«МЮ» интересуется Мак Аллистером и Кайседо. «Брайтон» запросит 70 млн фунтов за каждого хавбека

«Манчестер Юнайтед» интересуется Мойсесом Кайседо и Алексисом Мак Аллистером из «Брайтона»

По информации The Telegraph, усиление центра полузащиты – одна из ключевых задач для клуба и тренера Эрика тен этим летом.

Центральные полузащитники «Брайтона» входят в шорт-лист манкунианцев.

Ожидается, что «Брайтон» попросит не менее 70 млн фунтов и за аргентинца, и за эквадорца.

Статистику Кайседо можно изучить здесь, Мак Аллистера – тут.

Кайседо – новая звезда «Брайтона». Чем он привлек «Арсенал» и «Челси»?

Мак Аллистер начинал 2022-й в запасе «Брайтона», а закончил чемпионом мира и трансферной целью «Челси». Он важнейший союзник Месси