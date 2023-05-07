Перес о возможном уходе Анчелотти: «Не хочу об этом слышать. У него есть контракт, мы счастливы»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес заявил, что Карло Анчелотти будет тренером «Реала» в следующем сезоне.

После победы «Реала» в финале Кубка Испании над «Осасуной» президента мадридского клуба спросили о будущем Анчелотти, которого связывают с вакантной должностью в сборной Бразилии. Действующий контракт итальянца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

«Я больше ничего не хочу об этом слышать. У него есть контракт. Мы все счастливы.

Я очень счастлив, потому что каждая победа – это причина для счастья. Все трофеи, которые выигрывает «Реал», завоеваны благодаря колоссальным усилиям и большим жертвам.

Хочу поздравить «Осасуну» с тем, какой хороший сезон они провели. Они работали от всего сердца, и это заслуживает уважения», – сказал Флорентино Перес.

Карло Анчелотти возглавил «Реал» во второй раз в июне 2021-го. С ним «Мадрид» выиграл 6 трофеев за 475 дней – быстрее всего в истории клуба.

Следующий матч «Реал» проведет 9 мая – против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

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28 комментариев

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Артур Анадян
Останется или нет, но он вписал свое имя в историю Реала!
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Мырза Кенесов
Красава Папа карло
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Arthur Morgan
Ответ Royal Watcher
Честно говоря…. Пора его менять… Команда очень зависит от лидеров, а не от тренерских идей и схем… В матче с Сосьедадом это было видно Папа Карло гений тут нет сомнений, но его подход уже устарел, по факту во всех топ матчах решают персоналии, а не система…
Не мешать когда всё работает, тоже нужно уметь. Пример Бавария.
+34
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Maksat Yakubow
Было бы реально справедливо, если он отработает полностью свой контракт. Он не заслужил очередное увольнение от Реала.
+5
0
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Jaxongir Shodiev
Перес и Анчелотти как Аль Пачино и Де Ниро
+4
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Rishat Ganiev
Ответ Антон Анч
При Пересе Реал взял 32 трофея Из них 10 под руководством Анчелотти. Дон Фло же не полный дурак сразу выгонять взашей тренера, который принес ему треть от всех его титулов
Анчи с Зиданом принесли Пересу 21 титул. глыбы просто)
+3
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Сергей Жарковский
Так и должно быть! Карло и Реал- одно целое!👏👏👏
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Мырза Кенесов
Папа дон карло
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Антон Анч
При Пересе Реал взял 32 трофея
Из них 10 под руководством Анчелотти.
Дон Фло же не полный дурак сразу выгонять взашей тренера, который принес ему треть от всех его титулов
+2
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Кино Музыка
Бразилия осиротела.
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Pamir88
Значит за Примеру и в след сезоне можно не волноваться )
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Михаил Шаповалов
Ответ Royal Watcher
Просто если смотреть трезво, важнее чтобы команда становилась сильнее… Мне кажется что пик Анчелотти в Реале прошёл…
Ну, когда его назначали, все вообще крилали о том, что это ошибка и деградация. Но ведь это было не так)
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Royal Watcher
Ответ Михаил Шаповалов
Ну, когда его назначали, все вообще крилали о том, что это ошибка и деградация. Но ведь это было не так)
Анчелотти умеет работать с этим костяком, но проблема в том что этот костяк уже устарел и нужно строить новую команду, способен ли на это Анчелотти? Я не уверен…
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Royal Watcher
Ответ Михаил Шаповалов
У Анчелотти опыта столько, сколько мало у кого есть и работал он с массой всяческих костяков. Ну а если брать конкретно Мадрид, то разве не при нем Родриго и Винисиус стали лидерами команды? Не при нем свой лучший футбол, хоть и эпизодически, показывал Себальос? Вальверде, Камавинга? Нет, я думаю, что он отлично интегрирован в команду, знает сильные и слабые стороны парней и готов к любого рода трудностям (при нем практически нет трансферов, например). Я более чем уверен, что Перес это тоже понимает и высоко ценит.
Не скажу что себальос что-то невероятное показывает, Камавинга тоже раз от раза, а поводу трансферов Реал 3 ЛЧ при Зидане выиграл одним составом, этому костяку и объяснять ничего не нужно…
