Зарема о Селихове: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Газпром Тибо Куртуа Сергей Сергеевич Иванов Александр Селихов Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова призвала поддержать Александра Селихова после ошибки в матче с «Зенитом».

Вратарь «Спартака» совершил результативную ошибку в начале игры 26-го тура Мир РПЛ (2:3), по итогам которой «Зенит» стал чемпионом. 

«Пожалуйста, поддержите Селихова.

Здесь, к сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», – сказала супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

Матч «Зенит» – «Спартак» обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Сергей Иванов был видеоассистентом.

Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить

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121 комментарий

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Юрий Кечко
Коварный Иванов заставил Селихова бить в Клаудиньо
ЗАГОВОР!
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Roman
Иванов... Это тот, который утопил Локо в кубке и Динамо в РПЛ против Спартачка?
+102
-10
+92
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Owen_the_Simple
Категорически поддерживаю. Продолжай, Селихов!
+90
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+85
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MishaFCZ
Я бы на месте Иванова,в суд на эту экскортницу подал.
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Архитектор Мендисабаль
Любопытно, а скоро ли в службе безопасности Тушино вспомнят, что Селихов в какой-то степени воспитанник Зенита? Должны ведь последовать обвинения в намеренном саботаже вратаря в пользу Зенита...
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FNT
Вот поэтому Спартак и есть там, где он есть. Большинство болельщиков по духу полностью соответствует Зареме - у них вратарь забивает в свои ворота от Клаудиньо и команда не может 10 минут счет удержать, а виноваты судьи, Газпром и положение Венеры.

Справедливости ради, есть и абсолютно адекватные люди, которые просто любят футбол и болеют за Спартак. С такой командой и такой массой вокруг даже не знаю, как им приходится. Сочувствую.
+37
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Dergachoff
В мире Заремы Иванов заставит Куртуа выбивать мяч в ногу игрока чужой команды
+20
-1
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Старик Стариканов
забыла уже как Иванов помог Спартаку в матче с Локо и ростовом.
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Женька Овомоела
Ответ MishaFCZ
Я бы на месте Иванова,в суд на эту экскортницу подал.
Она никто и звать ее никак. С тем же успехом можно подавать в суд на пут ану с ленинградки… хотя о чем это я? Это же она и есть
+20
-2
+18
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Катя СПб
Предлагаю Селихова, Дуарте, Денисова, Чернова отправить на полиграф.
+18
-1
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Jacek Suomilinen
Ответ Архитектор Мендисабаль
Любопытно, а скоро ли в службе безопасности Тушино вспомнят, что Селихов в какой-то степени воспитанник Зенита? Должны ведь последовать обвинения в намеренном саботаже вратаря в пользу Зенита...
Всеже два года в Академии Зенита. Нет ли в этом Загавора?!
+14
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Катя СПб
Ответ Архитектор Мендисабаль
Любопытно, а скоро ли в службе безопасности Тушино вспомнят, что Селихов в какой-то степени воспитанник Зенита? Должны ведь последовать обвинения в намеренном саботаже вратаря в пользу Зенита...
А если глубже копнуть, тот и Дуарте найдется связь с Газпромом.
+14
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Юрий Кечко
Ну и поддержать все таки больше хочется Зарему
У неё так попа не пекла , даже когда работая в эскорте , приходилось отрабатывать доплату за анал
+14
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Саша Шарапов
Вечно ноющая зарема олицетворяет собой болельщика спартака
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Jacek Suomilinen
На 146% необъяснимая глупость и ошибка Селихова. Да, иногда такое случается и с более классными голкиперами. Но Зарема и тут ухитряется приплести Зенит.
Ну не бомбит у меня, не бомбит! ©
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Фёдор Кузнецов
Иванов заставил Селихова бить в Клаудиньо и не прыгать в моменте с 2 голом?
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Игорь М.
Напомните ей, что она хвалила Иванова за кубковый матч против Локомотива) или у нас лига Газпромовская, а кубок Лукойловский?))
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nurlan-zenit
То есть в ошибке вратаря тоже виноват судья?
У нее точно клиника…
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Алексей Кузнецов
Ответ Roman
Иванов... Это тот, который утопил Локо в кубке и Динамо в РПЛ против Спартачка?
Ты что! Тот Иванов это судья, который даёт играть "Спартаку", не важно что он ошибался в их пользу результативно, главное даёт играть. А этот Иванов плохой. Не перепутай! Так завещала мисс Русское Радио Уфа!
+8
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Виктор
Если смотреть с другой стороны, то это не ошибка Селихова, а хорошая, уверенная игра Клаудиньо.
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Vanek1411
Если такие как Селихов и Максименко будут стоять у "Спартака", то Газпром сэкономит бабушкам кучу пенсий.
+8
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Nogoi89
Бомбит пятая точка у дамы. Наверное, нужна пробка по-мощнее диаметром Зареме Федун.
+7
-1
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Игорь Новиков
Иванов - это Дуарте?))
+7
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pyritanza
Ох уж этот ретроградный Меркурий, что творит))
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ СИ
А все спартаковцы остановились в том числе и вратарь - все ждали свистка так как до гола в течение 15 секунд было два нарушения со стороны Зенита.
Профессиональных футболистов как раз отличает то что они играют до конца
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