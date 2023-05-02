Самедов о том, что волгоградские фанаты оскорбляли Павлюченко в ретроматче: «Неожиданно и неактуально. Это праздник для болельщиков»

Александр Самедов удивлен, что Романа Павлюченко оскорбляли волгоградские фанаты в ретроматче.

Экс-форвард забил за « » в игре со сталинградским «Динамо» (2:0), посвященной 80-й годовщине победы в Сталинградской битве.

— Ты выглядишь очень счастливым после финального свистка…

— Я рад, что праздник удался. Всегда приятно принимать участие в таких матчах. Рады, что победили.

— Счет 2:0, хотя и вы, и соперники могли забить еще…

— Да, моменты создавали и мы, и они, игра получилась обоюдоострая.

— Удовольствие получили все?

— Наша команда точно получила, атмосфера на стадионе потрясающая. Давно забытые чувства вспомнились.

— может позавидовать?

— Если футболисты смотрели, то вполне возможно, что завидовали.

— оскорбляли волгоградские болельщики после его гола, некрасиво поступили?

— Неожиданно, я этого не слышал. Неактуально кого‑то оскорблять в таком матче. Это праздник для болельщиков в первую очередь.

— Тебя в Самаре такое не будет ждать?

— Теперь уже не знаю (смеется). Я все‑таки провел в Самаре немного меньше времени, чем Павлюченко в , – сказал .

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