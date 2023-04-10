«МЮ» интересуется Мак Аллистером и Кайседо. «Брайтон» запросит 70 млн фунтов за каждого хавбека
«Манчестер Юнайтед» интересуется Мойсесом Кайседо и Алексисом Мак Аллистером из «Брайтона»
По информации The Telegraph, усиление центра полузащиты – одна из ключевых задач для клуба и тренера Эрика тен Хага этим летом.
Центральные полузащитники «Брайтона» входят в шорт-лист манкунианцев.
Ожидается, что «Брайтон» попросит не менее 70 млн фунтов и за аргентинца, и за эквадорца.
Статистику Кайседо можно изучить здесь, Мак Аллистера – тут.
Кайседо – новая звезда «Брайтона». Чем он привлек «Арсенал» и «Челси»?
Мак Аллистер начинал 2022-й в запасе «Брайтона», а закончил чемпионом мира и трансферной целью «Челси». Он важнейший союзник Месси
Ну ок, тогда заучивай базу, можешь прям по слогам: Вегхорст взят за условные копейки в аренду и исполняет роль прессингующего форварда. Первостепенная его задача - это давать безостановочный прессинг и организация пространства для того же Рэшфорда например. Никто от него голов не ждет, кроме застрявших в шаблонных представлениях болельщиков типа тебя. Вегхорст - это временое решение, полностью оправданное и тактически понятное
логично, не спорю :)
за сим откланиваюсь
и окно в целом активней зимнего, и времени больше будет, может и новый владелец с бюджетами пожирней подъедет
так что с учётом всего контекста - аренда, зима, отсутствие денег на покупки, острая необходимость закрыть дыру в обойме на этой позиции - как по мне, нормальный трансфер, уж всяко лучше Антони
не знаю, какие у кого были ожидания, но по-моему очевидно было, что не Мбаппе
МЮ надо поискать в Южной америке полузащитника, с перспективой, что даст прогресс!!
А так это линия укомплектована и нужен 1-2 игрока для скорого роста ( не 18-20 летних брать)
Там Лестер в зоне вылета и есть вариант с Мэдисоном и Тилемансом, и Маунт ещё. Там куча игроков лучше этих из Брайтона !!