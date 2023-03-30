«Наполи» попытается приобрести Дивеева летом, если будет продан Ким Мин Чжэ (Sport24)

может продолжить карьеру в Серии А.

Как утверждает Sport24, « » предпримет попытку приобрести защитника ЦСКА этим летом.

«С большой долей вероятности основной центральный защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ покинет команду этим летом за большую сумму. На него претендуют многие топ-клубы Италии. На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников.

Руководство неаполитанцев этим летом хочет сделать предложение по французу из «Арсенала», а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости.

Также интерес к Дивееву сохраняется со стороны «Венеции», но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Мир РПЛ Дивеев провел 11 матчей, забил один гол и сделал один ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.