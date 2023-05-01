Титов о ретроматчах: «Кассу делает «Спартак». Здесь великие футболисты»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) РФС болельщики Динамо Москва Ротор Волгоград-Арена Чемпионат.com Fan ID Футбол

Егор Титов объяснил интерес к ретроигре «Динамо» Сталинград – «Спартак» участием москвичей.

– Надо отдать должное команде РФС. Я делаю не первый выезд с ними, мы работаем несколько лет. Это самый масштабный выезд: 36 тысяч для такого матча – это большое событие. Очень приятно, что все это получилось. Поздравляю всех!

– Что привлекает столько болельщиков помимо отсутствия Fan ID?

– Надпись «Спартак» Москва». С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак». Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты.

Замены у нас есть, если какие-то травмы и болячки. Увы, у Тихонова серьезная травма, поэтому он сегодня не был на футбольном поле.

Следующий матч в Самаре, готовимся, – сказал бывший хавбек красно-белых.

36,5 тысячи зрителей посетили ретроматч «Динамо» Сталинград – «Спартак» на «Волгоград Арене»

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33 комментария

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igls54
«Кассу делает отсутствие фануйди»
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dreamstep
Если бы убрать с поля Павлюченко, Павленко, Самедова, Комбарова, Ещенко - вот тогда был бы матч ветеранов. А так конечно с вышеперечисленными Спартак обыграл волгоградских легенд 50+.
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general main
Это то и вызывает отвращение. Просто неуважение ни к болельщикам, ни к сопернику. Мразоту делаете, а не кассу. В такой то день и такие слова говорить.
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Ответ general main
Это то и вызывает отвращение. Просто неуважение ни к болельщикам, ни к сопернику. Мразоту делаете, а не кассу. В такой то день и такие слова говорить.
он прав на 100%, при всём уважении, любая другая вывеска ветеранов в принципе ничего не соберёт...
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Aleksey Yashin
Все остальные организаторы, которые завернули этот матч в очень красивую обёртку: Ну да, ну да, пошли мы на###
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Alex Slobodskikh
А вы всё Мостовой, Мостовой
Думается, если бы Титов рот почаще открывал, то заткнул бы за пояс Царя, у того хотя бы ум какой-никакой имеется, помимо раздутого эго.
А Егорка дурачок дурачком же
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WelcomeBackPURE
Какая касса?? Это ретроматч! У второй команды много очень важных игроков !
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.ru
Егор, сегодня твои слова про кассу явно не в кассу...
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romanisti89
хз, всем уже приелись эти легенды Спартака, одни и те же всегда, больше понастольгировал от игроков Ротора
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Олег Мартынов
Ответ Ян Рогачев
Кто им мешал выпустить своих те кто тоже немного моложе
Из источников известно что Москва решала кто будет играть за Волгоград !!!! Проплачивает Москва всё мероприятие она и решает. Могли бы просто ничейку скатать сделать шоу !!!! А так как обычно кто выделяет деньги тот и рулит!) а дяди из Волгограда отказать не могли не сыграть такой матч !)) 100% они даже вместе после игры водки не выпили !)) москвичи по своему убежали в аэропорт типа мы столица, а вы провинция !))
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несахар
Ответ Marienburg
Мерзко искать всуе свои пять копеек в приуроченном к такому событию матче. У Егорки связь времен точно оборвана И, скорее всего, давно
считай, егорка не иначе уже враг народа...
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реймс29
Ответ Alex Slobodskikh
А вы всё Мостовой, Мостовой Думается, если бы Титов рот почаще открывал, то заткнул бы за пояс Царя, у того хотя бы ум какой-никакой имеется, помимо раздутого эго. А Егорка дурачок дурачком же
Сто пудов
Один в один Дзюба намба ван
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Назар Игорь
Ответ Natasha Boitsova
Все правильно он говорит. Футбол это бизнес. Это ни для кого не секрет. Клубы зарабатывают деньги на продаже билетов на матч. Чем больше звёзд в команде тем больше народу приходит на футбол
Уважаемая, Вы о чём?? Какой же это бизнес, это товарищеский матч в честь Великой Победы.
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несахар
Ответ general main
Это то и вызывает отвращение. Просто неуважение ни к болельщикам, ни к сопернику. Мразоту делаете, а не кассу. В такой то день и такие слова говорить.
что он должен был сказать?
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михуэльсон
Ответ general main
Это то и вызывает отвращение. Просто неуважение ни к болельщикам, ни к сопернику. Мразоту делаете, а не кассу. В такой то день и такие слова говорить.
Попробуйте жить без отвращения.
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dimur
Местечковое величие.
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dereds
На полк видел только одного великого футболиста Алейничева
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Назар Игорь
Это неуважение к провинции переходящее в презрение, что характерно для всех поколений Спартака. Так и читается между строк - "Мы ВЕЛИКИЙ московский Спартак, а остальная Россия мусор, мелкая сошка. "
И ведь они действительно в этом уверены.
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Marienburg
Мерзко искать всуе свои пять копеек в приуроченном к такому событию матче. У Егорки связь времен точно оборвана И, скорее всего, давно
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Геннадий Тёкин
А мы то думали люди на памятную дату пришли.
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Красная стрела
Да, явно не в тему. Футболисты всегда плохо дружат с головой.
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Ростов-на-Дону
Великих спартаковцев в этом матче я не заметил. Великие были не на поле.
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