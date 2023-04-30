«Карпин это Карпин, всегда поле у него виновато или судья. Претензии выглядели дешевенько». Балахнин о концовке игры «Спартак» – «Ростов»

Теги Спартак Ростов Сергей Балахнин премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Кирилл Левников Футбол

Сергей Балахнин считает, что Валерий Карпин любит искать оправдания неудачам.

«Ростов» вчера сыграл вничью со «Спартаком» в 25-м туре Мир РПЛ – 1:1.

– Когда теряешь два очка на последних секундах матча, трудно воспринимать это адекватно. Поэтому такая нервная реакция тренеров «Ростова». Так-то команду надо похвалить за игру со «Спартаком», хорошо противостояли такому сопернику. Хотя цифры матча, может, говорят в пользу красно-белых.

– После матча Валерий Карпин даже не сказал, в чем конкретно его претензии. Видимо, сам сомневался, прав ли он.

– Ну Карпин это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут еще все на последних секундах произошло, что усугубило реакцию.

– Даже Виктор Савельевич Онопко, помощник главного тренера «Ростова», на поле выбежал после финального свистка. От него этого мало кто ожидал.

– Надо быть сдержаннее, мне кажется. Там были толчки, обычные для футбола. Игра переместилась к воротам «Ростова». Назначили угловой – «Спартак» сравнял счет. Я так понял, были вопросы по добавленному времени. Но так сплошь и рядом добавляют.

– То есть реакция тренеров «Ростова» на события последних минут матча неадекватная?

– Претензии выглядели дешевенько. Там еще ничего не было решено, когда толкались в середине поля. Надо было еще угловой подать. Забить. Столько ходов потом было сделано до гола.

Если так цепляться, можно придумать все что угодно. Тем более что «Спартак» атаковал в концовке матча и мог забить раньше, моменты у него были лучше. Вспомните, как мяч вдоль линии ворот летел, один игрок «Спартака» промахнулся, второй, третий. Что-то невероятное было.

– В целом итог матча закономерный?

– Я бы сказал, справедливый. Но при всем при этом «Ростов» надо похвалить за футбол, который он показал в Москве, – сказал бывший главный тренер «Ростова».

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34 комментария

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wonderwall
Карпин некрасиво себя повёл. Ростов виноват сам,в том,что произошло. Нехрен было валяться на поле
+28
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wonderwall
Ответ Александр Баскаков
В чем он виноват ? Чё нести чепуху
перевожу для "одаренных"- в потере победы команды Ростов виноваты игроки этой команды,а не судья
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Мартинелли
Ответ Тиджани Бабангида
Итог справедливый. Но жесткие слова в адрес Карпина излишни. Несмотря на его эмоциональность и словесную несдержанность - тренер он просто великолепный,что и доказывает своими результатами.
Титулов не , трофеев нет за 10 лет тренерской карьеры
+14
-3
+11
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Ganibale
Ну доля правды есть, то поле короткое, то судьи вечно, то жара и так далее…
Так же и в сборной, можете со мной не соглашаться ну Стас старался настроить на каждый матч как на бой отсюда и эти глупые аналогии и докапывание контрольный а не товарищеский, а у Валеры… ну а че там газон искусственный и жарко. Причем он конечно молодец вытащил Ростов на второе ну весь сезон не покидает ощущение что Ростов находится не на своем месте хотя желаю команде удачи, классный город и болельщики
+11
-3
+8
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rigobersong
Даже легенда Ростова угорает над карпиным:))
+11
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Карл_Иваныч
Ответ Александр Баскаков
В чем он виноват ? Чё нести чепуху
Его выход на поле с претензиями не мог повлиять на результат уже завершённого матча, зато наверняка приведёт к дисквалификации тренера на несколько игр.
Карпин мог и должен был высказать свои претензии к судейству не в поле, а в послематчевом интервью, которое с удовольствием записали бы все журналюги, обожающие темпераментные выступления Карпина.
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Lol Ko
Ответ Александр Баскаков
Хорошо гол забивать после игры 👏👍🏻👍🏻, Соболева выгонять надо было , а ты лечишь тут , сказки тирольского леса мне рассказываешь
Игра идёт до финального свистка. В добавленное время было много неигровых остановок. По со временем всё логично. Тоже нашли причину для истерики...
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Павел Лебедев
От Балахнина такого дешевого комментария не ожидал.
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RusSelMash
Ответ Ильдар Фарукшин
Пусть радуется что не проиграли.
ХЛЕВников, перелогинься!!!
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Павел Лебедев
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Он уже не первый год именно подобные комментарии в адрес Ростова себе позволяет.
Чего он добивается?
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Павел Лебедев
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Зависть. Самая обычная человеческая зависть.
Понятно. Я думаю это проявляется не только у него.
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ne ravnodushen
Поэтому Балахнин и не тренирует, раз он спокойно и уравновешенно все воспринимает. Ни огня, ни эмоций. Флегма.
А вот у легендарного хоккейного Тарасова была ситуация, когда команду со льду уводил. По другому не мог. Балахнин не такой.
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Валерий Глубокий
Колхозники ) стату гляньте!!! Карпушка ваш - двух слов связать не может !!! Отдохнёт теперь матча3 ))) Лошарик! 4- е место ваше будет ))
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Н.Ф.
Балахнин всегда готов заменить очередного залётного.
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Valentin Kompaneytsev
Претензии, которые высказал Карпин и ростовские представители после игры ожидаемы.
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Ильдар Фарукшин
Пусть радуется что не проиграли.
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Эндрю81
Ответ Александр Баскаков
😂😂😂 Ты смешное ### легенда 😂😂😂
Для ’’Ростова’’ этот тренер сделал сопоставимо с вкладом Романцева для ’’Спартака’’.
Он и есть синоним слова ’’Легенда’’!
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ne ravnodushen
Ответ Ganibale
Ну доля правды есть, то поле короткое, то судьи вечно, то жара и так далее… Так же и в сборной, можете со мной не соглашаться ну Стас старался настроить на каждый матч как на бой отсюда и эти глупые аналогии и докапывание контрольный а не товарищеский, а у Валеры… ну а че там газон искусственный и жарко. Причем он конечно молодец вытащил Ростов на второе ну весь сезон не покидает ощущение что Ростов находится не на своем месте хотя желаю команде удачи, классный город и болельщики
Не помните за что уволили Черчесова? Напомню, помимо смешных высказываний, результата не было от слова совсем.
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Александр Баскаков
Ну и команда извините не 12 место занимает!!!
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ne ravnodushen
Ответ Мартинелли
Титулов не , трофеев нет за 10 лет тренерской карьеры
Возьми трофей, если сможешь.
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RusSelMash
Ответ Мартинелли
Титулов не , трофеев нет за 10 лет тренерской карьеры
А ты бы смог взять титул с ПЕРДуном Заремовичем, у которого, как говорится, "семь пятниц на неделе"?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Валерий Глубокий
Колхозники ) стату гляньте!!! Карпушка ваш - двух слов связать не может !!! Отдохнёт теперь матча3 ))) Лошарик! 4- е место ваше будет ))
Пиши 10: врать так врать.
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