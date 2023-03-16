Гвардиола звонил Мак Аллистеру, чтобы убедить его перейти в «Сити». «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» тоже интересуются хавбеком «Брайтона»

предложил перейти в « ».

Как сообщает Tyc Sports, главный тренер «горожан» лично позвонил полузащитнику « », чтобы попытаться убедить его присоединиться к «Сити».

Сам аргентинец хочет покинуть состав «чаек» в летнее трансферное окно. Помимо «Манчестер Сити», интерес к нему проявляют « », «Челси» и «Ливерпуль».

В 22 матчах текущего сезона АПЛ Мак Аллистер забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь.

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