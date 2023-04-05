На матч «Спартак» – «Динамо» назначен Иванов, игру «Зенита» и «Локо» обслужит Кукуян

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Арбитр Сергей Иванов назначен на матч «Спартак» – «Динамо»

РФС объявил о назначении судей на матчи 22-го тура Мир РПЛ

8 апреля (суббота)

«Торпедо» – «Факел»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарев.

9 апреля (воскресенье)

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Рустам Мухтаров; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Химки»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Дмитрий Семенов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

10 апреля (понедельник)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.

РФС считает, что ошибок судей в РПЛ теперь меньше. Это можно проверить?

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39 комментариев

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Иосиф Сталин
Ответ Александр Жердин
Расскажи про Петтая, можешь про Егорова с его судить "по понятиям. Вот только не вам варежку открывать.
Кукуляк, Еськов, Мешков, Вилков, Турбин и это только недавние трансферы Зенита
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Kashmir727
Факел прибьют. Дожились. Карасева вытащили на проект Торпедоса.
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Алексей Минин
Ответ </c/>
Иванов, Петросян, Безбородов на Спартаке, сложно представить что могут эти люди...
Их ошибки и не понадобятся. Оренбург с Уралом не дадут соврать.
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Алексей Минин
Ответ Сергей Молодых
Кто бы сомневался что у Спартака будет Иванов , заслужил, оправдал доверие. Так глядишь и самого Хусаинова переплюнет.
Или Хусаинова начнут просто назначать)
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Александр Жердин
Ответ Иосиф Сталин
Ну да, вы же привыкли, что судья в составе Зенита
Расскажи про Петтая, можешь про Егорова с его судить "по понятиям. Вот только не вам варежку открывать.
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Старик Стариканов
Иванов и Безбородов наш Спартак решил сразу в двойном большинстве начать матч.
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Caniball
Ответ Сергей Молодых
Кто бы сомневался что у Спартака будет Иванов , заслужил, оправдал доверие. Так глядишь и самого Хусаинова переплюнет.
Всмысле кто бы сомневался?!
Один из самых топящих Спартак - судей.
Посмотрите сколько у него ошибок против Спартака.
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Иосиф Сталин
Ответ Александр Жердин
А что, надо было без арбитров, по московским понятиям?
Ну да, вы же привыкли, что судья в составе Зенита
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Владимир Молявин
Только бы нормально отсудили игры.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Торна
Пора. Начинай
не, я же не тушинец
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Слава МТС
— Вот только не надо щас крайних искать!
— А почему бы не поискать? А давайте поищем крайнего, который думает, что раз у него пушка, он может из неё шмалять направо и налево, не предупредив о том своих коллег по опасному бизнесу! ©
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ivica_sprut
Иванов на Спартак? понятно все, Спартаку надо будет забивать голов 10, может 3 засчитают, тогда можно за ничейку зацепиться. ещё и удалят пару игроков, естественно с назначенными пенальти
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LifeSpartak
Хотел написать почему не безбородов,а потом увидел на вар его!Ну,чё,нормальный дуэт!Они косячат у нас на матчах и их же постоянно ставят!
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Андрей Баженов
Ответ Феликс Иваненко
вы, видимо, не знаете сколько лет болельщики Спартака терпеть не могут Иванова
А каво вы терпети???
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ДудьСдулся
Ответ Иосиф Сталин
Зенит подстраховался
Может быть, Миллер думал, что снова Кукуляк их судить будет?
0
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ДудьСдулся
Мешкову в качестве премиальных за "ошибки"(на самом деле явные преступления) выписали аж сразу 2 матча на ВАРе.
+1
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sanek_rabona
Ответ rarog
Игра Спартака такая смешная, что есть даже свой Петросян
Шутка уровня петросяна.
+7
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Яков Фридман
Кукуян наш проводник в мир тьмы и зла.
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-2
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Николай Еременко
Кукуян, как мне кажется, сейчас хорош, особенно на фоне некоторых. Надеюсь, и игра, и судейство будет хорошим)
+3
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Gun[o|o]ner
"Ты мелодия, я баян, ты Павлуша, я Кукуян..." (с)
0
-4
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Александр Жердин
Ответ Иосиф Сталин
Зенит подстраховался
А что, надо было без арбитров, по московским понятиям?
+2
-2
0
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Иосиф Сталин
Ответ grom55
Тем, что на игры в принципе назначены судьи?
Сам Мешков на ВАРе, легенда Зенита
+4
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Торна
Ответ Анатолий Дмитриевич
уже можно начинать выть о заговоре или рановато?
Пора. Начинай
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Торна
Где можно сделать ставку Сафьян назначит пенальти?
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grom55
Ответ Иосиф Сталин
Зенит подстраховался
Тем, что на игры в принципе назначены судьи?
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