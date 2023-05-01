Титов о ретроматчах: «Кассу делает «Спартак». Здесь великие футболисты»
Егор Титов объяснил интерес к ретроигре «Динамо» Сталинград – «Спартак» участием москвичей.
– Надо отдать должное команде РФС. Я делаю не первый выезд с ними, мы работаем несколько лет. Это самый масштабный выезд: 36 тысяч для такого матча – это большое событие. Очень приятно, что все это получилось. Поздравляю всех!
– Что привлекает столько болельщиков помимо отсутствия Fan ID?
– Надпись «Спартак» Москва». С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак». Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты.
Замены у нас есть, если какие-то травмы и болячки. Увы, у Тихонова серьезная травма, поэтому он сегодня не был на футбольном поле.
Следующий матч в Самаре, готовимся, – сказал бывший хавбек красно-белых.
36,5 тысячи зрителей посетили ретроматч «Динамо» Сталинград – «Спартак» на «Волгоград Арене»
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Думается, если бы Титов рот почаще открывал, то заткнул бы за пояс Царя, у того хотя бы ум какой-никакой имеется, помимо раздутого эго.
А Егорка дурачок дурачком же
Один в один Дзюба намба ван
И ведь они действительно в этом уверены.