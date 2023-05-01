Шалимов о столкновениях до гола «Спартака»: «Ростов» удержал бы победу, если бы Левников свистнул. Это фолы, решения арбитра повлияли на исход матча»

Игорь Шалимов считает, что решения судьи помешали «Ростову» обыграть «Спартак».

В матче 25-го тура Мир «Спартак» сыграл вничью с « » благодаря голу на 94-й минуте. За минуту до гола Соболева Павел Маслов столкнулся с , а через несколько секунд – Антон Зиньковский с Алексеем Мироновым. После матча «Ростов» выложил видео о судействе матча со « », опубликовав этот эпизод. Недовольство работой главного арбитра Кирилла Левникова выражали главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

«Спартак» снова вышел в три центральных защитника. У «Ростова» ничего не меняется – при обороне Глебов садится третьим центральным. Почему снова вышел Дуарте? У меня ощущение, что его надо ставить, чтобы он адаптировался уже через игры, потому что деньги заплачены большие, а самого игрока прибивает, когда он сидит на лавке. А играть с Дуарте в два центральных – это большой риск.

В итоге, на мой взгляд, обедняется атака, потому что в середине на игрока меньше, а при игре в два форварда некомфортно Промесу – спиной к воротам, нет простора для рывка. Но в итоге – у «Спартака» за первый тайм ни одного момента, а игру контролирует «Ростов», которому только комплименты. Миронов остался в тени обсуждений по матчу, а по мне это очень приличный игрок с хорошим ударом – и этим он явно пользуется.

«Спартак» играл так, что не было понятно, за счет чего можно завязать игру. Не получалась игра в атаке, не проходил прессинг, хотя игра «Ростова» достаточно рискованная.

А в итоге после гола Селявы все кончилось так, как уже было этой весной – выходят высокие, большие форварды и пошла тактика гладиатора: грузят в штрафную и топчут. Это приносит много очков весной, но вечно продолжаться не может. «Убил» своим пасом Пруцев – он хорошо подработал мяч, но передача в штрафную низом была очень плохая – верхом, сильно... Ну покати низом в удобную ногу – и тот расстреляет. Но пас в итоге настолько плохой, что Соболеву мяч пролетает между ног, и потом к нему не успевает Николсон. Я просто обалдел от этого момента.

А по спорным эпизодам в конце игры, по которым вскипел Карпин, скажу так – это фолы, и решения арбитра повлияли на исход матча. Потому что свистни Левников фол, «Ростов» удержал бы победу. Когда Виктор Онопко идет выяснять отношения с арбитром, это многое значит», – сказал Шалимов.

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