У «МЮ» 1 победа в игровое время за 6 последних матчей

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл половину из последних шести матчей.

Команда Эрика тен Хага уступила «Вест Хэму» (0:1) в 35-м туре АПЛ.

Начиная с 20 апреля манкунианцы выиграли лишь раз – у «Астон Виллы» (1:0). Также за это время у них 3 поражения, в том числе два подряд.

Вдобавок «МЮ» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в чемпионате и по пенальти обыграл «Брайтон» в Кубке Англии (0:0 в игровое время).

Дальше «Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» – это случится 13 мая.

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81 комментарий

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хавбек+
лучший МЮ за десять лет))
+75
-3
+72
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The Best
Роналду знал когда нужно валить 😂
А если серьёзно то это полный пипец,могли давно закрыть все вопросы по поводу топ - 4 а сейчас могут всё это потерять.
+41
-7
+34
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DolJun
7 хаг понимает что лучше будет для всего английского футбола, чтобы в лч вместо мю там выступил ливерпуль) саф и судьи пока против, но на де хеа и магваера надежда есть!
+39
-11
+28
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Today I feel Qatari
Ответ З А
надо летом разгребать этот сброд, в расход этих фавельных мальчиков Марс, Санчо, Фред пошли все развели модный курятник
Правильно. И обязательно купить Тадича, Бробби, Кудуса и Кукчу
+29
-4
+25
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mr kovalsky
Опять это Роналду все портит со своими интервью и выходками, дайте уже поработать Эрику
+43
-24
+19
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Evgeny Trifonov
а я сразу говорил что Севен Хааг даже до рыбака Оле не дотягивает, а его ещё с Жозе сравнивали . Покайтесь перед Мауром, только он этот мешок к трофеям мог приводить
+24
-7
+17
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FortMinor
как же похорошел МЮ без Роналду
+21
-5
+16
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eftomolgy
Ответ хавбек+
лучший МЮ за десять лет))
Болельщики Ливерпуля, Сити и Лидса согласны :)
+18
-3
+15
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Petrovski
Ну что, лучше проиграть один раз 7:0 и потом еще 7 раз по 1:0 ?)
+18
-5
+13
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Александр Данилов
Зато Роналду не умел в прессинг. А может стоило не выезживаться на легенду, и мы бы имели Милан с Иброй прошлого сезона? Толку от ср@ного прессинга, если твоя атака кроме Маркуса не забивает, а вся игра зависит от игры опорника,который до сих пор топ 1-2 мира, но он не может тащить в одиночку. Мне жалко экс игроков Реала. Просто потерянный год. Они ждали, что будут играть в ЛЧ(а один ждал, что он вообще в европейском футболе останется, а не сломает своим интервью карьеру), а теперь у них ситуация, что они могут всё прошляпить. При Сульшере в 1 сезоне(да, неполном, но всё же) команда забила 65 голов. Этот сброд забил 49. Когда в последний раз также мало забивали, команда закончила тоже с голландским тренером на 6 месте, но и пропустила 35(сейчас 41), а ван Гала уволили. Делайте выводы, господа. Зато как меня тут ругали, что я глор Роналду. Может я-глор(что неправда, я его точно также критикую), но он же был прав во многих вещах. Переобуваться горам голландца не поздно, главное осознать, что команду он лучше не сделал ни. на. йоту
+21
-8
+13
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ZarvuR2020
Лэмпард будет решать, кто в ЛЧ попадёт 😎
+13
-1
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Today I feel Qatari
Ответ Alex Rhea
так речь Роналду была ровно об этом - стандартные 60-75 очков Сульшера и второе место в сезоны провалов конкурентов это нынче предел амбиций МЮ. Так что да, Сульшер им очень подходил.
Нифига себе у тебя разброс в очках. Скажи еще про стандартные места со второго по седьмое, никакой же разницы нет
+10
-2
+8
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Тюменский медвежонок
Ответ человек-муравей человек-физрук
ты видел что сделал Роналду в лиге пустыни? он там очередного гегемона выбил из всех турниров. а самое смешное что он в этом гегемоне играет :)
