Романцев о ретро-матче: «Выполнили задачу. Зрители ушли довольные»

Олег Романцев считает, что болельщикам понравился ретро‑матч Победы в Волгограде.

«Спартак» победил сталинградское «Динамо» (2:0) в игре, посвященной 80-й годовщине победы в Сталинградской битве.

— Мне кажется, как мы просили, они выполнили задачу. Зрители получили удовольствие. Спасибо, было много объективных болельщиков, они ушли довольные, на мой взгляд.

— Кого еще хотите обыграть из ветеранов?

— Кто попадется, — сказал тренер « ».

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