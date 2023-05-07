У «МЮ» 1 победа в игровое время за 6 последних матчей
«Манчестер Юнайтед» проиграл половину из последних шести матчей.
Команда Эрика тен Хага уступила «Вест Хэму» (0:1) в 35-м туре АПЛ.
Начиная с 20 апреля манкунианцы выиграли лишь раз – у «Астон Виллы» (1:0). Также за это время у них 3 поражения, в том числе два подряд.
Вдобавок «МЮ» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в чемпионате и по пенальти обыграл «Брайтон» в Кубке Англии (0:0 в игровое время).
Дальше «Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» – это случится 13 мая.
А если серьёзно то это полный пипец,могли давно закрыть все вопросы по поводу топ - 4 а сейчас могут всё это потерять.
11 место после 3го было бы целиком его заслугой
А всего-то в двух матчах из 4 нужно, чтобы МЮ очки потерял. Уже и не какое-то недостижимое дело 🙂