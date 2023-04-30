Зарема о «Ростове»: «Забавно, что люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей и что-то выпрашивать»
Зарема Салихова упрекнула «Ростов» за критику в адрес судьи Кирилла Левникова.
Рефери обслуживал матч 25-го тура Мир РПЛ между ростовчанами и «Спартаком» (1:1).
После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин выразили недовольство работой Левникова.
«Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей, что-то у них выпрашивать.
У Литвинова незаслуженная желтая карточка, а он из-за нее пропустит матч в Санкт-Петербурге. Решили подстраховаться», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
«Ростов» выложил видео о судействе матча со «Спартаком», опубликовав эпизод из концовки: «Вспомним, как «тянут из-за Карпина»
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