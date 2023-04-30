«Карпин спросил, почему судья не свистит фол – ему сразу красную, непонятно за что. Мата не было, ничего такого». Глебов о тренере «Ростова»
Данил Глебов не понимает, за что удалили Валерия Карпина после игры со «Спартаком».
Встреча 25-го тура Мир РПЛ завершилась ничьей 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
– Что случилось в конце матча, что было уже после свистка?
– С судьями диалога не было, были больше эмоции от тренерского штаба. Я чуть успокаивал, потому что понимал – удалят.
В итоге удалили, непонятно за что. Карпин спросил, почему судья не свистит фол, ему сразу дали красную карточку.
– В конце было два спорных момента, когда можно было ставить фол.
– Да, у Георгича был вопрос: почему ты не свистишь фол? Ни мата не было, ничего такого. И арбитр сразу же дает красную, – сказал капитан «Ростова».
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P.S не фанат Ростова или Карпина , просто смешно с болельщиков Спартака.
"Достопочтенный господин судья, не могли бы вы поделиться с недостойным крупицей своей безграничной мудрости?! Воистину, неисповедимы пути вашей логики, но как можно было засчитать взятие нашей твердыни, когда перед этим противник нанёс два подлых удара в спину нашим воинам, а песочные часы уже отсчитали 94 минуты битвы из 93 оговоренных. Ёпт!"
Их очень много и они абсолютно глухи.
Реально, как сектa.
Идеология своя, своя реальность там.