Гвардиола звонил Мак Аллистеру, чтобы убедить его перейти в «Сити». «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» тоже интересуются хавбеком «Брайтона»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Брайтон Алексис Мак Аллистер Футбол

Пеп Гвардиола предложил Алексису Мак Аллистеру перейти в «Манчестер Сити». 

Как сообщает Tyc Sports, главный тренер «горожан» лично позвонил полузащитнику «Брайтона», чтобы попытаться убедить его присоединиться к «Сити». 

Сам аргентинец хочет покинуть состав «чаек» в летнее трансферное окно. Помимо «Манчестер Сити», интерес к нему проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». 

В 22 матчах текущего сезона АПЛ Мак Аллистер забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь

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23 комментария

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Леонид Ботвинник
Гвардиола : Мак, привет. У меня тут на лавочке вакансия образовалась. Ты как ?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Attikus
А потом еще удивляются почему сити мешком называют. Взяли игрока 50млн евро, он не заиграл и они просто собираются купить другого за сопоставимые деньги. А что им больше никого не покупать? Можно конечно покупать, но кто кроме сити может так легко исправлять свои трансферные ошибки каждый год.
С чего ты взял, что они вместо него собираются купить другого?
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sp.msk.86
Ответ Вася Столяр
К Пепу?
К Пепе
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Appa
Ответ napoli_14
Это да, Кевин - единственный и неповторимый!
Кевина нет.
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Appa
Ответ Marat_NJL
Кевин?)
Кевина нет
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Carver
Повезло, что в Спартак не перешёл в свое время)))
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zzzeeerrrooo
Ответ Attikus
А потом еще удивляются почему сити мешком называют. Взяли игрока 50млн евро, он не заиграл и они просто собираются купить другого за сопоставимые деньги. А что им больше никого не покупать? Можно конечно покупать, но кто кроме сити может так легко исправлять свои трансферные ошибки каждый год.
Это лимитный игрок они имеют ценник х2
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مختار موسى حاجييف
Ответ Attikus
А потом еще удивляются почему сити мешком называют. Взяли игрока 50млн евро, он не заиграл и они просто собираются купить другого за сопоставимые деньги. А что им больше никого не покупать? Можно конечно покупать, но кто кроме сити может так легко исправлять свои трансферные ошибки каждый год.
Филипс изначально был куплен на замену, и он делает примерно то чего от него ожидали.
нужен игрок в центре, потому что уйдут скорее всего Илкай и Бернаду.
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XavIniesta2008-2015
Ответ mqh9pzrxgf
А зачем ? Они вот филипса взяли который в старте был на евро, в итоге вообще не играет
Причём тут Филлипс ? Абсолютно разные ситуации
Если Родри стабильно основной и уходить не собирается, то Бернарду Силва и Гюндоган могут уйти. У Мак Алистера изначально гораздо больше шансов заиграть в основе
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Marat_NJL
Ответ aLLigator
Есть только один МакКалистер!
Кевин?)
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napoli_14
Ответ aLLigator
Есть только один МакКалистер!
Это да, Кевин - единственный и неповторимый!
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Фран
В Ливерпуль очень даже вписался бы. Красным нужно усиление, чтобы бороться за высокие места вновь. Алексис из тех, кто может дать огня любой команде.
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Attikus
Ответ Rick Sorkin
Теперь больше никого не покупать, раз Филлипс не заиграл? Или он брат-близнец Филлипса?
А потом еще удивляются почему сити мешком называют. Взяли игрока 50млн евро, он не заиграл и они просто собираются купить другого за сопоставимые деньги. А что им больше никого не покупать? Можно конечно покупать, но кто кроме сити может так легко исправлять свои трансферные ошибки каждый год.
+1
-2
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Okaka
Ответ mqh9pzrxgf
А зачем ? Они вот филипса взяли который в старте был на евро, в итоге вообще не играет
Илкаю 33 нынче, КДБ 32, Силва вроде уйти хочет
+2
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Дмитрий Яруллин
Ответ Вася Столяр
К Пепу?
К пердиву
+8
-3
+5
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aLLigator
Есть только один МакКалистер!
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Андрей Хенто
Отличный игрок, очень импонирует его стиль игры и будет интересно посмотреть на то, как Пеп встроит его в свой игровой стиль, хотя кто знает, какой клуб выберет аргентинец.
0
0
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Арман Мартиросян
7+1 за 22 матчей для полузащитника очень сильный показатель. Да и на ЧМ был одним из лучших в составе Аргентины.
+12
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Вася Столяр
Ответ sp.msk.86
Когда-то Спартак был близок к нему)
К Пепу?
+7
0
+7
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Rick Sorkin
Ответ mqh9pzrxgf
А зачем ? Они вот филипса взяли который в старте был на евро, в итоге вообще не играет
Теперь больше никого не покупать, раз Филлипс не заиграл? Или он брат-близнец Филлипса?
+1
-2
-1
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Gornostaev
"Челси интересуется" - это мем на века! 😂🤣😭...
+1
-2
-1
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mqh9pzrxgf
А зачем ? Они вот филипса взяли который в старте был на евро, в итоге вообще не играет
+3
-1
+2
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sp.msk.86
Когда-то Спартак был близок к нему)
+1
-1
0
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