На матч «Спартак» – «Динамо» назначен Иванов, игру «Зенита» и «Локо» обслужит Кукуян
Арбитр Сергей Иванов назначен на матч «Спартак» – «Динамо»
РФС объявил о назначении судей на матчи 22-го тура Мир РПЛ.
8 апреля (суббота)
«Торпедо» – «Факел»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Андрей Бутенко.
«Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.
«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарев.
9 апреля (воскресенье)
«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Рустам Мухтаров; инспектор – Александр Гвардис.
ЦСКА – «Химки»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Дмитрий Семенов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.
«Локомотив» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.
10 апреля (понедельник)
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.
РФС считает, что ошибок судей в РПЛ теперь меньше. Это можно проверить?
Один из самых топящих Спартак - судей.
Посмотрите сколько у него ошибок против Спартака.
— А почему бы не поискать? А давайте поищем крайнего, который думает, что раз у него пушка, он может из неё шмалять направо и налево, не предупредив о том своих коллег по опасному бизнесу! ©