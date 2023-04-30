«Карпин спросил, почему судья не свистит фол – ему сразу красную, непонятно за что. Мата не было, ничего такого». Глебов о тренере «Ростова»

Данил Глебов не понимает, за что удалили Валерия Карпина после игры со «Спартаком».

Встреча 25-го тура Мир завершилась ничьей 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с .

– Что случилось в конце матча, что было уже после свистка?

– С судьями диалога не было, были больше эмоции от тренерского штаба. Я чуть успокаивал, потому что понимал – удалят.

В итоге удалили, непонятно за что. Карпин спросил, почему судья не свистит фол, ему сразу дали красную карточку.

– В конце было два спорных момента, когда можно было ставить фол.

– Да, у Георгича был вопрос: почему ты не свистишь фол? Ни мата не было, ничего такого. И арбитр сразу же дает красную, – сказал капитан « ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд