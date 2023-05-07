Флорентино Перес заявил, что Карло Анчелотти будет тренером «Реала» в следующем сезоне.

После победы «Реала» в финале Кубка Испании над «Осасуной» президента мадридского клуба спросили о будущем Анчелотти, которого связывают с вакантной должностью в сборной Бразилии. Действующий контракт итальянца с « » рассчитан до лета 2024 года.

«Я больше ничего не хочу об этом слышать. У него есть контракт. Мы все счастливы.

Я очень счастлив, потому что каждая победа – это причина для счастья. Все трофеи, которые выигрывает «Реал», завоеваны благодаря колоссальным усилиям и большим жертвам.

Хочу поздравить «Осасуну» с тем, какой хороший сезон они провели. Они работали от всего сердца, и это заслуживает уважения», – сказал .

возглавил «Реал» во второй раз в июне 2021-го. С ним «Мадрид» выиграл 6 трофеев за 475 дней – быстрее всего в истории клуба.

Следующий матч «Реал» проведет 9 мая – против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

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