«Реал» с Анчелотти выиграл 6 трофеев за 475 дней – быстрее всего в истории клуба

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Суперкубок Испании чемпионат мира среди клубов Футбол

«Реал» при Карло Анчелотти взял 6 трофеев за 475 дней – быстрее всего в истории клуба.

Вчера мадридский клуб стал обладателем Кубка Испании, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).

Анчелотти вернулся на пост главного тренера «Реала» в июне 2021 года. С тех пор клуб взял 6 трофеев: Суперкубок Испании в январе, Ла Лигу в апреле, Лигу чемпионов в мае, Суперкубок Европы в августе, а также победил на клубном чемпионате мира в феврале 2023-го, а вчера выиграл Кубок Испании.

«Реал» взял 6 трофеев за 475 дней. Еще ни разу в истории «Мадрид» не делал этого быстрее.

Следующую игру «Реал» проведет 9 мая – в полуфинале Лиги чемпионов клуб сыграет с «Манчестер Сити».

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51 комментарий

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Сикарио
Теперь надо лысого погонять
+103
-8
+95
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Андрей Хенто
Хороший результат. Карло вернулся после Эвертона на роль временщика, а в конечном итоге завоевал с Мадридом все титулы, которые только возможно.
+78
-4
+74
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sayemlo
Ответ Goofts
Очень жаль, что Реал без требла. Требл - это вершина пьедестала клубного футбола.
у Реала хетр-трик ЛЧ. Это намного лучше чем требл.
+66
-8
+58
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Дядя ТУРА
Ответ Сикарио
Теперь надо лысого погонять
Сегодня отмечается Международный день мастурбации.

В этот день нет никаких ограничений
+39
-2
+37
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T1mber
Надеемся на 7 за 510 дней.
+27
-4
+23
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Real_v_dushe
Какие могут быть вообще вопросы к работе Анчелотти? С Моуриньо мы за 3 сезона взяли только 3 трофея для сравнения.
+18
-4
+14
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Дядя ТУРА
Ответ Легато
надо будет отметить
пока руки заняты
+11
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ А. Мостовой
половина благодаря судьям
Шут пожаловал
+12
-2
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Дядя ТУРА
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Такой реально есть?
да вот в новостях увидел
+10
0
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Легато
Ответ Дядя ТУРА
Сегодня отмечается Международный день мастурбации. В этот день нет никаких ограничений
надо будет отметить
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Теперь Сити
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дядя ТУРА
Сегодня отмечается Международный день мастурбации. В этот день нет никаких ограничений
Такой реально есть?
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ Real_v_dushe
Тем ещё круче достижение Анчелотти.
Тем что Барса стала слабее ? Реал Моура выбивал 90+ очков и этого не хватало для титула
Карло взял чемп с 86 очками
+8
-1
+7
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sayemlo
Ответ А. Мостовой
половина благодаря судьям
вот только платили судьям вечно второй клуб из Каталонии. это же против них выдвинули обвинения об выплатах судьям. Реал чист.
+9
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BananaMantana
Ответ Oleg
Удачи вам с Сити) Вы должны разрушить мечты фанатов роналду😂, а то они вам желают проиграть, а то Месси ЗМ заберет)
олежа хватит придумывать что то за кого то. создайте свой сайт с обсуждением этих двух легенд футбола и там распускайте нюни. а мы уже будем иногда заходить )

но в каждой новости обсуждать их.. насколько же вы порванные? полыхает вечно
+7
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ sayemlo
Моуриньо пришёл в команду где ничего не было) все последние успехи Реала это заслуга Моура. Он собрал команду, которая взяла 3 лч подряд
опять крайности? в той команде было ряд ключевых игроков,к которым мавр ни кого отношения не имел. и не надо из него делать супергероя. он конечно не рядовой тренер но и не великий архитектор. ты в курсе сколько будущих звёзд прошло через него ,но он в них этого не видел?
+5
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Rishat Ganiev
Ответ Goofts
Очень жаль, что Реал без требла. Требл - это вершина пьедестала клубного футбола.
требл кто только не брал. но только никто ещё из них до вершин Реала пока не добрался
+9
-5
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mr kovalsky
Ответ Дядя ТУРА
Сегодня отмечается Международный день мастурбации. В этот день нет никаких ограничений
в смысле сегодня? а я вчера отмечал
+3
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Real_v_dushe
Какие могут быть вообще вопросы к работе Анчелотти? С Моуриньо мы за 3 сезона взяли только 3 трофея для сравнения.
Реал Моуринью был сильнее
+10
-7
+3
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LIBerly
Карло отлично поработал в клубе
+3
0
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Real_v_dushe
Ответ sayemlo
Моуриньо пришёл в команду где ничего не было) все последние успехи Реала это заслуга Моура. Он собрал команду, которая взяла 3 лч подряд
Моуриньо пришёл в команду, которая набрала в чемпионате 96 очков, одержав 32 победы.
+3
-1
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Спартак Уокер
В этом году ещё Лигу Чемпионов надо взять
+2
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Real_v_dushe
Ответ zzzeeerrrooo
Тем что Барса стала слабее ? Реал Моура выбивал 90+ очков и этого не хватало для титула Карло взял чемп с 86 очками
Моуриньо взял на 4 очка меньше, чем до этого взял Пеллегрини, который к слову до последнего тура боролся за чемпионство, Моуриньо 2 чемпионата из 3-х сливал уже к середине сезона. Анчелотти набирал и 90 очков и этого не хватало для чемпионства. Моуриньо, например, безвольно слил финал КК АТМ и умудрился из ЛЧ вылететь от Дортмунда. За год до Дортмунда он умудрился оказаться абсолютно неготовым к серии пенальти в ЛЧ.
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БЕКБЕРГАН
Ответ Tristan...
У мадридистов двойной праздник. Лучший день, чтоб оторваться по полной...
Лучше так чем смотреть ЛЧ по телевизору и болеть за другие команды.
+1
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M93
Ответ Goofts
Очень жаль, что Реал без требла. Требл - это вершина пьедестала клубного футбола.
Это и где такое сказал? Фаны Барселоны себе придумали в оправдание, что из группы ЛЧ не могут?
+1
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