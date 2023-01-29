Анчелотти недоволен глубиной состава «Реала». Его огорчает, что «Барселона» в кризисе делает покупки, пока мадридцы экономят (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен действиями клуба на рынке.

Ранее стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес был в гневе после поражения «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании и призвал Анчелотти немедленно отреагировать.

Как утверждает Relevo, итальянец, в свою очередь, жалуется на то, что у него есть только 14-15 футболистов, на которых он может рассчитывать на постоянной основе.

Он давно хочет, чтобы менеджеры усилили команду, и пример «Барселоны», которая продолжает перестройку даже в условиях финансового кризиса, его расстраивает.

При этом 63-летний специалист не поддерживает стремление скаутов в первую очередь подобрать новых крайних защитников. По его мнению, усиление необходимо линии атаки, о чем он и говорит с лета.

Анчелотти в курсе, что клуб экономит с целью совершить крупную сделку (речь о трансферах уровня Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема), но не уверен, что дождется таких трансферов в конечном счете.

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31 комментарий

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Промах Мораты
Ответ Artur Turik
Покупали они топ игрока, лучшего дрибблера и ассистента топ 5 лиг. То, как все сложилось в будущем, не ошибка реала.
Не ошибка, но вина
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5rnk2r9wwp
Ответ Орёл-Решка
Анчелотти летом сказал, что очень доволен формой Азара и рассчитывает на него)
А ты часто видишь как тренеры топ клубов недовольны своими игроками?
Тен хаг о Роналду летом тоже молчал и поддерживал 🤷‍♂️
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Buzya
Ответ Artur Turik
А зачем нужны трансферы ради трансферов? Этим страдает Челси, непонятно кого, непонятно зачем, да ещё и за такие бабки. В летнее ТО приобретут нужных игроков, а то не факт, что Анчелотти останется ещё на год, все же возраст.
В случае Мадрида тут нужны не трансферы ради трансферов. Тут нужны точечные усиления, которые сейчас видны невооруженным взглядом.
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Val Smith
Ну а как будто сейчас есть хорошие варианты на рынке. Реал пролетел с усилением атаки так как их кинул Мбаппе. Остальные варианты чем лучше условного Родриго?
К тому же в команде не было места для игрока не из ЕС. Даже не уверен могли бы они подписать условного Осимхена при желании.
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Вячеслав_Анатолич
Кто бы что не говорил, но у Барсы в любом случае молодые игроки аля Педри, Араухо плюс воспитанники Фати, Гави, Дальше очень многое дают глубины состава, да и на подхвате тот же Пабло Торре, Пенья. Безусловно непонятных трансферов хватает, не понимал и не понимаю зачем нужны были Торрес и Рафинья, но думаю с ними вопрос быстро решат. А вот Реал, как по большей части играл пенсионерами, так и продолжает это делать. Не думаю, что переход условного Мбаппе или Биллингема, сильно улучшит ситуацию, так как нет отлаженной системы внедрения молодых воспитанников в систему основной команды!
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Romano1985
Папа Карло прав ! Нужен громкий очень громкий трансфер !
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Керим Керимов
Бойтесь за чемпионство
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corazón blanco
Ответ AmanEsen
Ты бы почитал пост)
Я почитал пост и как это отменяет тот факт, что линия защиты, а именно позиции латералей также необходимы для усиления, даже более остро, чем линия нападения? Мадрид свои голы исправно забивает и вариативность в атаке куда более лучше представлена за счёт большего подбора игроков, чем оборонительная линия, когда Камавинге приходится играть на позиции Менди.
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Artur Turik
А зачем нужны трансферы ради трансферов? Этим страдает Челси, непонятно кого, непонятно зачем, да ещё и за такие бабки.
В летнее ТО приобретут нужных игроков, а то не факт, что Анчелотти останется ещё на год, все же возраст.
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f0rmoceft
Ответ Alexlagodny
Таких как Азар?
Азар был топом много лет, и переходил в статусе звезды, так что не неси чушь
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Орёл-Решка
