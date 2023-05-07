«ПСЖ» хочет сохранить Месси. Клуб сделал игроку выгодное предложение о продлении контракта (The Times)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Футбол

«ПСЖ» хочет сохранить Лионеля Месси.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на The Times, парижский клуб готов продолжить сотрудничество с 35-летним футболистом и возобновить переговоры о продлении контракта. 

Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец попросил прощения за отъезд. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться. 

Чтобы убедить Лионеля остаться в клубе, «ПСЖ» направил привлекательное в финансовом плане предложение. Ответ футболиста еще неизвестен.

Действующий контракт форварда с парижанами истекает летом. В подписании игрока заинтересованы «Барселона» и клубы из Саудовской Аравии и МЛС. 

С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь

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49 комментариев

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headmaster
Я так понимаю, теперь каждый день будут выходить противоположные новости о контракте Месси и ПСЖ?
+83
-1
+82
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LNk O
Серия под номером 100, завтра выйдет новая
+33
-1
+32
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Шапка Сёмина
Ответ headmaster
Я так понимаю, теперь каждый день будут выходить противоположные новости о контракте Месси и ПСЖ?
для спортса эти новости как хлеб
+17
-1
+16
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kqkly
Ответ headmaster
Я так понимаю, теперь каждый день будут выходить противоположные новости о контракте Месси и ПСЖ?
Все верно, завтра очередь новости о том, что ПСЖ не собирается продлят Месси и хотят продать Неймара
+7
0
+7
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Ааа Ааа
Ответ Влад Ким
Быстрее бы эта эпопея закончилась. А то реально достали уже.
Только начало саги. Все лето будет разная шляпа
+6
0
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psa.1207
В предыдущих сериях...
+4
0
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Влад Ким
Быстрее бы эта эпопея закончилась. А то реально достали уже.
+7
-5
+2
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Игровой Канал Артёма
Ответ LNk O
Серия под номером 100, завтра выйдет новая
Быстрее, несколько поворотов за день)
+2
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Universal1000
Ответ Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
Так Мбаппе играет в этом сезоне хуже Неймара и Месси.
И даже если брать пробег - у бразила в полтора раза больше, чем у Киллиана на глаз. Ахахах.

Сине-гранатовый клуб чемпион Испании. Вышка.
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Влад Ким
Быстрее бы эта эпопея закончилась. А то реально достали уже.
Ещё примерно два месяца ждать.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Aggrrist
Если ПСЖ хотят претендовать на ЛЧ, надо сплавить и Месси, и Неймара.
Да, Руис их приведёт к победе.
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blaugrano
Аха-ха
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FoDi
да всё равно уйдёт , не в Барселону , так в МЛС. Тем более после его отстранений от тренировок
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fedyatext
Все фигня Лео, давай по новой
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Vinnipukh Vinni
Ответ Aggrrist
Последний раз Месси и Неймар приводили кого-то к победе в ЛЧ в 2015 году, сейчас им на двоих около 70 лет. А футбол изменился. Ирония с Руисом слишком жирная.
Вообще-то Месси делал чемпионом Барселону с тех пор несколько раз, приводил к победе Аргентину (два раза), сделал чемпионом ПСЖ (скорее всего, два раза, хотя не факт, что они в последних матчах не сольют титул).
Ещё Месси применительно к ЛЧ едва не затащил в 2019 году в финал мертвейшую Барселону.

Ну и надо понимать, что место в ЛЧ ПСЖ не отдано по умолчанию. С Руисом в качестве "тащера" они туда могут просто не попасть.
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Ruslan Isaev
Самый безхребетный клуб в истории
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Vinnipukh Vinni
Сложно даже представить, как бомбанёт у Ротена, если это правда ))
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Goofts
Хейтеры Месси воспряли духом после полугодового нокаута.
Как же им будет больно, когда Лео будет феерить в Европе в следующем сезоне.
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Спартак Уокер
Если Месси останется в ПСЖ это будет фейл года
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Арман Досжанов
Комментарий удален пользователем
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Miknik
Парня что-то задергали совсем, может скинемся на контракт в....какие, кстати, варианты, у кого он может заиграть у нас? жалко Гогниев уволился
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Vinnipukh Vinni
Ответ Nogoi89
У руководства ПСЖ биполярочка? Или у журналистов?
"Журналисты" про всех эту фигню пишут. Неймар, Мбаппе и далее по списку. Все то переходят, то не переходят до тех пор, пока не закроется ТО или не будет подписан новый контракт.

Так что, наверно, у шейхов )
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Vinnipukh Vinni
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Я если честно реально не понимаю кого слушать)).Каждый источник противоположные новости.Причем в день по несколько раз.Знаю одно-Лео рано пока уезжать из Европы.
Нужно ориентироваться на факты.
Если бы Месси хотел продлить контракт, то давно это уже сделал бы.
Слухи о предложении ПСЖ пошли ещё перед ЧМ.
Если бы хотел уйти в Аравию или США, тоже сделал бы это.
А контракт до сих пор не подписан.
Значит, ждёт, сможет ли Барселона подписать его.
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shiko101
Ответ Газонокосильщик Хави
У одного клуба девиз больше, чем клуб. А у этих больше, чем цирк
Цирк это верить во всё, что тут ты читаешь.
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Александр Северный
но если он себя на помойке нашёл, то пускай подписывает. уж лучше тогда в Аравию к Роналду или Америку, если с Барселоной не получится. хотя если честно, он и в Барселоне не нужен. Месси на старости лет понял, что если весь сезон в Европе пешком ходить, то очень много сил остаётся на игры в сборной.
+4
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