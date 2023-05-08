«МЮ» не гарантирует Де Хеа статус основного вратаря. Переговоры о новом контракте близки к завершению

Давид Де Хеа может стать запасным вратарем «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает , руководство, несмотря на возможность активировать опцию продления контракта до 2024 года, собирается подписать новый договор с более продолжительным сроком действия и иной структурой зарплаты. Им осталось согласовать последние детали.

При этом испанцу не гарантируется, что он останется основным вратарем. Многое будет зависеть от бюджета на лето: у клуба есть более приоритетные задачи (в особенности укрепление атаки), и вратарский вопрос будет решаться по остаточному принципу.

«МЮ» интересны из «Порту» и из «Брентфорда».

В текущем сезоне Де Хеа допустил 4 результативные ошибки. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