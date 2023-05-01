Лапочкин о голе «Спартака» «Ростову» на 94-й: «У Левникова формально были основания разрешить 2-й угловой. Но ни разу не видел у нас, чтобы добавляли время за карточки»

Сергей Лапочкин ответил на вопросы о добавленном времени в матче «Спартака» и «Ростова».

В 25-м туре Мир РПЛ «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1). Форвард красно-белых Александр Соболев сравнял счет на 4-й добавленной минуте после подачи углового. Изначально главный арбитр матча Кирилл Левников добавил ко второму тайму лишь 3 минуты.

– Когда судья дает финальный свисток? Есть ли какая-то логика в голове судьи – надо доиграть угловой? О том, что у судьи на часах, только он знает, а больше никто.

– Ну да. Судья добавляет три минуты к основному времени, и поэтому минимум три минуты должны сыграть. Если в это время ничего не происходит, то три минуты – и игра заканчивается.

В данной игре в добавленное время не было замен, доктора не выходили. Но было предъявлено две карточки. Была карточка Миронову показана и карточка Карпину. Поэтому формально арбитр должен был добавить сколько-то времени. Условно – 20-30 секунд. Формально у арбитра был такой повод – и дать подать первый угловой, и дать подать второй угловой.

– А вот это 20 или 30 секунд – как решается?

– Ну, судья же видит. В одном эпизоде было показано две карточки. Сначала была показана Миронову, игра не возобновлялась, и он пошел еще показал желтую Карпину. Это, в принципе, можно как один эпизод… Плюс-минус, судья же смотрит на часы: во сколько зафиксирован фол, сколько ушло до возобновления игры…

Я думаю, Кирилл [Левников] так и оценил, и поэтому дал подать второй угловой. Если бы не было этих карточек, то подается один угловой, а второй, думаю, уже не стоило подавать. Но ввиду того, что было показано две карточки, у него формально были основания разрешить подать второй угловой.

Честно, я у нас в чемпионате ни разу не видел, чтоб добавляли время за показ карточек. Он потратил где-то 25 секунд, видим по таймеру телевизионному.

– В 30 он уложился, можно сказать?

– Да-да, – сказал экс-арбитр ФИФА в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ».

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