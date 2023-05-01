Титов о ретроматчах: «Кассу делает «Спартак». Здесь великие футболисты»

Егор Титов объяснил интерес к ретроигре «Динамо» Сталинград – «Спартак» участием москвичей.

– Надо отдать должное команде . Я делаю не первый выезд с ними, мы работаем несколько лет. Это самый масштабный выезд: 36 тысяч для такого матча – это большое событие. Очень приятно, что все это получилось. Поздравляю всех!

– Что привлекает столько болельщиков помимо отсутствия Fan ID?

– Надпись «Спартак» ». С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак». Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты.

Замены у нас есть, если какие-то травмы и болячки. Увы, у Тихонова серьезная травма, поэтому он сегодня не был на футбольном поле.

Следующий матч в Самаре, готовимся, – сказал бывший хавбек красно-белых.

36,5 тысячи зрителей посетили ретроматч «Динамо» Сталинград – «Спартак» на «Волгоград Арене»

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