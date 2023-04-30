«Карпин это Карпин, всегда поле у него виновато или судья. Претензии выглядели дешевенько». Балахнин о концовке игры «Спартак» – «Ростов»

Сергей Балахнин считает, что Валерий Карпин любит искать оправдания неудачам.

«Ростов» вчера сыграл вничью со « » в 25-м туре Мир РПЛ – 1:1.

– Когда теряешь два очка на последних секундах матча, трудно воспринимать это адекватно. Поэтому такая нервная реакция тренеров «Ростова». Так-то команду надо похвалить за игру со «Спартаком», хорошо противостояли такому сопернику. Хотя цифры матча, может, говорят в пользу красно-белых.

– После матча даже не сказал, в чем конкретно его претензии. Видимо, сам сомневался, прав ли он.

– Ну Карпин это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут еще все на последних секундах произошло, что усугубило реакцию.

– Даже Виктор Савельевич Онопко, помощник главного тренера «Ростова», на поле выбежал после финального свистка. От него этого мало кто ожидал.

– Надо быть сдержаннее, мне кажется. Там были толчки, обычные для футбола. Игра переместилась к воротам «Ростова». Назначили угловой – «Спартак» сравнял счет. Я так понял, были вопросы по добавленному времени. Но так сплошь и рядом добавляют.

– То есть реакция тренеров «Ростова» на события последних минут матча неадекватная?

– Претензии выглядели дешевенько. Там еще ничего не было решено, когда толкались в середине поля. Надо было еще угловой подать. Забить. Столько ходов потом было сделано до гола.

Если так цепляться, можно придумать все что угодно. Тем более что «Спартак» атаковал в концовке матча и мог забить раньше, моменты у него были лучше. Вспомните, как мяч вдоль линии ворот летел, один игрок «Спартака» промахнулся, второй, третий. Что-то невероятное было.

– В целом итог матча закономерный?

– Я бы сказал, справедливый. Но при всем при этом «Ростов» надо похвалить за футбол, который он показал в Москве, – сказал бывший главный тренер « ».

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