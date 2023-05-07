Перес о возможном уходе Анчелотти: «Не хочу об этом слышать. У него есть контракт, мы счастливы»
Флорентино Перес заявил, что Карло Анчелотти будет тренером «Реала» в следующем сезоне.
После победы «Реала» в финале Кубка Испании над «Осасуной» президента мадридского клуба спросили о будущем Анчелотти, которого связывают с вакантной должностью в сборной Бразилии. Действующий контракт итальянца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
«Я больше ничего не хочу об этом слышать. У него есть контракт. Мы все счастливы.
Я очень счастлив, потому что каждая победа – это причина для счастья. Все трофеи, которые выигрывает «Реал», завоеваны благодаря колоссальным усилиям и большим жертвам.
Хочу поздравить «Осасуну» с тем, какой хороший сезон они провели. Они работали от всего сердца, и это заслуживает уважения», – сказал Флорентино Перес.
Карло Анчелотти возглавил «Реал» во второй раз в июне 2021-го. С ним «Мадрид» выиграл 6 трофеев за 475 дней – быстрее всего в истории клуба.
Следующий матч «Реал» проведет 9 мая – против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
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Из них 10 под руководством Анчелотти.
Дон Фло же не полный дурак сразу выгонять взашей тренера, который принес ему треть от всех его титулов
Я смотрю на игру Мадрида когда они играют без этих лидеров и не вижу ни системы, ни сыгранности, ни топ футбола, когда в центре Себальос Тчуамени и Вальверде Реал плох…
Винни хорош, но это и так было понятно, Родриго играет не на своей позиции, Асенсио потух, с обороной тоже не всё надежно, проблем много, не думаю что Анчелотти это решит, при всем уважении к нему, реал делает сейчас ставку на молодежь, сказать что Анчи топ по работе с молодежью я не могу вот честно…
Мне кажется что пик Анчелотти в Реале прошёл…
А в твоем понимании благодарность за победу, это: « пусть сидит пока не просрёт всё»
Смотри матчи Реала и увидишь, что как нет лидеров Реал играет паршиво, нужна система, а не вот вам схема, играйте как считаете нужным, с Модричем и кроссом это работает, с Себальосом и Тчуамени нет, только **** этого не видит….
Благодаря таким как Перес и идёт движение вперед, поэтому Реал и величайший клуб в истории, а не потому что у него такое понимание благодарности как у тебя…
Нет, я думаю, что он отлично интегрирован в команду, знает сильные и слабые стороны парней и готов к любого рода трудностям (при нем практически нет трансферов, например). Я более чем уверен, что Перес это тоже понимает и высоко ценит.