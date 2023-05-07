«Реал» с Анчелотти выиграл 6 трофеев за 475 дней – быстрее всего в истории клуба

«Реал» при Карло Анчелотти взял 6 трофеев за 475 дней – быстрее всего в истории клуба.

Вчера мадридский клуб стал обладателем Кубка Испании, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).

вернулся на пост главного тренера « » в июне 2021 года. С тех пор клуб взял 6 трофеев: Суперкубок Испании в январе, в апреле, Лигу чемпионов в мае, в августе, а также победил на клубном чемпионате мира в феврале 2023-го, а вчера выиграл .

«Реал» взял 6 трофеев за 475 дней. Еще ни разу в истории «Мадрид» не делал этого быстрее.

Следующую игру «Реал» проведет 9 мая – в полуфинале Лиги чемпионов клуб сыграет с «Манчестер Сити».

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