Анчелотти летом сказал, что очень доволен формой Азара и рассчитывает на него)
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arspurs9
Ну справедливости ради из дорогих приобретений в последнее время лишь Тчуамени. Рюдигер и Алаба - бесплатно. Камавинга всего 30 млн. 20/21 в принципе пусто. Последние крупные покупки в большом количестве 4 сезона назад (350 млн) из которых половинами Азар и Йович.
+4
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Artur Turik
Ответ Alexlagodny
Таких как Азар?
Покупали они топ игрока, лучшего дрибблера и ассистента топ 5 лиг. То, как все сложилось в будущем, не ошибка реала.
+3
0
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Moscwow
Ответ Alexlagodny
Таких как Азар?
Таких как Коутиньо
+7
-2
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AmanEsen
Ответ corazón blanco
Давно пора, особенно усиления требуют позиции крайних защитников. Я понимаю, что идёт реконструкция стадиона + не так давно была пандемия, но если клуб действительно хочет быть в ранге лучших усиления необходимы. Плюс иногда можно подключать игроков Кастильи, там есть талантливые ребята.
Ты бы почитал пост)
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corazón blanco
Давно пора, особенно усиления требуют позиции крайних защитников. Я понимаю, что идёт реконструкция стадиона + не так давно была пандемия, но если клуб действительно хочет быть в ранге лучших усиления необходимы. Плюс иногда можно подключать игроков Кастильи, там есть талантливые ребята.
+2
-4
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Gestor_36
папа карло прекрасно знает, что мадрид экономит на трансферах, поскольку содержание судейского корпуса стоит как трансфер мбаппе, так что не новость, а обычная утка
+8
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Вакилич
Каждые пол года в интервью говорит: у нас всё норм, никто не нужен, я доволен. А теперь оказывается недоволен.
+3
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ArtBro
Ответ mqh9pzrxgf
Так это тактическое решение, на скамейке сидят фати, рафинья, отдали депая за ненадобностью
Фати после травмы не в лучшем состоянии самого себя, Рафинья через раз играет годно, у Торреса вообще никак не пошло и такое бывает. Играют кто лучше готов, при этом Хави шансы всем даёт, нет такого чтобы одни игроки в глухом запасе сидели
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benjamin92
Хорошие трансферы - это большие деньги. Поэтому судьи такие дорогие. Даже Реал из королевской казны не может тратить бесконечно
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Alexlagodny
Ответ василий иванов
настолько глубокий состав у Барсы, что нападающего играет Педри!
Левандовский потому что не играл и у Торреса дисквалификация. А что тебе не так в Барсе? Они больше всех забили и меньше всех пропустили.
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Lavinka
Можно поискать рычаги в Реале . Хави советует , сам так делал .
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-1
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Alexlagodny
Ответ Moscwow
Барса скупает инвалидов, халявщиков, пенсионеров и деревяшек. Реал выждет и купит нормальных футболистов
Таких как Азар?
+32
-10
+22
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xDe xDe
На Барсу не нужно оглядываться - трансферы необходимы Барселоне, поскольку провалиться в яму плохих игровых результатов было бы ещё хуже, чем долгосрочные последствия так называемых "рычагов". У нас и самих, можно сказать, мини-кризис есть в финансовом плане (причём как раз вокруг игроков атаки, к теме претензий Карло) - Азар и Мариано отбывают номер и получают немаленькую зарплату просто ни за что.
В остальном Карло отчасти виноват и сам. Латерали, причём на оба фланга, Реалу действительно нужны. Но кто мешал Карло в прошлом сезоне, хотя бы в проходных матчах, или там, где уже забито 2+ гола, наигрывать Гутьерреса? Парень ведь не сказать чтобы плох был. Но нет, кантерано не понравился. Что мешает Карло в тех же условиях, но уже сейчас, опробовать Тобиаса? Ну а в атаку сейчас можно было бы Аррибаса задействовать, уже готовый игрок, как минимум уровень Васкеса. Да, это полумеры, но не зимой же выкупать условного Кейна, честное слово.
+16
-3
+13
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GuruFutbola
Нищий меньше чем клуб привык за бесплатно брать игроков, только вот получил 2 защей привозил так, что уже не знает как избавится от этих рюдигеров и алаб)
+3
-7
-4
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