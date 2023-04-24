Де Хеа получил 9 из 10 от Goal за матч с «Брайтоном». У вратаря «МЮ» была оценка 1 из 10 после 0:3 от «Севильи»
Давид Де Хеа получил высший балл среди игроков «МЮ» от Goal за матч с «Брайтоном».
В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в серии пенальти (0:0, 7:6). Goal выставил игрокам «МЮ» оценки за матч по десятибалльной шкале.
Самую высокую оценку – 9 баллов – получил Давид Де Хеа. Отметим, что за матч с «Севильей» в Лиге Европы (0:3) вратарь «МЮ» получил лишь 1 балл из 10.
По 8 баллов получили Аарон Уан-Биссака и Бруну Фернандеш, по 7 баллов – Виктор Линделеф и Люк Шоу.
По 6 баллов – у Диогу Далота, Кристиана Эриксена, Антони, Маркуса Рэшфорда, Фреда, Джейдона Санчо, Ваута Вегорста и Тирелла Маласии. По 5 баллов получили Каземиро, Антони Марсьяль и Марсель Забитцер.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил от 8 баллов.
В финале Кубка Англии «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет на «Уэмбли» 3 июня.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
ДДХ хорошо сыграл, но какой же он мешок при пенальти...
А Де Хеа должен был низкую оценку получить. Если не ошибаюсь он разок только вытащил хороший удар игрока Брайтона. В остальном удары Брайтона были такие себе. А про серии пенальти вообще можно и ничего говорить
А Тен хагу 8 за то что сыграли с "грозным" брайтоном вторым номером?