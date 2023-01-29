Анчелотти недоволен глубиной состава «Реала». Его огорчает, что «Барселона» в кризисе делает покупки, пока мадридцы экономят (Relevo)
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен действиями клуба на рынке.
Ранее стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес был в гневе после поражения «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании и призвал Анчелотти немедленно отреагировать.
Как утверждает Relevo, итальянец, в свою очередь, жалуется на то, что у него есть только 14-15 футболистов, на которых он может рассчитывать на постоянной основе.
Он давно хочет, чтобы менеджеры усилили команду, и пример «Барселоны», которая продолжает перестройку даже в условиях финансового кризиса, его расстраивает.
При этом 63-летний специалист не поддерживает стремление скаутов в первую очередь подобрать новых крайних защитников. По его мнению, усиление необходимо линии атаки, о чем он и говорит с лета.
Анчелотти в курсе, что клуб экономит с целью совершить крупную сделку (речь о трансферах уровня Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема), но не уверен, что дождется таких трансферов в конечном счете.
Тен хаг о Роналду летом тоже молчал и поддерживал 🤷♂️
К тому же в команде не было места для игрока не из ЕС. Даже не уверен могли бы они подписать условного Осимхена при желании.
В летнее ТО приобретут нужных игроков, а то не факт, что Анчелотти останется ещё на год, все же возраст.
В остальном Карло отчасти виноват и сам. Латерали, причём на оба фланга, Реалу действительно нужны. Но кто мешал Карло в прошлом сезоне, хотя бы в проходных матчах, или там, где уже забито 2+ гола, наигрывать Гутьерреса? Парень ведь не сказать чтобы плох был. Но нет, кантерано не понравился. Что мешает Карло в тех же условиях, но уже сейчас, опробовать Тобиаса? Ну а в атаку сейчас можно было бы Аррибаса задействовать, уже готовый игрок, как минимум уровень Васкеса. Да, это полумеры, но не зимой же выкупать условного Кейна, честное слово.