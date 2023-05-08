Зарема о Селихове: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат»
Зарема Салихова призвала поддержать Александра Селихова после ошибки в матче с «Зенитом».
Вратарь «Спартака» совершил результативную ошибку в начале игры 26-го тура Мир РПЛ (2:3), по итогам которой «Зенит» стал чемпионом.
«Пожалуйста, поддержите Селихова.
Здесь, к сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», – сказала супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.
Матч «Зенит» – «Спартак» обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Сергей Иванов был видеоассистентом.
Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить
ЗАГОВОР!
Справедливости ради, есть и абсолютно адекватные люди, которые просто любят футбол и болеют за Спартак. С такой командой и такой массой вокруг даже не знаю, как им приходится. Сочувствую.
У неё так попа не пекла , даже когда работая в эскорте , приходилось отрабатывать доплату за анал
Ну не бомбит у меня, не бомбит! ©
У нее точно клиника…