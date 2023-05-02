Самедов о том, что волгоградские фанаты оскорбляли Павлюченко в ретроматче: «Неожиданно и неактуально. Это праздник для болельщиков»
Александр Самедов удивлен, что Романа Павлюченко оскорбляли волгоградские фанаты в ретроматче.
Экс-форвард забил за «Спартак» в игре со сталинградским «Динамо» (2:0), посвященной 80-й годовщине победы в Сталинградской битве.
— Ты выглядишь очень счастливым после финального свистка…
— Я рад, что праздник удался. Всегда приятно принимать участие в таких матчах. Рады, что победили.
— Счет 2:0, хотя и вы, и соперники могли забить еще…
— Да, моменты создавали и мы, и они, игра получилась обоюдоострая.
— Удовольствие получили все?
— Наша команда точно получила, атмосфера на стадионе потрясающая. Давно забытые чувства вспомнились.
— РПЛ может позавидовать?
— Если футболисты смотрели, то вполне возможно, что завидовали.
— Павлюченко оскорбляли волгоградские болельщики после его гола, некрасиво поступили?
— Неожиданно, я этого не слышал. Неактуально кого‑то оскорблять в таком матче. Это праздник для болельщиков в первую очередь.
— Тебя в Самаре такое не будет ждать?
— Теперь уже не знаю (смеется). Я все‑таки провел в Самаре немного меньше времени, чем Павлюченко в Волгограде, – сказал Самедов.
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