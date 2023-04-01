Перес хочет, чтобы Почеттино возглавил «Реал». Большинство менеджеров – за Рауля (TyC Sports)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Рауль Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Маурисио Почеттино Реал Мадрид Кастилья Футбол

Флорентино Перес хочет, чтобы новым тренером «Реала» стал Маурисио Почеттино.

Как сообщает TyC Sports, бывший тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» – предпочтительный кандидат на смену Карло Анчелотти, который почти наверняка уйдет из «Реала» летом и возглавит сборную Бразилии.

За назначение Почеттино выступает президент «Реала» Флорентино Перес. Отмечается, что большинство руководителей «Мадрида» хотят видеть на посту тренера Рауля, который сейчас работает с «Кастильей».

Окончательное решение по этому вопросу будет принято Пересом, поэтому на данный момент фаворитом выглядит Почеттино.

Отмечается, что несколько дней назад Маурисио отказался вернуться в «Тоттенхэм». Ранее интерес к нему проявляли «Аякс», «Челси», а также сборные Бразилии и Бельгии. Все заинтересованные клубы получили отказ от Почеттино. Он ждет возможности возглавить «Реал» по окончании этого сезона. 

Последним клубом Почеттино был «ПСЖ». Оттуда аргентинца уволили в июле 2022 года.

Похоже, Анчелотти уйдет из «Реала» летом. А кто вместо него?

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72 комментария

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Tiestorzn17
Ответ atomio
не сможет он тренировать Реал. Нет никакого авторитета перед игроками. Придёт Мбаппе и под шконку его загонит.
А Холанд поможет, они ж явно в паре играть будут.
Эх, наивные детские мечты…
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игрочишка всея руси
Рауль или Нагельсман .и даже не Зидан с бесконечными навесами и с Дюпоном .Антонио пинтус лучше .хоть и три лч забрал .
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RashNomadKazakh
Ответ Reygent
а Рауль уровень? Или ТТХ в финал лч вывести это ерунда?
ТТХ на диком везении оказался в финале. В финале ничего не показал. В ПСЖ провалился. Назначение Рауля будет не сильно рискованнее чем вариант с Почем.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Милан фан 777.
Подождал бы хотя бы до конца сезона, может Анчелотти опять ЛЧ выиграет ☝️ ...
Перес уже знает что не выиграет. он не купил в этом сезоне :)
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Los Galácticos
Зидан пред тем как возглавить Реал тоже, что было потом ты знаешь.
Да, 3 судейских лч)
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Kot Malder
Я так думаю, что Перес знает, что делает. За последние 10 лет он приглашал-убирал-снова приглашал Зидана и Анчелотти. Приглашал-убирал Лопетеги и Солари. Он видит то, чего не вижу я. Значит, для чего-то ему нужен Почеттино в клубе.
P.S. Я не болельщик Реала, но не уважать Переса невозможно. Он даёт результат.
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gPk
Ответ Reygent
а Рауль уровень? Или ТТХ в финал лч вывести это ерунда?
Да сколько можно этот финал ставить в пример?Ди Маттео вообще выигрывал ее.Сделало это его сильным тренером?А где успехи дальше?Где успех в ПСЖ?
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Любитель побеждать
Ответ Los Galácticos
Почеттино не уровень Реала, тогда уже лучше дать шанс Раулю.
И почему он не уровень Реала?
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ShamilK
Чисто по приколу назначают тренера. У Переса какая-то ненормальная зацикленность на Почеттино.
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M93
Ответ HoratioH
Зато какой-то николяшка со спортса куда надежнее
Тебе быстрее обозвать человека, чем самому что-то проанализировать. Лучше ведь сходу верить любому вбросу здесь на Спортсе, вы ведь в большинстве не различаете СМИ на качеству информации. Даже известные, крупные СМИ зачастую не гарантия достоверности. Чаще стоит смотреть на самого журналиста, который дал ту информацию, которые работают на разные издания. Поэтому человек написал, что источник, издание далёкое от надёжности.
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Garikus89
Ну если Реал хочет тренера, то возьмет Поча, если хочет икону - тогда Рауль. Хотя кто знает, вдруг Рауль по пути Зидана пойдет)
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deadjoker
У них корпоративный накур что-ли? Какой поч и рауль
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Андрей Хенто
Маурисио не впечатляет, конечно Рауль еще более сырой, но он хотя бы свой.
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Гекдениз Кардениз
Ответ utsh44psmr
Идеально Мостовой. Язык знает
Царь во дворца
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Гекдениз Кардениз
Ответ atomio
не сможет он тренировать Реал. Нет никакого авторитета перед игроками. Придёт Мбаппе и под шконку его загонит.
Мбаппе: " шо опять"?
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udod
как болела Барсы, я за Поча)
он тряпичный тренер, без хребта
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Гекдениз Кардениз
Ответ Милан фан 777.
Подождал бы хотя бы до конца сезона, может Анчелотти опять ЛЧ выиграет ☝️ ...
хз зачем его убирает) Нет бы ему дать бабок на орансферы нормальные там все лидеры уже в пенсионном фонде трутся он его сначала уберет , а потом будет уговаривать чтобы он вернулся)
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Андрюха с района
Физрук Поч - это как Марота) Один нулевой тренер, другой нулевой игрок, но их все постоянно хотят)
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Омар Асхан
Ответ Reygent
а Рауль уровень? Или ТТХ в финал лч вывести это ерунда?
Согласен. Почему то все недооценивают это достижение у Поча.
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M93
Ответ maestro_I
Перес не любит Рауля https://m.sports.ru/football/1099106892-raul-i-kasilyas-dva-velichajshix-aferista-v-istorii-reala-slova-peresa.html?ysclid=lfxtfdyb6j326114721
Так не любит, что практически все бывшие лучшие игроки при нем возвращаются в клуб. А приводить выдернутые неясно в каком контексте слова из 2006 года, ну такое себе.
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гилберт
Пересу пора на пенсию.
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Экселлент
Ответ utsh44psmr
Идеально Мостовой. Язык знает
Его бы взяли,просто лицензии нету у него)
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VuNePonimaete
Нет бы Нагельсманна позвать, но куда там
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Cevin Cigan
Аргентинец возглавит сб. Бразилии?????? Вы что курите? Всё,расходимся.........
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DolJun
Ответ Raul14
Вот именно! До сих пор не могу понять, как Перес отпустил Каземиро? Без него нет центра, будем объективны!
перес топит за суперлигу. почему? мне кажется потому что он видит, что уже даже тик ток футбол гавича по популярности обходит ла лигу. по сути, после ухода роналду а потом и месси лига испанской водокачки с точки зрения турнира остается интересной лишь отдельным футбольным гикам. у барсы плачевное финансовое состояние и при желании перес мог бы подтолкнуть ее в эту бездну, но они партнеры по суперлиге и вместо этого он продает осевого игрока мадрида просто чтобы дать турниру огня, показать что это все еще может быть интересным, а вместо этого чави со своим навесболом выбивает ла лигу в одну калитку. не уверен что план переса удался, но думаю дело было в этом.
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