Мак Аллистер интересен «МЮ», «Ливерпулю» и «Арсеналу», два клуба уже ведут переговоры

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер Футбол

Хавбек «Брайтона» Алексис Мак Аллистер летом может перейти в топ-клуб АПЛ.

Конкретный интерес к 24-летнему игроку сборной Аргентины проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал».

При этом два из этих трех клубов уже ведут соответствующие переговоры, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Ранее стало известно, что «Брайтон» планирует выручить от продажи Мак Аллистера свыше 60 млн фунтов.

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41 комментарий

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S.Laposter
Ответ Вовито Бомбито
Отзвуки попоболи от 8 места в турнирной таблице
А блин, не сразу прочитал никнейм
Бомбито, матч с Ливерпулем давно был, прекращай, так жить проще
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S.Laposter
Ответ Вовито Бомбито
Отзвуки попоболи от 8 места в турнирной таблице
Давно там был мю?) да и мю играет в ле, откуда выпендрежа столько?
арсенал тоже в ле играл.
чет не понял, откуда столько ненависти? за последние лет 15 только сити особо ни чем не упрекнуть.
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aseke
Крепкий игрок, но после ЧМ явно переоценен.
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ответ Вовито Бомбито
Манчестеру Мак Алистер, Арсеналу Кайседо, а Ливерпулю дорога в Лигу Конференцию
Уххх…. Гегемоны 0:7 🙂
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Вовито Бомбито
Ответ Stewart D.
Отзвуки попоболи от легендарных 7:0
Отзвуки попоболи от 8 места в турнирной таблице
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Stewart D.
Ответ Вовито Бомбито
Манчестеру Мак Алистер, Арсеналу Кайседо, а Ливерпулю дорога в Лигу Конференцию
Отзвуки попоболи от легендарных 7:0
+6
-2
+4
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red hikkikomori
Ответ answer89
Ну если слушать икспердов с матч тв, то ни о ком и не узнать. О Маке заговорили с начала сезона в АПЛ, соответственно до ЧМ, на который он и поехал только благодаря своей великолепной игре осенью.
О каком матч ТВ речь, там АПЛ не обсуждают и не показывают) я говорю о британском ТВ) О нем конкретно не говорили в начале сезона как о топаре, говорили в целом о качественной игре Брайтона
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answer89
Ответ red hikkikomori
Да вот только что тогда все молчали , раз знали? ни в комментах тут никто о нем не говорил, ни на ТВ никто его не обсуждал, а уж на ТВ эксперты много футбол смотрят
Ну если слушать икспердов с матч тв, то ни о ком и не узнать. О Маке заговорили с начала сезона в АПЛ, соответственно до ЧМ, на который он и поехал только благодаря своей великолепной игре осенью.
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Amalfitano
Ответ Любезный Коссутий
Мудрик стоил 70, еще 30 при достижении чего-то там, что очень вряд ли. а за Энцо 120на хайпе заплатили, после ЧМ, да и Боели откровенно сорил деньгами. по поводу Макалистера нет такого хайпа, вот и ценник вменяемый.
Ну так они стоят этих денег? А Мак не на хайпе разве? До чм им никто не интересовался, после чм им интересуется все топы. Хотя парень играет на том же уровне.
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Любезный Коссутий
Ответ Вертуальный
Какой бы игрок не звучал интересен МЮ
но МЮ и вправду нужен еще 1 опорник, особенно, если Мака продать в Ньюкасл
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Любезный Коссутий
Ответ Amalfitano
А 100 за мудрика и 128 за Энцо это за супер топа? Они ими являются?
Мудрик стоил 70, еще 30 при достижении чего-то там, что очень вряд ли. а за Энцо 120на хайпе заплатили, после ЧМ, да и Боели откровенно сорил деньгами.
по поводу Макалистера нет такого хайпа, вот и ценник вменяемый.
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red hikkikomori
Ответ Марслан Акматалиев
Люди, которые смотрят футбол регулярно знали про Макалистера ещё до ЧМ. Из всех игроков Брайтона он нравился мне больше всего, отлично держит центр, может сыграть и в опорной зоне и ближе к атаке.
Да вот только что тогда все молчали , раз знали? ни в комментах тут никто о нем не говорил, ни на ТВ никто его не обсуждал, а уж на ТВ эксперты много футбол смотрят
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Вовито Бомбито
Ответ Gaiar
Ваше мнение неважно для клубов АПЛ
Очень важна
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Nosferatum23
за кайседо больше хотели. хотя это зимой. макалистера продлили прямо перед ЧМ. так что скорее всего больше даже
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Марслан Акматалиев
Ответ red hikkikomori
до чм всем по боку на него, после ЧМ топ игрок, хотя ничего в нем не поменялось.
Люди, которые смотрят футбол регулярно знали про Макалистера ещё до ЧМ. Из всех игроков Брайтона он нравился мне больше всего, отлично держит центр, может сыграть и в опорной зоне и ближе к атаке.
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red hikkikomori
Ответ Gaiar
Брайтон играет как топ клуб и даже лучше большинства мешков, это главное. И это отменяет заслугу Алексиса на ЧМ? Он играл против лучших сборных и лучших игроков. И нет, Аргентина в любом случае топ сборная, потому что у нее есть топ тренер
Какая разница как он играет, Ливер тоже в финале ЛЧ играл лучше Реала , но победитель Реал. Брайтон не попадет в ЛЧ, и не будет топ клубом.
С чего это скалони стал топ тренером? из-за победы на чм? Ди Маттео сразу с Челси ЛЧ выиграл и после этого пропал, скалони ждёт та же судьба. Без Месси Аргентина это дно, ну ещё Энцо соответсвует уровню топ клуба, больше там топовых игроков нет
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Геннадий Киселев
Вместе с Де Паулем он был самым полезным у аргов на ЧМ.
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Gaiar
Ответ red hikkikomori
Брайтон чтобы называться топ клубом должен регулярно бороться за попадание в ЛЧ , и там играть. А футбол сборных не сравним с клубным футболом.без Месси да, не топ сборная
Брайтон играет как топ клуб и даже лучше большинства мешков, это главное.

