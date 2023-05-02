Легенды «Спартака» и «Крыльев Советов» сыграют 2 июня в Самаре
Ветераны «Спартака» и «Крыльев Советов» встретятся в рамках Лиги легенд.
«Следующий матч легенд пройдет между «Спартаком» и «Крыльями Советов» 2 июня», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Игра состоится в Самаре.
1 мая на «Волгоград Арене» «Спартак» обыграл сталинградское «Динамо» (2:0) в ретроматче, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.
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