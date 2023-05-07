«ПСЖ» хочет сохранить Месси. Клуб сделал игроку выгодное предложение о продлении контракта (The Times)

«ПСЖ» хочет сохранить Лионеля Месси.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на The Times, парижский клуб готов продолжить сотрудничество с 35-летним футболистом и возобновить переговоры о продлении контракта.

Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец попросил прощения за отъезд. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться.

Чтобы убедить Лионеля остаться в клубе, «ПСЖ» направил привлекательное в финансовом плане предложение. Ответ футболиста еще неизвестен.

Действующий контракт форварда с парижанами истекает летом. В подписании игрока заинтересованы «Барселона» и клубы из Саудовской Аравии и МЛС.

С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

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