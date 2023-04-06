Мак Аллистер интересен «МЮ», «Ливерпулю» и «Арсеналу», два клуба уже ведут переговоры
Хавбек «Брайтона» Алексис Мак Аллистер летом может перейти в топ-клуб АПЛ.
Конкретный интерес к 24-летнему игроку сборной Аргентины проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал».
При этом два из этих трех клубов уже ведут соответствующие переговоры, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.
Ранее стало известно, что «Брайтон» планирует выручить от продажи Мак Аллистера свыше 60 млн фунтов.
Бомбито, матч с Ливерпулем давно был, прекращай, так жить проще
арсенал тоже в ле играл.
чет не понял, откуда столько ненависти? за последние лет 15 только сити особо ни чем не упрекнуть.
по поводу Макалистера нет такого хайпа, вот и ценник вменяемый.
С чего это скалони стал топ тренером? из-за победы на чм? Ди Маттео сразу с Челси ЛЧ выиграл и после этого пропал, скалони ждёт та же судьба. Без Месси Аргентина это дно, ну ещё Энцо соответсвует уровню топ клуба, больше там топовых игроков нет
И это отменяет заслугу Алексиса на ЧМ? Он играл против лучших сборных и лучших игроков. И нет, Аргентина в любом случае топ сборная, потому что у нее есть топ тренер
А Аргентина тоже не топ сборная?
Пригодится только командам, хорошо ставящим физуху. Вроде Ливерпуля трехлетней давности