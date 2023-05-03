Лионель Месси предупреждал «ПСЖ», что поедет в Саудовскую Аравию.

Как сообщает аргентинская спортивная газета Olé, нападающий предупредил «ПСЖ», что уедет в Эр-Рияд на два дня. Поездка связана с обязанностями Лео по контракту в качестве амбассадора страны по туризму. На понедельник и вторник у «ПСЖ» были запланированы выходные.

Рано утром в понедельник Месси улетел из Франции. Когда он прибыл в Саудовскую Аравию, то узнал, что планы «ПСЖ» резко изменились, и теперь вместо выходного у команды будет тренировка на базе. На ней уже не мог оказаться.

Напомним, « » отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что парижане разрешили Лео уехать только в случае победы или ничьей в матче с «Лорьяном», который завершился со счетом 1:3.

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