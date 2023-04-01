Перес хочет, чтобы Почеттино возглавил «Реал». Большинство менеджеров – за Рауля (TyC Sports)
Флорентино Перес хочет, чтобы новым тренером «Реала» стал Маурисио Почеттино.
Как сообщает TyC Sports, бывший тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» – предпочтительный кандидат на смену Карло Анчелотти, который почти наверняка уйдет из «Реала» летом и возглавит сборную Бразилии.
За назначение Почеттино выступает президент «Реала» Флорентино Перес. Отмечается, что большинство руководителей «Мадрида» хотят видеть на посту тренера Рауля, который сейчас работает с «Кастильей».
Окончательное решение по этому вопросу будет принято Пересом, поэтому на данный момент фаворитом выглядит Почеттино.
Отмечается, что несколько дней назад Маурисио отказался вернуться в «Тоттенхэм». Ранее интерес к нему проявляли «Аякс», «Челси», а также сборные Бразилии и Бельгии. Все заинтересованные клубы получили отказ от Почеттино. Он ждет возможности возглавить «Реал» по окончании этого сезона.
Последним клубом Почеттино был «ПСЖ». Оттуда аргентинца уволили в июле 2022 года.
Похоже, Анчелотти уйдет из «Реала» летом. А кто вместо него?
Эх, наивные детские мечты…
P.S. Я не болельщик Реала, но не уважать Переса невозможно. Он даёт результат.
он тряпичный тренер, без хребта