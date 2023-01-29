Анчелотти недоволен глубиной состава «Реала». Его огорчает, что «Барселона» в кризисе делает покупки, пока мадридцы экономят (Relevo)

Главный тренер «Реала» недоволен действиями клуба на рынке.

Ранее стало известно, что президент «Реала» был в гневе после поражения «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании и призвал Анчелотти немедленно отреагировать.

Как утверждает Relevo, итальянец, в свою очередь, жалуется на то, что у него есть только 14-15 футболистов, на которых он может рассчитывать на постоянной основе.

Он давно хочет, чтобы менеджеры усилили команду, и пример «Барселоны», которая продолжает перестройку даже в условиях финансового кризиса, его расстраивает.

При этом 63-летний специалист не поддерживает стремление скаутов в первую очередь подобрать новых крайних защитников. По его мнению, усиление необходимо линии атаки, о чем он и говорит с лета.

Анчелотти в курсе, что клуб экономит с целью совершить крупную сделку (речь о трансферах уровня и ), но не уверен, что дождется таких трансферов в конечном счете.