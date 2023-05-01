Комличенко о желтой Литвинову: «Он меня чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит»

Николай Комличенко считает, что Руслан Литвинов был наказан желтой карточкой справедливо.

Нападающий « » высказался после ничьей со « » (1:1) в Мир .

— Многим в моменте с и желтой карточкой показалось, что вы просто отпрыгнули без касания.

— Почему? Кирилл [Левников] разобрался. Он [Литвинов] в конце меня чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит, – сказал .

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