И это отменяет заслугу Алексиса на ЧМ? Он играл против лучших сборных и лучших игроков. И нет, Аргентина в любом случае топ сборная, потому что у нее есть топ тренер
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red hikkikomori
Ответ Gaiar
А Брайтон по игре топ клуб и, вероятно, попадет в еврокубки. А Аргентина тоже не топ сборная?
Брайтон чтобы называться топ клубом должен регулярно бороться за попадание в ЛЧ , и там играть. А футбол сборных не сравним с клубным футболом.без Месси да, не топ сборная
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Gaiar
Ответ red hikkikomori
Для Брайтона не днарь, а для топ клубов да
А Брайтон по игре топ клуб и, вероятно, попадет в еврокубки.
А Аргентина тоже не топ сборная?
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Amalfitano
Ответ Любезный Коссутий
60 это цена не за супертопа
А 100 за мудрика и 128 за Энцо это за супер топа? Они ими являются?
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red hikkikomori
Ответ Gaiar
Ну если он для вас днарь, то футбол не ваш вид спорта
Для Брайтона не днарь, а для топ клубов да
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Gaiar
Ответ red hikkikomori
А лучше бы было важно, а то накупят днарей на хайпе за оверпрайс , а потом не знают куда их деть
Ну если он для вас днарь, то футбол не ваш вид спорта
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red hikkikomori
Ответ Gaiar
Ваше мнение неважно для клубов АПЛ
А лучше бы было важно, а то накупят днарей на хайпе за оверпрайс , а потом не знают куда их деть
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Karra
Ответ Илья Деньгин
Очень умный игрок, видит поле просто прекрасно. И настоящий трудяга. Лакомый кусочек для любого топ-клуба АПЛ)
Минимальная просадка по физике и подобные трудяги превращаются в отрицательную величину, ибо кроме полной бесполезности ещё и карточки хватают на ура.
Пригодится только командам, хорошо ставящим физуху. Вроде Ливерпуля трехлетней давности
+4
-4
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