Месси узнал, что «ПСЖ» отменил выходной и назначил тренировку на понедельник, уже когда прилетел в Саудовскую Аравию
Лионель Месси предупреждал «ПСЖ», что поедет в Саудовскую Аравию.
Как сообщает аргентинская спортивная газета Olé, нападающий предупредил «ПСЖ», что уедет в Эр-Рияд на два дня. Поездка связана с обязанностями Лео по контракту в качестве амбассадора страны по туризму. На понедельник и вторник у «ПСЖ» были запланированы выходные.
Рано утром в понедельник Месси улетел из Франции. Когда он прибыл в Саудовскую Аравию, то узнал, что планы «ПСЖ» резко изменились, и теперь вместо выходного у команды будет тренировка на базе. На ней Месси уже не мог оказаться.
Напомним, «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что парижане разрешили Лео уехать только в случае победы или ничьей в матче с «Лорьяном», который завершился со счетом 1:3.
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт. Что-о-о-о? 😱
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
https://imgbb.com/Sv4K6b5
https://ibb.co/3TkDX1j
еще пару месяцев назад адепты скулили со всех щелей о топовости французского первенства.
на любые аргументы, что это чемпионат божоле на уровне Голландии, вся эта перхоть - климов, ригоберка, гуру и прочие фанатики яростно бились в падучей...
НО, что же мы видим сегодня?
Оказывается это действительно чемпионат водокачки и божку пора срочно возвращаться восвояси.
Феерическое лицемерие. Как говорил гуру ногомяча Бышовец: нет предела человеческой мерзости!
Ноль критического мышления, просто рабы культа.
Атака французских сми на Месси началась после победа Аргентины на Чемпионате Мира.
Ко всему Лео с ноября не продлевает контракт с ПСЖ, имея контакты с Барселоной.
ПСЖ пытаются убедить мир что это они, а не Месси, инициаторы разрыва.
Но мир помнит их предложение по контракту в 2022, которое Лео не принял до сих пор.
Грязная политика клубишки против ЧЕМПИОНА МИРА.