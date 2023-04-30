«Карпин спросил, почему судья не свистит фол – ему сразу красную, непонятно за что. Мата не было, ничего такого». Глебов о тренере «Ростова»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Кирилл Левников Данил Глебов Футбол

Данил Глебов не понимает, за что удалили Валерия Карпина после игры со «Спартаком».

Встреча 25-го тура Мир РПЛ завершилась ничьей 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

– Что случилось в конце матча, что было уже после свистка? 

– С судьями диалога не было, были больше эмоции от тренерского штаба. Я чуть успокаивал, потому что понимал – удалят.

В итоге удалили, непонятно за что. Карпин спросил, почему судья не свистит фол, ему сразу дали красную карточку.

– В конце было два спорных момента, когда можно было ставить фол.

– Да, у Георгича был вопрос: почему ты не свистишь фол? Ни мата не было, ничего такого. И арбитр сразу же дает красную, – сказал капитан «Ростова».

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35 комментариев

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Андрей Тихонов
Все видят как Карпин скачет у бровки и потом на поле. Все слышат, как Карпин разговаривает на пресс-конференциях с журналистами, где он по определению старается хоть немного держать себя в рамках. И кто-то поверит, что там не было мата?
+44
-3
+41
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Сергей Б
Мат там был,Левников на это и среагировал
+34
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+30
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Александр Сырчин
Ага, и в подтрибунке был монтаж и подтасовка звука.
+19
-2
+17
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Фрэнк Канистра
Сомневаюсь что там мата не было, зная как Валера разговаривает и видя в каком состоянии заведенном он был.
+12
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Орыс-орыс онбаган
Этот Ростов вообще разочаровал: игра дно, поведение - сплошные симуляции, так ещё и после матча не умеют проигрывать.
Проигрывать? Ты точно Ростов вчера смотрел?
+6
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Гамарджоба Генацвале
Не было никакого мата, #####!
+5
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Гудман Сол
Ответ Андрей Тихонов
Все видят как Карпин скачет у бровки и потом на поле. Все слышат, как Карпин разговаривает на пресс-конференциях с журналистами, где он по определению старается хоть немного держать себя в рамках. И кто-то поверит, что там не было мата?
Как же жаль, что большинство болельщиков на этом сайте спартаковцев. Сколько отмаз они придумали и заплюсовали, почему не было фолов в конце матча, что Ростов истерички. Зиньковский у них 30кг, который никак не мог в спину толкнуть человека, чтобы он упал и так далее. Но сразу вспоминается любой матч. где спартаковцы орут, что их засуживают и убивает судья. Что ж, Вам смешно, как истерит Ростов? Посмеемся после матча с Зенитом, после очередного позора)
P.S не фанат Ростова или Карпина , просто смешно с болельщиков Спартака.
+19
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Георгий Барса
если бы не было мата и все было спокойно, судья красную бы не показал
+5
-1
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Александр Задорожнев
Ответ Сергей Б
Мат там был,Левников на это и среагировал
А ты там рядом стоял
+10
-6
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Сергей Б
Ответ Александр Задорожнев
А ты там рядом стоял
Красную карточку будет рассматривать кдк и объяснения будут давать оба,на видео хорошо видно,что были свидетели,мог Левников дать карточку ни за что?,или тебе очень хочется,что бы так было?
+3
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Виталий Руденко
желаю Зениту разгромить Спартак. болела Ростова
+4
-2
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Sweeterus
Ответ Александр Сырчин
Ага, и в подтрибунке был монтаж и подтасовка звука.
Подтрибунка была уже ПОСЛЕ КК.
+2
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Сергей Як
Ответ Xm.md
Поплыл Валера
Уберите заремму в заремуу
+3
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Akmor
"####, ########, красную, #### ##### ########?" - точная реплика Карпина.
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Злодей Спб
Я по губам прочел:
"Достопочтенный господин судья, не могли бы вы поделиться с недостойным крупицей своей безграничной мудрости?! Воистину, неисповедимы пути вашей логики, но как можно было засчитать взятие нашей твердыни, когда перед этим противник нанёс два подлых удара в спину нашим воинам, а песочные часы уже отсчитали 94 минуты битвы из 93 оговоренных. Ёпт!"
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Superkenguroo
Ответ Гудман Сол
Как же жаль, что большинство болельщиков на этом сайте спартаковцев. Сколько отмаз они придумали и заплюсовали, почему не было фолов в конце матча, что Ростов истерички. Зиньковский у них 30кг, который никак не мог в спину толкнуть человека, чтобы он упал и так далее. Но сразу вспоминается любой матч. где спартаковцы орут, что их засуживают и убивает судья. Что ж, Вам смешно, как истерит Ростов? Посмеемся после матча с Зенитом, после очередного позора) P.S не фанат Ростова или Карпина , просто смешно с болельщиков Спартака.
Заминусуют.
Их очень много и они абсолютно глухи.
Реально, как сектa.
Идеология своя, своя реальность там.
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Mihail0910
Карпин спросил, почему #### , судья ##### , не свестит фол ####.
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Pelerin
Вообще мата не было! Трансляция то без звука шла, да? )
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Павел Лебедев
Даже, если и был мат, то это помогло выполнить установку судье по уничтожению Ростова и дискриминации тренера сборной. Ведь возможно ли такое, что две московские команды были в таблице ниже Ростова. Даже известен заказчик.
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παсτоρ
Слышали мы, как там мата не было, ага)))
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Олег Щёголев
Ответ Виталий Руденко
желаю Зениту разгромить Спартак. болела Ростова
Ты не болела Ростова, ты бабка у корыта)
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