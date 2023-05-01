Шалимов о столкновениях до гола «Спартака»: «Ростов» удержал бы победу, если бы Левников свистнул. Это фолы, решения арбитра повлияли на исход матча»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Игорь Шалимов Виктор Онопко Валерий Карпин Александр Селява Кирилл Левников Антон Зиньковский Егор Голенков Павел Маслов Александр Соболев Алексей Миронов Футбол

Игорь Шалимов считает, что решения судьи помешали «Ростову» обыграть «Спартак».

В матче 25-го тура Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» благодаря голу Александра Соболева на 94-й минуте. За минуту до гола Соболева Павел Маслов столкнулся с Егором Голенковым, а через несколько секунд – Антон Зиньковский с Алексеем Мироновым. После матча «Ростов» выложил видео о судействе матча со «Спартаком», опубликовав этот эпизод. Недовольство работой главного арбитра Кирилла Левникова выражали главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

«Спартак» снова вышел в три центральных защитника. У «Ростова» ничего не меняется – при обороне Глебов садится третьим центральным. Почему снова вышел Дуарте? У меня ощущение, что его надо ставить, чтобы он адаптировался уже через игры, потому что деньги заплачены большие, а самого игрока прибивает, когда он сидит на лавке. А играть с Дуарте в два центральных – это большой риск.

В итоге, на мой взгляд, обедняется атака, потому что в середине на игрока меньше, а при игре в два форварда некомфортно Промесу – спиной к воротам, нет простора для рывка. Но в итоге – у «Спартака» за первый тайм ни одного момента, а игру контролирует «Ростов», которому только комплименты. Миронов остался в тени обсуждений по матчу, а по мне это очень приличный игрок с хорошим ударом – и этим он явно пользуется.

«Спартак» играл так, что не было понятно, за счет чего можно завязать игру. Не получалась игра в атаке, не проходил прессинг, хотя игра «Ростова» достаточно рискованная.

А в итоге после гола Селявы все кончилось так, как уже было этой весной – выходят высокие, большие форварды и пошла тактика гладиатора: грузят в штрафную и топчут. Это приносит много очков весной, но вечно продолжаться не может. «Убил» своим пасом Пруцев – он хорошо подработал мяч, но передача в штрафную низом была очень плохая – верхом, сильно... Ну покати низом в удобную ногу – и тот расстреляет. Но пас в итоге настолько плохой, что Соболеву мяч пролетает между ног, и потом к нему не успевает Николсон. Я просто обалдел от этого момента.

А по спорным эпизодам в конце игры, по которым вскипел Карпин, скажу так – это фолы, и решения арбитра повлияли на исход матча. Потому что свистни Левников фол, «Ростов» удержал бы победу. Когда Виктор Онопко идет выяснять отношения с арбитром, это многое значит», – сказал Шалимов.

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11 комментариев

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Сергей Б
Обсуждают,не отмененный гол и не пенальти,а сомнительный фол и минуту дополнительного времени,уже второй день,что у этих людей в голове,которые обвиняют Левникова в предвзятости?
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Евгений Кошелек
В этом матче к Дуарте нет вопросов. А как его наигрывать, если он будет на скамейке сидеть, уж точно не слабее Маслова, Чернова, Денисова, выходящих в основе. Может освоится быстрее, мы его ещё хвалить будем :)
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T622222
Как же бывшие КБ ненавидят Спартак! Ни один клуб бывшие так не обсира### реально жесть
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Андрей Ткаченко
Игорь давайте пересмотри всё моменты которые не свистнул судья и в одну и в другую сторону , так счёт мог быть совсем другим. И какая разница в конце или в начале судья не свистнул играть надо до свистка.
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Алексей Маликов
Кто там ещё на своих не навалил? Ловчев уже или ещё?

Комличенко все уже пожалели за то, что (со слов самого Комличенко) Литвинов "почти задел его пятку"? Травма страшная могла случиться!!! Удалять надо было Литвинова и пенальти ставить. Ничего, что не в штрафной.
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Катя СПб
Ответ Алексей Маликов
Кто там ещё на своих не навалил? Ловчев уже или ещё? Комличенко все уже пожалели за то, что (со слов самого Комличенко) Литвинов "почти задел его пятку"? Травма страшная могла случиться!!! Удалять надо было Литвинова и пенальти ставить. Ничего, что не в штрафной.
Кавазашвили. И Зарема.
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Алексей Маликов
Ответ Катя СПб
Кавазашвили. И Зарема.
Спасибо, Катерина!!!
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