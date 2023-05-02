Легенды «Спартака» и «Крыльев Советов» сыграют 2 июня в Самаре

Ветераны « » и « » встретятся в рамках Лиги легенд.

«Следующий матч легенд пройдет между «Спартаком» и «Крыльями Советов» 2 июня», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Игра состоится в Самаре.

1 мая на «Волгоград Арене» «Спартак» обыграл сталинградское «Динамо» (2:0) в ретроматче, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд