Де Хеа получил 9 из 10 от Goal за матч с «Брайтоном». У вратаря «МЮ» была оценка 1 из 10 после 0:3 от «Севильи»

Давид Де Хеа получил высший балл среди игроков «МЮ» от Goal за матч с «Брайтоном».

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл « » в серии пенальти (0:0, 7:6). Goal выставил игрокам «МЮ» оценки за матч по десятибалльной шкале.

Самую высокую оценку – 9 баллов – получил . Отметим, что за матч с «Севильей» в Лиге Европы (0:3) вратарь «МЮ» получил лишь 1 балл из 10.

По 8 баллов получили и , по 7 баллов – и Люк Шоу.

По 6 баллов – у Диогу Далота, Кристиана Эриксена, Антони, Маркуса Рэшфорда, Фреда, Джейдона Санчо, Ваута Вегорста и Тирелла Маласии. По 5 баллов получили Каземиро, Антони Марсьяль и Марсель Забитцер.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил от 8 баллов.

В финале Кубка Англии «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет на «Уэмбли» 3 июня.

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