«МЮ» интересуется Мак Аллистером и Кайседо. «Брайтон» запросит 70 млн фунтов за каждого хавбека

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Эрик тен Хаг Алексис Мак Аллистер Мойсес Кайседо Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Мойсесом Кайседо и Алексисом Мак Аллистером из «Брайтона»

По информации The Telegraph, усиление центра полузащиты – одна из ключевых задач для клуба и тренера Эрика тен Хага этим летом.

Центральные полузащитники «Брайтона» входят в шорт-лист манкунианцев.

Ожидается, что «Брайтон» попросит не менее 70 млн фунтов и за аргентинца, и за эквадорца.

Статистику Кайседо можно изучить здесь, Мак Аллистера – тут.

Кайседо – новая звезда «Брайтона». Чем он привлек «Арсенал» и «Челси»?

Мак Аллистер начинал 2022-й в запасе «Брайтона», а закончил чемпионом мира и трансферной целью «Челси». Он важнейший союзник Месси

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zhenek
Ответ Артур Анадян
Да причём тут был или не был? Тренер захотел им усилить команду, ему его купили! Но он обосрался, мягко говоря. Перечитай начало комментария. Ты видимо запутался
команда результат показывает? показывает! значит тренер был прав с трансфером, всё просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Латышев
Ответ Артур Анадян
Я не следил за его карьерой
За карьерой не следил, до МЮ не видел, купили ли или арендовали не знаешь, но гонора столько, будто в голове у Тен Хага побывал и знаешь всё обо всём.

Ну ок, тогда заучивай базу, можешь прям по слогам: Вегхорст взят за условные копейки в аренду и исполняет роль прессингующего форварда. Первостепенная его задача - это давать безостановочный прессинг и организация пространства для того же Рэшфорда например. Никто от него голов не ждет, кроме застрявших в шаблонных представлениях болельщиков типа тебя. Вегхорст - это временое решение, полностью оправданное и тактически понятное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Ответ Артур Анадян
А причём тут его игры в Турции? Он сейчас играет в МЮ, его захотел купить для усиления именно Тен Хаг и он не оправдывает поставленную на него надежды...
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Ответ red_devils
но при этом ты уверенно написал что он превратился к тыкву и продолжаешь на этом настаивать. логично, не спорю :) за сим откланиваюсь
Я привёл пример! Удачи
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Maksiokov
И Митому с Маршем берите , что уж там....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
Ответ Артур Анадян
Я не следил за его карьерой
но при этом ты уверенно написал что он превратился к тыкву и продолжаешь на этом настаивать.

логично, не спорю :)

