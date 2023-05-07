Соболев о работе Кукуяна: «Домашнее судейство, был фол на Зобнине. «Спартак» играет лучше «Зенита»

Александр Соболев отметил влияние судейства на игру «Зенит» – «Спартак».

– , можете сказать, что «Спартак» играет лучше?

– Да, играет лучше.

– А почему счет не в вашу пользу?

– Потому что [пропустили] невынужденные голы. Первый: ошибка Саши [ ]. Такое бывает. Второй тоже сами себе привезли.

– В чем были претензии к судье после второго гола «Зенита»?

– Нам показалось, что там был фол на . Но… Домашнее судейство. Нормально.

– Что нужно сделать « » во втором тайме. чтобы переломить ход встречи?

– Забить гол. И все, – сказал форвард красно-белых в перерыве матча 26-го тура Мир .

Игру обслуживает бригада арбитров под руководством Павла Кукуяна.

«Зенит» – «Спартак». 2:1 – Мостовой забил, петербуржцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция

Зобнин упал после толчка от Кузяева перед 2-м голом «Зенита» – Абаскаль кричал судьям, что это фол. До этого Бальде упал в штрафной из-за наступа Ренана