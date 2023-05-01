Комличенко о желтой Литвинову: «Он меня чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит»
Николай Комличенко считает, что Руслан Литвинов был наказан желтой карточкой справедливо.
Нападающий «Ростова» высказался после ничьей со «Спартаком» (1:1) в Мир РПЛ.
— Многим в моменте с Литвиновым и желтой карточкой показалось, что вы просто отпрыгнули без касания.
— Почему? Кирилл [Левников] разобрался. Он [Литвинов] в конце меня чуть задел по пятке. Кто не видел, пусть повторы пересмотрит, – сказал Комличенко.
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По их меркам 10-15 желтых , 5 красных и штук 7 пенальти !
Но и при этом умудрились забить 7 голов )))