за сим откланиваюсь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Артур Анадян
Я не следил за его карьерой
видимо вы просто не понимаете смысл слова "превратился", бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Ответ red_devils
чтоб превратиться в тыкву надо понимать кем он был ДО прихода в юнайтед. а ты никак это не озвучишь ;)
Я не следил за его карьерой
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dizverst
Ответ Александр Аракелян
вопрос только, а давно ли Челси избавился от психологии середняка, коим и являлся примерно всегда? Деньги уходят - место возвращается. К слову о великих клубах и клубах, накачанных баблом.
середняки не выигрывают за 10 лет две лиги Чемпионов и кучу других трофеев не берут, в том числе АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
Ответ Артур Анадян
Лично я не спорил, а высказал мнение, что Вегорст превратился в тыкву
чтоб превратиться в тыкву надо понимать кем он был ДО прихода в юнайтед. а ты никак это не озвучишь ;)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Ответ red_devils
не не)) изначально была речь что при 10хаге вегорст а) "превратился в тыкву" и б) "его купили". в итоге выяснили (выяснили же?) что ни по одному пункту ты не попал. поэтому.. о чём спор- хз
Лично я не спорил, а высказал мнение, что Вегорст превратился в тыкву
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
Ответ Артур Анадян
Я против плана на игру построенную вокруг одного игрока. Рон, при всём уважении, во второй приход, был не совсем командный игрок. Но и Вегорст не оправдал себя, надо это признать и не повторять таких же ошибок при желании покупать Кайседо или Аллистера. Об этом речь была изначально
не не)) изначально была речь что при 10хаге вегорст а) "превратился в тыкву" и б) "его купили". в итоге выяснили (выяснили же?) что ни по одному пункту ты не попал. поэтому.. о чём спор- хз
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Южанин78
Смех смехом, но в случаи с Маккалистером Боули лучше бы раскашелиться. Связка С Энцо очень многообещающая.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Ответ red_devils
ну был рон. при котором забивались голы (им же) и есть вегорст, который не забивает, но при этом команда набирает очки и завоёвывает трофеи. вопрос на логику: что бы лично ты предпочёл - иметь в составе игрока который забивает, но при этом команда ни на что не претендует или же игрока, которые не забивает, но делают огромную черновую работы, но при этом команда до сих пор участвует по всех турнирах и уже успела завоевать трофей? вот только без хейтерства пжл в адрес именно 10хага
Я против плана на игру построенную вокруг одного игрока. Рон, при всём уважении, во второй приход, был не совсем командный игрок. Но и Вегорст не оправдал себя, надо это признать и не повторять таких же ошибок при желании покупать Кайседо или Аллистера. Об этом речь была изначально
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Ответ Under
летом совсем другая история будет и окно в целом активней зимнего, и времени больше будет, может и новый владелец с бюджетами пожирней подъедет так что с учётом всего контекста - аренда, зима, отсутствие денег на покупки, острая необходимость закрыть дыру в обойме на этой позиции - как по мне, нормальный трансфер, уж всяко лучше Антони не знаю, какие у кого были ожидания, но по-моему очевидно было, что не Мбаппе
Антони ещё можно дать шанс, всё таки иногда "стреляет", но тоже результат политики Тен Хага
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Артур Анадян
Надеюсь в итоге не купят его, так как он не вывозит, даже если отлично прессингует
летом совсем другая история будет
и окно в целом активней зимнего, и времени больше будет, может и новый владелец с бюджетами пожирней подъедет
так что с учётом всего контекста - аренда, зима, отсутствие денег на покупки, острая необходимость закрыть дыру в обойме на этой позиции - как по мне, нормальный трансфер, уж всяко лучше Антони
не знаю, какие у кого были ожидания, но по-моему очевидно было, что не Мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
Ответ Артур Анадян
Его игра не прессинг, а голевое чутье, которого у него нет видимо. Ну и только прессингом далеко не уедешь, согласен?
ну был рон. при котором забивались голы (им же) и есть вегорст, который не забивает, но при этом команда набирает очки и завоёвывает трофеи. вопрос на логику: что бы лично ты предпочёл - иметь в составе игрока который забивает, но при этом команда ни на что не претендует или же игрока, которые не забивает, но делают огромную черновую работы, но при этом команда до сих пор участвует по всех турнирах и уже успела завоевать трофей? вот только без хейтерства пжл в адрес именно 10хага
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
Ответ Дмитрий Сотников
Да, прям как Троссард в Арсенале
и Уайт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
Ответ Акира_1
Кто-то реально будет покупать игроков у Брайтона за 70 лямов, когда есть живой пример днаря Кукурельи. 🤭
за Кайседо Арсенал предлогал 80 но они не продали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Ответ Under
не купить, а в аренду взять чтобы дёшево получить игрока обоймы
Надеюсь в итоге не купят его, так как он не вывозит, даже если отлично прессингует
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Анадян
Ответ red_devils
не не, видимо ты запутался. так его купили или взяли в аренду? эт раз. второе, а разве вегосрт в плане прессинга ничего не дал команде? третье. а ты знаешь задумку 10хага с какой целью он его взял в аренду?
Его игра не прессинг, а голевое чутье, которого у него нет видимо. Ну и только прессингом далеко не уедешь, согласен?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
Ответ Артур Анадян
Считай купили, он же несколько раз "проявил" желание остаться и изначально так его и рассматривали
так считай или купили? просто между фактом покупки и "считай купили", как мне кажется, есть небольшая разница. даже сказал бы, огромная разница. а чего там желает вегосрт- ну молодец что желает остаться. а кто против в юнайтед остаться то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ Roman
Придет Челси и выложит по сотке за каждого
Челси ещё и МЮ сотку даст, чтобы все было френдли
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU-SAF. Scorp.
Эти середнеки за такую цену нафиг не нужны!
МЮ надо поискать в Южной америке полузащитника, с перспективой, что даст прогресс!!
А так это линия укомплектована и нужен 1-2 игрока для скорого роста ( не 18-20 летних брать)
Там Лестер в зоне вылета и есть вариант с Мэдисоном и Тилемансом, и Маунт ещё. Там куча игроков лучше этих из Брайтона !!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
Ответ Артур Анадян
Да причём тут был или не был? Тренер захотел им усилить команду, ему его купили! Но он обосрался, мягко говоря. Перечитай начало комментария. Ты видимо запутался
не не, видимо ты запутался. так его купили или взяли в аренду? эт раз. второе, а разве вегосрт в плане прессинга ничего не дал команде? третье. а ты знаешь задумку 10хага с какой целью он его взял в аренду?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий