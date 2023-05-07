Соболев о работе Кукуяна: «Домашнее судейство, был фол на Зобнине. «Спартак» играет лучше «Зенита»
Александр Соболев отметил влияние судейства на игру «Зенит» – «Спартак».
– Александр, можете сказать, что «Спартак» играет лучше?
– Да, играет лучше.
– А почему счет не в вашу пользу?
– Потому что [пропустили] невынужденные голы. Первый: ошибка Саши [Селихова]. Такое бывает. Второй тоже сами себе привезли.
– В чем были претензии к судье после второго гола «Зенита»?
– Нам показалось, что там был фол на Зобнине. Но… Домашнее судейство. Нормально.
– Что нужно сделать «Спартаку» во втором тайме. чтобы переломить ход встречи?
– Забить гол. И все, – сказал форвард красно-белых в перерыве матча 26-го тура Мир РПЛ.
Игру обслуживает бригада арбитров под руководством Павла Кукуяна.
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Зобнин упал после толчка от Кузяева перед 2-м голом «Зенита» – Абаскаль кричал судьям, что это фол. До этого Бальде упал в штрафной из-за наступа Ренана
А вот гол даже не смотрел
Это фирменный стиль?
Закрытые встречи с судьями не дадут соврать!
Еще показывал, что в мяч сыграл))