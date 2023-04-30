«Карпин это Карпин, всегда поле у него виновато или судья. Претензии выглядели дешевенько». Балахнин о концовке игры «Спартак» – «Ростов»
Сергей Балахнин считает, что Валерий Карпин любит искать оправдания неудачам.
«Ростов» вчера сыграл вничью со «Спартаком» в 25-м туре Мир РПЛ – 1:1.
– Когда теряешь два очка на последних секундах матча, трудно воспринимать это адекватно. Поэтому такая нервная реакция тренеров «Ростова». Так-то команду надо похвалить за игру со «Спартаком», хорошо противостояли такому сопернику. Хотя цифры матча, может, говорят в пользу красно-белых.
– После матча Валерий Карпин даже не сказал, в чем конкретно его претензии. Видимо, сам сомневался, прав ли он.
– Ну Карпин это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут еще все на последних секундах произошло, что усугубило реакцию.
– Даже Виктор Савельевич Онопко, помощник главного тренера «Ростова», на поле выбежал после финального свистка. От него этого мало кто ожидал.
– Надо быть сдержаннее, мне кажется. Там были толчки, обычные для футбола. Игра переместилась к воротам «Ростова». Назначили угловой – «Спартак» сравнял счет. Я так понял, были вопросы по добавленному времени. Но так сплошь и рядом добавляют.
– То есть реакция тренеров «Ростова» на события последних минут матча неадекватная?
– Претензии выглядели дешевенько. Там еще ничего не было решено, когда толкались в середине поля. Надо было еще угловой подать. Забить. Столько ходов потом было сделано до гола.
Если так цепляться, можно придумать все что угодно. Тем более что «Спартак» атаковал в концовке матча и мог забить раньше, моменты у него были лучше. Вспомните, как мяч вдоль линии ворот летел, один игрок «Спартака» промахнулся, второй, третий. Что-то невероятное было.
– В целом итог матча закономерный?
– Я бы сказал, справедливый. Но при всем при этом «Ростов» надо похвалить за футбол, который он показал в Москве, – сказал бывший главный тренер «Ростова».
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Так же и в сборной, можете со мной не соглашаться ну Стас старался настроить на каждый матч как на бой отсюда и эти глупые аналогии и докапывание контрольный а не товарищеский, а у Валеры… ну а че там газон искусственный и жарко. Причем он конечно молодец вытащил Ростов на второе ну весь сезон не покидает ощущение что Ростов находится не на своем месте хотя желаю команде удачи, классный город и болельщики
Карпин мог и должен был высказать свои претензии к судейству не в поле, а в послематчевом интервью, которое с удовольствием записали бы все журналюги, обожающие темпераментные выступления Карпина.
А вот у легендарного хоккейного Тарасова была ситуация, когда команду со льду уводил. По другому не мог. Балахнин не такой.
Он и есть синоним слова ’’Легенда’’!