Зарема о Селихове: «В газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов сделает нужный результат»

Зарема Салихова призвала поддержать Александра Селихова после ошибки в матче с «Зенитом».

Вратарь «Спартака» совершил результативную ошибку в начале игры 26-го тура Мир (2:3), по итогам которой «Зенит» стал чемпионом.

«Пожалуйста, поддержите .

Здесь, к сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах « », выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», – сказала супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

Матч « » – «Спартак» обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. был видеоассистентом.

Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить