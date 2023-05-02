Легенды «Спартака» и «Крыльев Советов» сыграют 2 июня в Самаре

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия ТАСС ретро Футбол

Ветераны «Спартака» и «Крыльев Советов» встретятся в рамках Лиги легенд.

«Следующий матч легенд пройдет между «Спартаком» и «Крыльями Советов» 2 июня», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Игра состоится в Самаре.

1 мая на «Волгоград Арене» «Спартак» обыграл сталинградское «Динамо» (2:0) в ретроматче, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

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10 комментариев

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TFP_Sports
Легенд крыльев то откуда возьмут интересно?
Каряка и Бобер придут побегать, надо звать Пошкуса и Бутта
+5
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+5
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xa-xa
Ответ TFP_Sports
Легенд крыльев то откуда возьмут интересно? Каряка и Бобер придут побегать, надо звать Пошкуса и Бутта
Точно знаю , что за обеих сбегает Тихонова Андрей...
+5
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+5
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Павел Ермаков
Ответ TFP_Sports
Легенд крыльев то откуда возьмут интересно? Каряка и Бобер придут побегать, надо звать Пошкуса и Бутта
Коллера позвать
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Vatikan
Со Спартаком все ясно, составов можно на 3-4 команды минимум набрать не напрягаясь. А что с крыльями? Просто любопытно, может болельщики смогут назвать состав?
Понятно, что Каряка, ещё могут Тихонова попросить один тут там один там.
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Великий Алонсо
Сомневаюсь, что Ян Коллер приедет играть
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ks-1993
Дурацкая дата, все кто в клубах не смогут. тот же Опопко, Парфенов, Комбаров.
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TFP_Sports
Ответ Павел Ермаков
Коллера позвать
и Бенуа Ангбва, он без Гаджиева никуда
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RAMIK
Ответ TFP_Sports
Легенд крыльев то откуда возьмут интересно? Каряка и Бобер придут побегать, надо звать Пошкуса и Бутта
Точно будут Колодин, Анюков и Корниленко
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Павел Ермаков
Ответ ks-1993
Дурацкая дата, все кто в клубах не смогут. тот же Опопко, Парфенов, Комбаров.
Ради этого можно и бюллетень взять.))))
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