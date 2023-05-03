Месси узнал, что «ПСЖ» отменил выходной и назначил тренировку на понедельник, уже когда прилетел в Саудовскую Аравию

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Лионель Месси предупреждал «ПСЖ», что поедет в Саудовскую Аравию.

Как сообщает аргентинская спортивная газета Olé, нападающий предупредил «ПСЖ», что уедет в Эр-Рияд на два дня. Поездка связана с обязанностями Лео по контракту в качестве амбассадора страны по туризму. На понедельник и вторник у «ПСЖ» были запланированы выходные.

Рано утром в понедельник Месси улетел из Франции. Когда он прибыл в Саудовскую Аравию, то узнал, что планы «ПСЖ» резко изменились, и теперь вместо выходного у команды будет тренировка на базе. На ней Месси уже не мог оказаться.

Напомним, «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что парижане разрешили Лео уехать только в случае победы или ничьей в матче с «Лорьяном», который завершился со счетом 1:3.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт. Что-о-о-о? 😱

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176 комментариев

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Екн Лор
Месси просто не ожидал, что 1 мая будет рабочим днём. Уехал на дачу в Аравию на шашлыки (из верблюжатины)
+249
-15
+234
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rej1sta
Даже на сайте нет в расписании тренировки на понедельник:
https://imgbb.com/Sv4K6b5
https://ibb.co/3TkDX1j
+97
-21
+76
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Greatest Of All Time
Ответ Ислам Бекешов
Источник Аргентинская газета....
А там источник французская газета.... где поливали Месси.
+69
-24
+45
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Человек1991
Какое же дикое позорище , детский сад, лютый бред и обидки от ПСЖ на то , что Месси не продлевает контракт с ними.
+43
-15
+28
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evil
ну тогда ладно
+33
-7
+26
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Ислам Бекешов
Ответ Greatest Of All Time
Где все те 🤡 которые его поливали грязью????
Источник Аргентинская газета....
+46
-23
+23
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rej1sta
Ответ Real_v_dushe
В арговские фейки, конечно, можно, сколько угодно верить его фантикам. Но остальным то людям понятно, что к чему. Алчному аргу надо было выйти и извиниться, но эгоизм этого сделать не позволяет. Поэтому видимо и предпочитают плодить фейки, чтобы его отмазать.
О, вылезло. Лучше бы так активно вчерашнее деклассирование от Сосьедада комментировал.
+24
-4
+20
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VERBLYUD
Мерзкий клуб с менталитетом лузера. Главное достижение в истории их клуба то, что название их жалкой команды будет в списке клубов, где играл Месси.
+32
-14
+18
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Кузя Гитарист
Ответ David Kapanov
да х клал Месси на псж он доказал что великий и на этом все живет в свое удовольсвие и правильно делает удачи во всем ты заслужил это
Когда у тебя др ? Я тебе подарю знаки препинания
+20
-6
+14
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vwzx8mx5vh
Ответ Real_v_dushe
В арговские фейки, конечно, можно, сколько угодно верить его фантикам. Но остальным то людям понятно, что к чему. Алчному аргу надо было выйти и извиниться, но эгоизм этого сделать не позволяет. Поэтому видимо и предпочитают плодить фейки, чтобы его отмазать.
У тебя какие то проблемы? Месси у тебя денег занял и не отдает?
+19
-6
+13
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Михаил Тихомиров
Ответ David Kapanov
да х клал Месси на псж он доказал что великий и на этом все живет в свое удовольсвие и правильно делает удачи во всем ты заслужил это
Ну то есть признаешь, что Месси безответственный. Приятно слышать
+28
-16
+12
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Жалько Печалич
обратно билетов не было просто, так бы вернулся вовремя
+12
-1
+11
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VERBLYUD
Столько лет интересуюсь футболом, но такого позорного клуба как ПСЖ в жизни не видел. Их болельщики и сам клуб поступили крайне мерзко с величайшим футболистом современности. Фанаты Лео точно не простят этих позорников, по сути их жалкий клуб получил огромную армию хейтеров на всю жизнь, пусть страдают.
+21
-10
+11
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АлексейВ
Завтра с родителями к президенту клуба!
+9
0
+9
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Astret
В коментах массовая переобувка глоров. ПСЖ снова гнилой клуб и мешок, Лига 1 снова колхозная лига😂. Забавно наблюдать за этим.
+11
-2
+9
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DpeMa111
Понять и простить, тем более поездка была согласована за ранее и переносилась уже 2 раза, будьте добрее к человеку-легенде
+10
-3
+7
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Alex Moorag
Ответ DpeMa111
Часто сижу на иностранных ресурсах, везде к Лео относятся как к величайшему игроку всех времен или одному из величайших, ноль хейта, и только у нас его ненавидят очень большой процент людей
Это же российский менталитет. Ненавидь все и всех кто лучше живет/работает/играет/отдыхает. Чему удивляться?
+15
-8
+7
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Myrat Yazmyradow
Клоунский клуб, сюда только за бабками ехать, дюмают что за них *опу рвать будудут
+24
-18
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DpeMa111
Ответ Greatest Of All Time
Где все те 🤡 которые его поливали грязью????
Я вообще не понимаю, как можно поливать грязью Легенду
+14
-9
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Spartaneanec
Ответ Ислам Бекешов
Источник Аргентинская газета....
Тут есть пруфы в виде расписания тренировок псж
+9
-5
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Scorpio
Обожаю под чаек читать коменты фанатиков Месси.
еще пару месяцев назад адепты скулили со всех щелей о топовости французского первенства.
на любые аргументы, что это чемпионат божоле на уровне Голландии, вся эта перхоть - климов, ригоберка, гуру и прочие фанатики яростно бились в падучей...
НО, что же мы видим сегодня?
Оказывается это действительно чемпионат водокачки и божку пора срочно возвращаться восвояси.

Феерическое лицемерие. Как говорил гуру ногомяча Бышовец: нет предела человеческой мерзости!
+7
-3
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DpeMa111
Часто сижу на иностранных ресурсах, везде к Лео относятся как к величайшему игроку всех времен или одному из величайших, ноль хейта, и только у нас его ненавидят очень большой процент людей
+14
-10
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The Evil Within
Ответ Astret
В коментах массовая переобувка глоров. ПСЖ снова гнилой клуб и мешок, Лига 1 снова колхозная лига😂. Забавно наблюдать за этим.
Забавно, но всё-таки грустно. Реально стадо с культом личности. Печальное зрелище, когда человек опускается до такого состояния, когда смысл его существования - слепое облизывание кумира и нападки на всё, что как-то в их дефектном мозгу этого кумира порочит.
Ноль критического мышления, просто рабы культа.
+6
-3
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David Kapanov
да х клал Месси на псж он доказал что великий и на этом все живет в свое удовольсвие и правильно делает удачи во всем ты заслужил это
+37
-34
+3
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Oleg
Гастон Эдул:
Атака французских сми на Месси началась после победа Аргентины на Чемпионате Мира.
Ко всему Лео с ноября не продлевает контракт с ПСЖ, имея контакты с Барселоной.

ПСЖ пытаются убедить мир что это они, а не Месси, инициаторы разрыва.
Но мир помнит их предложение по контракту в 2022, которое Лео не принял до сих пор.

Грязная политика клубишки против ЧЕМПИОНА МИРА.
+11
-8
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