Мак Аллистер интересен «МЮ», «Ливерпулю» и «Арсеналу», два клуба уже ведут переговоры

Хавбек « » летом может перейти в топ-клуб .

Конкретный интерес к 24-летнему игроку сборной Аргентины проявляют « », « » и «Арсенал».

При этом два из этих трех клубов уже ведут соответствующие переговоры, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Ранее стало известно, что «Брайтон» планирует выручить от продажи Мак Аллистера свыше 60 млн фунтов.