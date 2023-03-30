«Наполи» попытается приобрести Дивеева летом, если будет продан Ким Мин Чжэ (Sport24)
Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.
Как утверждает Sport24, «Наполи» предпримет попытку приобрести защитника ЦСКА этим летом.
«С большой долей вероятности основной центральный защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ покинет команду этим летом за большую сумму. На него претендуют многие топ-клубы Италии. На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников.
Руководство неаполитанцев этим летом хочет сделать предложение по французу Вильяму Салиба из «Арсенала», а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости.
Также интерес к Дивееву сохраняется со стороны «Венеции», но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В текущем сезоне Мир РПЛ Дивеев провел 11 матчей, забил один гол и сделал один ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.
на месте Наполи больше ляма бы не давал)