«ПСЖ» хочет сохранить Месси. Клуб сделал игроку выгодное предложение о продлении контракта (The Times)
«ПСЖ» хочет сохранить Лионеля Месси.
Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на The Times, парижский клуб готов продолжить сотрудничество с 35-летним футболистом и возобновить переговоры о продлении контракта.
Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец попросил прощения за отъезд. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться.
Чтобы убедить Лионеля остаться в клубе, «ПСЖ» направил привлекательное в финансовом плане предложение. Ответ футболиста еще неизвестен.
Действующий контракт форварда с парижанами истекает летом. В подписании игрока заинтересованы «Барселона» и клубы из Саудовской Аравии и МЛС.
С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь.
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И даже если брать пробег - у бразила в полтора раза больше, чем у Киллиана на глаз. Ахахах.
Сине-гранатовый клуб чемпион Испании. Вышка.
Ещё Месси применительно к ЛЧ едва не затащил в 2019 году в финал мертвейшую Барселону.
Ну и надо понимать, что место в ЛЧ ПСЖ не отдано по умолчанию. С Руисом в качестве "тащера" они туда могут просто не попасть.
Как же им будет больно, когда Лео будет феерить в Европе в следующем сезоне.
Так что, наверно, у шейхов )
Если бы Месси хотел продлить контракт, то давно это уже сделал бы.
Слухи о предложении ПСЖ пошли ещё перед ЧМ.
Если бы хотел уйти в Аравию или США, тоже сделал бы это.
А контракт до сих пор не подписан.
Значит, ждёт, сможет ли Барселона подписать его.