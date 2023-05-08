«МЮ» не гарантирует Де Хеа статус основного вратаря. Переговоры о новом контракте близки к завершению

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа ESPN Давид Райя Эрик тен Хаг Диогу Кошта Футбол

Давид Де Хеа может стать запасным вратарем «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN, руководство, несмотря на возможность активировать опцию продления контракта до 2024 года, собирается подписать новый договор с более продолжительным сроком действия и иной структурой зарплаты. Им осталось согласовать последние детали.

При этом испанцу не гарантируется, что он останется основным вратарем. Многое будет зависеть от бюджета на лето: у клуба есть более приоритетные задачи (в особенности укрепление атаки), и вратарский вопрос будет решаться по остаточному принципу.

«МЮ» интересны Диогу Кошта из «Порту» и Давид Райа из «Брентфорда».

В текущем сезоне Де Хеа допустил 4 результативные ошибки. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ

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56 комментариев

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G-Mack
К сожалению, дни Де Хеа сочтены. Много лет отдал мю. Дальше лучше уйти в Испанию например в Севилью и заканчивать там. Пусть другие играют.
+43
-5
+38
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Салауат Нуралиев
Ответ G-Mack
К сожалению, дни Де Хеа сочтены. Много лет отдал мю. Дальше лучше уйти в Испанию например в Севилью и заканчивать там. Пусть другие играют.
Это месть за вылет будет для Севильи?)
+27
0
+27
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QWertY
Только сегодня увидел гол, который пропустил Де Геа. Лютый позор))
+31
-8
+23
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Ivchev
Ну ещё бы первого номера гарантировать....
Запасным пусть будет, легенда, однако, и токсичным вроде никогда не был. Если согласен он на такой вариант, то ок, думаю большинство фанатов поддержит.
Да, зарплата будет большой для запасного, наверное, точно не меньше сотки, но не наши же деньги)))
+9
-2
+7
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Алекс Мелкумян
Ответ QWertY
Только сегодня увидел гол, который пропустил Де Геа. Лютый позор))
А я даже не удивился, подумал только "о, опять"))
+9
-3
+6
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Ivchev
Ответ Jonny Mnemonik
сколько он тащит в течнние этого сезона! надеюсь останется
Да уж... Больше всех результативных ошибок в топ 5.
+5
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Денис Аксанов
При всей справедливости критики Де Хеа, что делали остальные ребята в последних играх?
+8
-4
+4
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Born is the King
Ответ QWertY
Только сегодня увидел гол, который пропустил Де Геа. Лютый позор))
Дехея ещё эпичнее голы пропускал. Так что можно сказать, что он почти сделал сейв
+4
-1
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Артур Анадян
Вот что значит выражение "эта ошибка тебе дорого обойдётся"
+3
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Evgen_Hazard
Зачем его нужно продлевать? Он никакой. Да тащил в 17 году или каком там. Да легенда, но он систематически лажает
+3
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DavidRobertJosephBeckham
Если личку 100 штук хотя бы возьмёт, то пусть остаётся запасным колесом, с его неадекватными аппетитами в 300+ пусть в СА уезжает. МЮ же нужен новый номер один в ворота, со всеми современными навыками, необходимыми вратарю.
+3
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Dm Kznts
рекорд Степни ДХ побил вчера.
Статус легенды у него уже есть.
Пора в запас.
+2
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Born is the King
Мяч настолько медленно катился в ворота,что если бы Шоу побежал за мячом то спокойно догнал бы)
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red hikkikomori
Ответ Rustam Petrov
Де Хеа - тупик для МЮ. Отпустить на все четыре стороны и не мучать ни себя, ни его.
Вряд ли он мучается за 350к в неделю
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stanvixx
Ответ Денис Аксанов
При всей справедливости критики Де Хеа, что делали остальные ребята в последних играх?
Странные вы какие то. Эта новость конкретно о Давиде Де Хеа. Об остальных ребятах в другом посте. Здесь то это зачем? )
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S100 Winner
Ответ DolJun
да, позорная страница в истории челси: выкинули топового чеха из-за склок, что разводил носатый в интервью. ну и где сейчас челси? хочешь мю той же участи?
Лол. Где Чех с несколькими АПЛ и финалами ЛЧ, а где Де Хеа без единого финала ЛЧ...
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S100 Winner
Ответ Ivchev
Ну ещё бы первого номера гарантировать.... Запасным пусть будет, легенда, однако, и токсичным вроде никогда не был. Если согласен он на такой вариант, то ок, думаю большинство фанатов поддержит. Да, зарплата будет большой для запасного, наверное, точно не меньше сотки, но не наши же деньги)))
Никогда не был? А как же капризы с выбиванием контрактов пожирнее?
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Ronny92
Ответ Денис Аксанов
При всей справедливости критики Де Хеа, что делали остальные ребята в последних играх?
Так кто спорит, что тут полсостава чистить надо? Де хеа, Магуайр, мактомини, Фред, Марсьяль точно на выход. Моё мнение - стоит слить и Дало, типа перспективный, дорогой, можно получить хорошие деньги. Это не топ игрок
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DolJun
Ответ Ivchev
Не то что Чех до конца карьеры был основным в Челси, да? Хотя, стоп, помниться в Арсенале заканчивать отправили, нет? А тут всего лишь не гарантируют место первого номера.
да, позорная страница в истории челси: выкинули топового чеха из-за склок, что разводил носатый в интервью.
ну и где сейчас челси? хочешь мю той же участи?
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QWertY
Ответ Алекс Мелкумян
А я даже не удивился, подумал только "о, опять"))
Так я тоже привык к его фейлам, но это даже для него слишком)
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Tpy6kaMerlina
Больше 10 лет основной, пора и честь знать.
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Максим Семин
Ответ QWertY
Только сегодня увидел гол, который пропустил Де Геа. Лютый позор))
Ошибка, но не "лютый позор". Ноги поехали, но до траектории мяча дотянулся. Правда мяч прыгнул перед руками. Что здесь лютого? Он же не забросил мяч себе сам и не выбил на ногу сорернику.
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Ksandvankneshas
Дадут 150-200к второму вратарю👍
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<=Ubriaco_Belloccio=>
У Де Хеа есть минус, который не позволяет ему играть на топ-уровне. Он не выдерживает внешнее давление. Ему лучше играть за клуб, который не имеет больших амбиций.
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Port Royal
Ответ Газеров Серов
Найти лучше Де Хеа нужно ещё найти. А тут показательно Акинфеев, стабилен как коньяк 🥃 курвуазье
В фифе 11 постоянно покупал Акинфеева в МЮ на смену 40-летнему Ван дер Сару, и он был хорош
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