какого гегемона? вы когда вбрасываете хотя бы информацию проверяйте, в прошлом сезоне Аль-Наср занял 3-е место в чемпионате, в позапрошлом сезоне аж 6-е место и до этого 2-е место. В Азиатской ЛЧ Аль-Наср вообще за 23 года ни разу не побеждали. Команда 3 года ничего не выигрывает, все из-за того что конкуренты Аль-Насри все эти сезоны закупали добротных игроков, которыми к слову и ЛЧ азиатскую брали, в это время Аль-Насри страдали фигней и закупали мусор на рынке и вы думаете покупкой одного нападающего команда должна была сразу начать все трофеи в Саудовской Аравии брать? или как в вашей голове это работает? с каких пор один игрок вообще может всю команду изменить и привести ее к победам? А до прихода португальца в этом сезоне конкретно, команда занимала 1-е место лишь из-за того что их конкуренты сыграли на 2 игры меньше, то есть по потерянным очкам они уступали изначально
+7
-1
+6
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London.is.blue
Ответ mr kovalsky
Опять это Роналду все портит со своими интервью и выходками, дайте уже поработать Эрику
С ним бы шли на 6-7 месте.
+14
-8
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Alex Rhea
Ответ З А
надо летом разгребать этот сброд, в расход этих фавельных мальчиков Марс, Санчо, Фред пошли все развели модный курятник
а какой смысл, если на замену Тен Хаг берёт ещё больший сброд в лице Антони, Эриксена, Маласии и т.п.? Тен Хаг просто наберёт середняков из Эредевизии, а следующему тренеру (который однозначно будет уже довольно скоро, ибо с Тен Хаагом прогресса ноль) снова это всё разгребать.
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CoTTo
Так Роналду виноват или нет))???
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Отец Абду
Без мясника одни поражения у МЮ:)
+7
-2
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Александр Богданов
Ответ Экспертное мнение
До прихода Роналду - 2-ое место. С Роналду - 6-ое место. После ухода Роналду - 3-4 место. С Кришем этот МЮ оказался бы на 10 месте. Дальше отмазывайте кумирка, который даже Наср развалил.
представляю что бы писали иксперты с такой глубокой аналитикой, перейди Роналду в Челси в начале сезона)
11 место после 3го было бы целиком его заслугой
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Goofts
Кризис и спад есть у всех команд. Черевато, когда это наступает в конце сезона
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Чёрный тюльпан
Ответ Алекс Мелкумян
А мне столько минусов понаставили когда результат и ход игры предсказал по сути) Вон только сейчас лайки ставят мол прав был, так до этого вы где были?)) Стоит высказать непопулярное мнение, что игра у команды кал в целом после победы в Кубке лиги, а на выезде вообще кошмар - так стадо минусов будьте любезны, а итог вы видите) Не фиг МЮ к сожалению делать в ЛЧ с такой игрой, лучше еще в ЛЕ посидеть, слиться оттуда пораньше и реально достраивать команду, она щас очень сырая.
Такой Вы смешной! Как без ЛЧ команду строить с такими игроками? Ни один даже околотоп в расцвете сил не поедет пылить за МЮ в убогой ЛЕ. Я не удивлюсь, если текущие гниды (игроки) Манчестера и сливают ЛЧ, потому что летом им придёт крышка в таком случае, ведь на их место купят других игроков, которые классом выше. А если не выйдем в ЛЧ, то и усиления не будет нормального, следовательно тен Хагу придётся иметь дело с нынешним говном и дальше.
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kenny_182
Если даже в ТАКОМ сезоне Ливерпуль сможет в ЛЧ заползти - это будет, конечно, просто чудо какое-то 🙂
А всего-то в двух матчах из 4 нужно, чтобы МЮ очки потерял. Уже и не какое-то недостижимое дело 🙂
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fellx
"Команда строится"/"Будущий САФ"©
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Максим Ларченков
Играют как Дэн Хагг
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Maxhoh
А сейчас кто виноват у лысого клоуна? Рона вроде давно к верблюдам выгнали
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Александр Данилов
Ответ Alex Rhea
так речь Роналду была ровно об этом - стандартные 60-75 очков Сульшера и второе место в сезоны провалов конкурентов это нынче предел амбиций МЮ. Так что да, Сульшер им очень подходил.
Сульшер был в финале ЛЕ, и смог занять 2 место при очень сильных Ливерпуле и Ман Сити, до которых с этим составом ой как далеко. И Роналду был одним из немногих кто защищал тренера, тогда как пол-команды во главе с Погба и Фернандешем открыто сливали тренера в нескольких матчах, но не настолько, как это было в Челси или Лестере, но все равно
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