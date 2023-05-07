Соболев о работе Кукуяна: «Домашнее судейство, был фол на Зобнине. «Спартак» играет лучше «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Александр Селихов Матч ТВ Александр Соболев Павел Кукуян Футбол

Александр Соболев отметил влияние судейства на игру «Зенит» – «Спартак».

Александр, можете сказать, что «Спартак» играет лучше?

– Да, играет лучше.

– А почему счет не в вашу пользу?

– Потому что [пропустили] невынужденные голы. Первый: ошибка Саши [Селихова]. Такое бывает. Второй тоже сами себе привезли.

– В чем были претензии к судье после второго гола «Зенита»?

– Нам показалось, что там был фол на Зобнине. Но… Домашнее судейство. Нормально.

– Что нужно сделать «Спартаку» во втором тайме. чтобы переломить ход встречи?

– Забить гол. И все, – сказал форвард красно-белых в перерыве матча 26-го тура Мир РПЛ.

Игру обслуживает бригада арбитров под руководством Павла Кукуяна.

«Зенит» – «Спартак». 2:1 – Мостовой забил, петербуржцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция

Зобнин упал после толчка от Кузяева перед 2-м голом «Зенита» – Абаскаль кричал судьям, что это фол. До этого Бальде упал в штрафной из-за наступа Ренана

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57 комментариев

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Гудман Сол
Спартак так яро защищал судей после матча с Ростовом, что отшибло память и теперь судейство куплено Зенитом))) Цитирую фанатов Спартака: ХВАТИТ НЫТЬ, РОСТОВ (СПАРТАК) , как бедный Зиньковский(Кузяев) 60 кг мог столкнуть ТАК Зобнина? Не смешите, стойте крепче на ногах
+84
-26
+58
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Vovker
Судья в обе стороны ошибается сегодня. Иначе бы парочка игроков Спартака уже были бы удалены.
+69
-30
+39
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Vlad Emelin
Че там по фолам в игре с Динамо? Или это другое? 🤡
+49
-13
+36
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Otto Kretschmer
Пожалуйся Зареме.
+13
-2
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Александр Маркиянович
не возможно слушать трушечкина!!! так активно лизать зенит... он в питере живёт что ли? кто он такой чтоб делать выводы по трансферу игроков спартака? каждый раз когда он коментирует зенит, так лабызает очевидно что просто пи... коментатор должен быть нейтрален
+24
-14
+10
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Айнур Гайсин
Ответ SMART789
там прямая нога Дуарте сейчас и нет красной, но такой новости мы не увидим, ведь ФК Зенит не покупает спецпроекты
Но красную то дали)
А вот гол даже не смотрел
+10
-2
+8
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igls54
Зато Дуарте - засланный казачок. И где только спартаковский менеджмент находит таких клоунов для своего цирка?
+9
-1
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Юлия Закаблукова
Удаление по делу
+7
0
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Max Silitsky
Ответ Vovker
Судья в обе стороны ошибается сегодня. Иначе бы парочка игроков Спартака уже были бы удалены.
Один уже есть😉
+9
-2
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ЛексЛютый
Какая ГРЯЗЬ от игроков Спартака.
Это фирменный стиль?
+15
-9
+6
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ЛексЛютый
Ответ Vovker
Судья в обе стороны ошибается сегодня. Иначе бы парочка игроков Спартака уже были бы удалены.
Вы что, они всегда правильно играют.
Закрытые встречи с судьями не дадут соврать!
+10
-5
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Очки Дани Алвеса
Дуарте олух, конечно
Еще показывал, что в мяч сыграл))
+5
0
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Ghost Ghost
Ответ Гудман Сол
Спартак так яро защищал судей после матча с Ростовом, что отшибло память и теперь судейство куплено Зенитом))) Цитирую фанатов Спартака: ХВАТИТ НЫТЬ, РОСТОВ (СПАРТАК) , как бедный Зиньковский(Кузяев) 60 кг мог столкнуть ТАК Зобнина? Не смешите, стойте крепче на ногах
а что в матче с Ростовом было, чтоб судей защищать?
+5
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Алексей Иванов
Фол на Бальде
+3
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Евгений Заботин
Да хрен с ним с толчком Кузяева. Тамдо этого даже дойти не должно было. На Кейта был пенальти. Каким бы он не казался спорным или нет, если такой же ставят в ворота Крыльев, когда с ними играл Зенит, то почему здесь не ставят???
+5
-3
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GMF
Соболев, ныряй!
+3
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Дмитрий
Парагвайский живодер заслужено изгнан
+4
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Jetro-Gibbs
Ответ gustavo1097
Где спартачу сейчас красная за то что в Малкома сзади шипами влетел? Домашнее судейство епт
Надеюсь сейчас полегчало?
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Сергей Денисов
Саша не неси чушь
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palanka
Ответ El_Gatto
спартак в принципе напоминает современную украину
Добавь к голубому жёлтый.
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Алекс Кадет
Ответ Vovker
Судья в обе стороны ошибается сегодня. Иначе бы парочка игроков Спартака уже были бы удалены.
всё ошибки странные, по статистике посмотрите, якобы за весь матч Зенит два нарушения допустил???
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koshaus
Ответ Vovker
Судья в обе стороны ошибается сегодня. Иначе бы парочка игроков Спартака уже были бы удалены.
Ну Зобнину даже жёлтую не показали, хотя он на две красные наработал, костоломил по честному...
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Спартак Уокер
Ну моментов было больше у Спартака но Зенит победил значит Зенит в этом матче был лучше
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Григорий Широв
Ответ shooher
дядя, ты дурак?
Он слепой дурак, если не видел фола на Малкоме.
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Дмитрий Соболев
Ответ SMART789
там прямая нога Дуарте сейчас и нет красной, но такой новости мы не увидим, ведь ФК Зенит не покупает спецпроекты
зенит купил чемпионат. поздравляю
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