивея ещё и попросят деняк. а он их ни капли не стоит.
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RembaXXX
Ответ Ростовский
Сейчас не время переходить в европейские лиги. Сначало запад должен капитулировать перед Россией и выплатить весь ущерб. Только тогда можно рассматривать переходы туда.
Главное кое кому перед баклажкой не капитулировать)
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Amalfitano
Ответ Данко Лазович
корейский бист выжигающий в защите. и дивей, которого Лукаку даже не удивляет. не смешите.
Этот кореец в предыдущем клубе тоже ничем не выделялся. И вообще, по нему предложений было не очень много. От того его так легко и купили. И за смешные деньги.
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