Я смотрю на игру Мадрида когда они играют без этих лидеров и не вижу ни системы, ни сыгранности, ни топ футбола, когда в центре Себальос Тчуамени и Вальверде Реал плох…
Винни хорош, но это и так было понятно, Родриго играет не на своей позиции, Асенсио потух, с обороной тоже не всё надежно, проблем много, не думаю что Анчелотти это решит, при всем уважении к нему, реал делает сейчас ставку на молодежь, сказать что Анчи топ по работе с молодежью я не могу вот честно…
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Morning Again
Очень рад за Карло!
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Rova Esenov
Папа Карло хочется чтобы он завершил свою карьеру в Реале
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Михаил Шаповалов
Ответ Royal Watcher
Да ничего не работает, работают отдельные игроки… В сентябре Модричу 38, кросс ещё сезон и уходит, Бензу 35, команду пора менять, это факт…. Никто не говорит менять во время сезона, но после сезона стоит… И да я помню про ЛЧ прошлого года, но я смотрел все матчи, и то как Реал забивал и камбечил…. Объективно это дикий фарт… Два гола Родгиро за 3 мин Продкрысивание Бенза у вратарей Пасы шведой Модрича… Сейвы Куртуа… Не было там никакой системы… Просто фарт, вот серьезно
Вы рассуждает очень похоже на Переса аремен его первого периода)
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Royal Watcher
Ответ Михаил Шаповалов
Вы рассуждает очень похоже на Переса аремен его первого периода)
Просто если смотреть трезво, важнее чтобы команда становилась сильнее…
Мне кажется что пик Анчелотти в Реале прошёл…
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MBE MBE
Ответ Royal Watcher
Честно говоря…. Пора его менять… Команда очень зависит от лидеров, а не от тренерских идей и схем… В матче с Сосьедадом это было видно Папа Карло гений тут нет сомнений, но его подход уже устарел, по факту во всех топ матчах решают персоналии, а не система…
Это такое Спасибо да ?) настоящий болельщик !
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Royal Watcher
Ответ MBE MBE
Это такое Спасибо да ?) настоящий болельщик !
Ну так я не **** как ты, я смотрю на вещи трезво, пик был, пик прошёл, я благодарен за это Анчи, но ничто не должно быть выше клуба…
А в твоем понимании благодарность за победу, это: « пусть сидит пока не просрёт всё»
Смотри матчи Реала и увидишь, что как нет лидеров Реал играет паршиво, нужна система, а не вот вам схема, играйте как считаете нужным, с Модричем и кроссом это работает, с Себальосом и Тчуамени нет, только **** этого не видит….
Благодаря таким как Перес и идёт движение вперед, поэтому Реал и величайший клуб в истории, а не потому что у него такое понимание благодарности как у тебя…
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Михаил Шаповалов
Ответ Royal Watcher
Анчелотти умеет работать с этим костяком, но проблема в том что этот костяк уже устарел и нужно строить новую команду, способен ли на это Анчелотти? Я не уверен…
У Анчелотти опыта столько, сколько мало у кого есть и работал он с массой всяческих костяков. Ну а если брать конкретно Мадрид, то разве не при нем Родриго и Винисиус стали лидерами команды? Не при нем свой лучший футбол, хоть и эпизодически, показывал Себальос? Вальверде, Камавинга?
Нет, я думаю, что он отлично интегрирован в команду, знает сильные и слабые стороны парней и готов к любого рода трудностям (при нем практически нет трансферов, например). Я более чем уверен, что Перес это тоже понимает и высоко ценит.
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MBE MBE
Ответ Royal Watcher
Ну так я не **** как ты, я смотрю на вещи трезво, пик был, пик прошёл, я благодарен за это Анчи, но ничто не должно быть выше клуба… А в твоем понимании благодарность за победу, это: « пусть сидит пока не просрёт всё» Смотри матчи Реала и увидишь, что как нет лидеров Реал играет паршиво, нужна система, а не вот вам схема, играйте как считаете нужным, с Модричем и кроссом это работает, с Себальосом и Тчуамени нет, только **** этого не видит…. Благодаря таким как Перес и идёт движение вперед, поэтому Реал и величайший клуб в истории, а не потому что у него такое понимание благодарности как у тебя…
в моём понимании,он имеет полное право отработать свой контракт!
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Андрей Хенто
Карло - отличный специалист, создает отличную атмосферу в команде. Надеюсь, что Флорентино этим летом поддержит Карло трансферами, все-таки клуб нуждается в точечном усилении.
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