Флорентино Перес хочет, чтобы новым тренером «Реала» стал .

Как сообщает TyC Sports, бывший тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» – предпочтительный кандидат на смену , который почти наверняка уйдет из «Реала» летом и возглавит сборную Бразилии.

За назначение Почеттино выступает президент «Реала» . Отмечается, что большинство руководителей « » хотят видеть на посту тренера , который сейчас работает с «Кастильей».

Окончательное решение по этому вопросу будет принято Пересом, поэтому на данный момент фаворитом выглядит Почеттино.

Отмечается, что несколько дней назад Маурисио отказался вернуться в «Тоттенхэм». Ранее интерес к нему проявляли «Аякс», «Челси», а также сборные Бразилии и Бельгии. Все заинтересованные клубы получили отказ от Почеттино. Он ждет возможности возглавить «Реал» по окончании этого сезона.

Последним клубом Почеттино был «ПСЖ». Оттуда аргентинца уволили в июле 2022 года.

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