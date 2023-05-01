Комличенко о желтой Литвинову: «Он меня чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Николай Комличенко Кирилл Левников Руслан Литвинов Футбол

Николай Комличенко считает, что Руслан Литвинов был наказан желтой карточкой справедливо.

Нападающий «Ростова» высказался после ничьей со «Спартаком» (1:1) в Мир РПЛ.

— Многим в моменте с Литвиновым и желтой карточкой показалось, что вы просто отпрыгнули без касания.

— Почему? Кирилл [Левников] разобрался. Он [Литвинов] в конце меня чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит, – сказал Комличенко.

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56 комментариев

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kilo_gilo
2х метровая детина корчится в конвульсиях после того,как его дрищ по пятке задел) занимательные истории ростовких мужиков💪
+158
-12
+146
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gusilebedi
Он меня так по пятке задел , я аж в штрафную улетел. Литвинов настоящий монстр. Если бы намерено сбивал комличенко , тот бы со стадиона улетел
+89
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+82
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Аркадий Аркадич
Если он тебя по пятке задел, что ж у тебя весь корпус развернуло, как будто тебя пять человек за руку держало? Позорник, хоть бы врал убедительно.
+69
-5
+64
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wonderwall
пятка болит у Комличенко
+37
-1
+36
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инок
Цель Комличенко свалиться в штрафной, просто добежав до неё.
+27
-2
+25
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Назар Игорь
Это была ахиллесова пята - гордо сказал Комличенко.
+25
-1
+24
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Махач Хачикян
Тьфу....симулянт, живой хоть? А то такие муки изображал от ,,чуть задел,,
+20
-1
+19
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AaA
ЧУТЬ задел! Ну, совсем чуть чуть. Прямо очень чуть чуть. А я упал. За такое сразу дают карточку. Это же Я упал. А вы говорите чуть чуть. Разбираться надо! Как Левников!
+15
-1
+14
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Дмитрий Шарапов
Симуляшка дешёвая
+15
-1
+14
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Ростислав Романенко
Если Литвинову достаточно легкого прикосновения к пяточной кости, чтобы отправить в болевое оргазмирование такого тарана как Комличенко, то в таком случае Гаттузо по сравнению с Русланом - ребенок)
+13
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+12
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Экспертный диван
Тот случай, когда говорят... Лучше бы молчал.
+11
-1
+10
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Spartakus1984
Да,пусть все посмотрят моменты за которые на Комличенко назначали пенальти,он же гений футбола,как Месси,у него без нарушения правил мяч отобрать невозможно,супер технарь)))))))))))))))))))))))))))))
+11
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+10
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xomamb
а еще ноготь сломал, праативный...
+12
-2
+10
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guiet
Дельфин он и в Африке дельфин. Ученик Валеры..
+11
-2
+9
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Andrew Petrov
Комлипад уже кроме смеха ничего не вызывает,мешок 100+кг выходит с одной мыслью добежать до штрафной и там изобразить смерть🤗
+10
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+9
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Дэн Дэнчик
по пятки бедняжку задели. жалко Горлуковича на вас нет!
+8
-1
+7
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Сестрица не Алёнушка
Ответ Antagonist
А разве как то влияет комплекция людей на то,какие последствия будут от удара по пятке бутсой?
А где удар то был?Комличенко сам сказал -прямая речь:"чуть задел по пятке"
+8
-1
+7
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Посторонним В
Ответ kilo_gilo
2х метровая детина корчится в конвульсиях после того,как его дрищ по пятке задел) занимательные истории ростовких мужиков💪
Это не мужики, это болонкины дети.(( Чуть задел... Во что наш футбол превращается?...
+6
0
+6
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ЗЕНИТ65
Ответ kilo_gilo
2х метровая детина корчится в конвульсиях после того,как его дрищ по пятке задел) занимательные истории ростовких мужиков💪
Это уже не мужик.
+6
-1
+5
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Spaten
Прыгнул зато как Боб Бимон, наверное ветер был попутный
+3
0
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Nikita Semenov
Да что ты говоришь! Спасибо, что живой
+3
0
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Орыс-орыс онбаган
Ростовские симулянты
+5
-2
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Ярик01
Мальвина и её команда (с)
+4
-1
+3
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OldRedWhite
Эх , этим Комличенкам и Литвиновым посмотреть бы вчерашний матч Ливерпуль - Тоттенхэм !
По их меркам 10-15 желтых , 5 красных и штук 7 пенальти !
Но и при этом умудрились забить 7 голов )))
+2
0
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LifeSpartak
Чуть не считается!
+2
0
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