«Реал» с Анчелотти выиграл 6 трофеев за 475 дней – быстрее всего в истории клуба
«Реал» при Карло Анчелотти взял 6 трофеев за 475 дней – быстрее всего в истории клуба.
Вчера мадридский клуб стал обладателем Кубка Испании, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).
Анчелотти вернулся на пост главного тренера «Реала» в июне 2021 года. С тех пор клуб взял 6 трофеев: Суперкубок Испании в январе, Ла Лигу в апреле, Лигу чемпионов в мае, Суперкубок Европы в августе, а также победил на клубном чемпионате мира в феврале 2023-го, а вчера выиграл Кубок Испании.
«Реал» взял 6 трофеев за 475 дней. Еще ни разу в истории «Мадрид» не делал этого быстрее.
Следующую игру «Реал» проведет 9 мая – в полуфинале Лиги чемпионов клуб сыграет с «Манчестер Сити».
🏆 Первый Кубок «Реала» с 2014-го! «Осасуну» не спасла суперпушка Торро – но было достойно
Заброшенный район, никому не нужный стадион – здесь «Реал» взял свой 100-й трофей
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
В этот день нет никаких ограничений
Карло взял чемп с 86 очками
но в каждой новости обсуждать их.. насколько же вы порванные? полыхает вечно