Де Хеа получил 9 из 10 от Goal за матч с «Брайтоном». У вратаря «МЮ» была оценка 1 из 10 после 0:3 от «Севильи»

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Давид Де Хеа получил высший балл среди игроков «МЮ» от Goal за матч с «Брайтоном».

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в серии пенальти (0:0, 7:6). Goal выставил игрокам «МЮ» оценки за матч по десятибалльной шкале.

Самую высокую оценку – 9 баллов – получил Давид Де Хеа. Отметим, что за матч с «Севильей» в Лиге Европы (0:3) вратарь «МЮ» получил лишь 1 балл из 10.

По 8 баллов получили Аарон Уан-Биссака и Бруну Фернандеш, по 7 баллов – Виктор Линделеф и Люк Шоу.

По 6 баллов – у Диогу Далота, Кристиана Эриксена, Антони, Маркуса Рэшфорда, Фреда, Джейдона Санчо, Ваута Вегорста и Тирелла Маласии. По 5 баллов получили Каземиро, Антони Марсьяль и Марсель Забитцер.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил от 8 баллов.

В финале Кубка Англии «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет на «Уэмбли» 3 июня.

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19 комментариев

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Satis
1 бал сняли за блестящую игру в серии пенальти ?
+28
-3
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S1rAlex
goal.com полностью мусорный ресурс.
ДДХ хорошо сыграл, но какой же он мешок при пенальти...
+13
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Alexander Yavriantz
Ответ Фанат спорта01
серьёзно 9баллов за вполне средний матч и плохую серию пеналти? А Тен хагу 8 за то что сыграли с "грозным" брайтоном вторым номером?
Тен Хаг настроил команду и вселил боевой дух через несколько дней после позорного поражение в ЛЕ, заслуживает похвалы. А если до конца сезона теперь будет ставить Витька и Шо как пару ЦЗ в старте, то ещё до начального свистка дам ему 9 из 10.
+11
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Диер Ташшкент
Каземиро хорошо сегодня сыграл. Лучше Марсьяля точно.
А Де Хеа должен был низкую оценку получить. Если не ошибаюсь он разок только вытащил хороший удар игрока Брайтона. В остальном удары Брайтона были такие себе. А про серии пенальти вообще можно и ничего говорить
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Artuom Batishev
Ответ Фанат спорта01
серьёзно 9баллов за вполне средний матч и плохую серию пеналти? А Тен хагу 8 за то что сыграли с "грозным" брайтоном вторым номером?
У МЮ не получалось реализовать свои моменты. Де Хеа же потянул 5 ударов. Пропусти хоть раз - МЮ со своей слабой реализацией мог в основное время проиграть. Так что да, до серии пенальти они дошли благодаря отличной игре Де Хеа - за что он и получил высокую оценку.
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Donald J. Trump
Ответ Artuom Batishev
У МЮ не получалось реализовать свои моменты. Де Хеа же потянул 5 ударов. Пропусти хоть раз - МЮ со своей слабой реализацией мог в основное время проиграть. Так что да, до серии пенальти они дошли благодаря отличной игре Де Хеа - за что он и получил высокую оценку.
Не потащил, а отбил рабочие моменты. Там не было сверх сложных ударов, которые не потянул бы вратарь выше среднего уровня. То, что Де Хеа артистично и красиво отбывает мячи, не говорит о сложности ситуаций. Не надо преувеличивать значение Де Хеа в МЮ.
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SLEVIN
Ответ Фанат спорта01
серьёзно 9баллов за вполне средний матч и плохую серию пеналти? А Тен хагу 8 за то что сыграли с "грозным" брайтоном вторым номером?
Они после севильи только в пт днем вернулись. Брайтон неделю готовился
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Фанат спорта01
серьёзно 9баллов за вполне средний матч и плохую серию пеналти?
А Тен хагу 8 за то что сыграли с "грозным" брайтоном вторым номером?
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Даня Янковский
Ответ Satis
1 бал сняли за блестящую игру в серии пенальти ?
Скорее всего 2 балла накинули за что-то. Классический goal.com, высокая оценка вратарю победившей в серии пенальти.
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Мистер Робот
Ответ Ман Сити
8 балов за что физруку то? Брайтон возил миллиардный проект весь матч и только свисток спас почему-то не удалив костолома Каземиро
Сити в этом сезоне обязан взять апл, крепкая команда, но МЮ вашему миллиардному проекту все же наваляет в финале.
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jonnysilverhand01
Стабильность - это прям про Де Хеа
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Under
Ответ Alexander Yavriantz
Тен Хаг настроил команду и вселил боевой дух через несколько дней после позорного поражение в ЛЕ, заслуживает похвалы. А если до конца сезона теперь будет ставить Витька и Шо как пару ЦЗ в старте, то ещё до начального свистка дам ему 9 из 10.
в целом логичный выбор, но на сегодня при всём желании никого другого не поставить было
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Alexander Yavriantz
Ответ Under
в целом логичный выбор, но на сегодня при всём желании никого другого не поставить было
Вот поэтому то дальше этот выбор будет ценен, когда Мага вернётся в строй. Должен вернуться прямиком на лавку.)
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Никита Леонтьев
Ответ Фанат спорта01
серьёзно 9баллов за вполне средний матч и плохую серию пеналти? А Тен хагу 8 за то что сыграли с "грозным" брайтоном вторым номером?
идиот
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_FoX-
Ответ S1rAlex
goal.com полностью мусорный ресурс. ДДХ хорошо сыграл, но какой же он мешок при пенальти...
Мне кажется они и единицы ставят только для того, чтобы об этом написали новость спортивные сайты
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