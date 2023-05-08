«МЮ» не гарантирует Де Хеа статус основного вратаря. Переговоры о новом контракте близки к завершению
Давид Де Хеа может стать запасным вратарем «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает ESPN, руководство, несмотря на возможность активировать опцию продления контракта до 2024 года, собирается подписать новый договор с более продолжительным сроком действия и иной структурой зарплаты. Им осталось согласовать последние детали.
При этом испанцу не гарантируется, что он останется основным вратарем. Многое будет зависеть от бюджета на лето: у клуба есть более приоритетные задачи (в особенности укрепление атаки), и вратарский вопрос будет решаться по остаточному принципу.
«МЮ» интересны Диогу Кошта из «Порту» и Давид Райа из «Брентфорда».
В текущем сезоне Де Хеа допустил 4 результативные ошибки. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ
Запасным пусть будет, легенда, однако, и токсичным вроде никогда не был. Если согласен он на такой вариант, то ок, думаю большинство фанатов поддержит.
Да, зарплата будет большой для запасного, наверное, точно не меньше сотки, но не наши же деньги)))
Статус легенды у него уже есть.
Пора в запас.
ну и где сейчас челси? хочешь мю той же участи?