У «МЮ» 1 победа в игровое время за 6 последних матчей

«Манчестер Юнайтед» проиграл половину из последних шести матчей.

Команда Эрика тен уступила « » (0:1) в 35-м туре .

Начиная с 20 апреля манкунианцы выиграли лишь раз – у «Астон Виллы» (1:0). Также за это время у них 3 поражения, в том числе два подряд.

Вдобавок « » сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в чемпионате и по пенальти обыграл «Брайтон» в Кубке Англии (0:0 в игровое время).

Дальше «Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» – это случится 13 мая.