Зарема о «Ростове»: «Забавно, что люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей и что-то выпрашивать»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Кирилл Левников Руслан Литвинов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова упрекнула «Ростов» за критику в адрес судьи Кирилла Левникова.

Рефери обслуживал матч 25-го тура Мир РПЛ между ростовчанами и «Спартаком» (1:1).

После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин выразили недовольство работой Левникова.

«Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей, что-то у них выпрашивать.

У Литвинова незаслуженная желтая карточка, а он из-за нее пропустит матч в Санкт-Петербурге. Решили подстраховаться», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Ростов» выложил видео о судействе матча со «Спартаком», опубликовав эпизод из концовки: «Вспомним, как «тянут из-за Карпина»

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6 комментариев

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Мистер Громов
ну да, куда же без тебя-то...🤦
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Ростовский
А что забавного? Если заработали справедливые 15 пенальти в сезоне, то это повод теперь засуживать клуб в оставшихся матчах и закрывать глаза на явные нарушения?
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GLW
Ответ Supreme Allah
Говорящая голова
а ты туда просто ешь?
0
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