Спортдиректор «Ростова»: «Всем надо было, чтобы мы очки потеряли? Судья не удаляет Соболева, дает подавать угловой, когда два человека лежат»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Кирилл Левников Александр Соболев Алексей Рыскин Футбол

В «Ростове» раскритиковали судью Кирилла Левникова после матча со «Спартаком» (1:1) .

– Все вопросы к судье. Послушайте, он не удаляет Соболева, дает подавать угловой, когда два человека лежат. Всем надо было, чтобы мы очки потеряли?

– Будете в ЭСК обращаться?

– Да чего к ним обращаться? – сказал спортивный директор Алексей Рыскин.

«Зенит» оторвался от «Ростова» на 11 очков, от «Спартака» – на 12. ЦСКА отстает от 2-го места на 2 балла, от 3-го – на 1

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60 комментариев

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Sodad
Просто как факт. Ростов забивает гол. Разыгрывается мяч и Комличенко в первой же игровой ситуации падает еа газон и как может убивает время.
+121
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+111
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bevooch
Если бы судьи компенсировали время как на ЧМ, то все игры Ростова получали бы минут 20-30 добавленного.
+90
-8
+82
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Никита Самарин
На повторе при просмотре гола, что-то я лежачих не заметил.
+73
-4
+69
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fil_spb
О каких вообще лежащих игроках нытье? Я сейчас специально пересмотрел повтор спартаковского гола и там 11 ростовчан в своей штрафной, они все на ногах и участвуют в игре.
+37
-4
+33
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Spartakus1984
дает подавать угловой, когда два человека лежат(с)Нечего симулировать и тянуть время-это карма.
+39
-10
+29
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sah_mz
Ответ Никита Самарин
На повторе при просмотре гола, что-то я лежачих не заметил.
Когда поняли что не прокатило встали ))
+24
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+23
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Peter Parker
Так пусть не ложатся 🤔
+30
-7
+23
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Ivan Petrov
Ответ Никита Самарин
На повторе при просмотре гола, что-то я лежачих не заметил.
Они были в вертикальном положении)
+24
-2
+22
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riverman1980
А самое возмутительное, что судья не дал 16-ый пенальти в сезоне!
+24
-5
+19
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fil_spb
Ответ fil_spb
О каких вообще лежащих игроках нытье? Я сейчас специально пересмотрел повтор спартаковского гола и там 11 ростовчан в своей штрафной, они все на ногах и участвуют в игре.
По Соболеву согласен. Но ровно тоже самое можно сказать и о Мелехине. Т.е. судья судил мягко сказать своеобразно, но был последователен хотя бы. И тут опять вопрос, какой тут повод для нытья и истерик Карпина и Рыскина?
+19
-1
+18
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heathen
Ростов жалуется на судью, ого. Да Ростов и Карпин должны их на руках носить за этот сезон. Занимали бы сейчас своё 10-12 место, если бы не статус тренера сборной (непонятно за что, конечно) и лояльность со стороны РФС.
+19
-5
+14
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Сергей Рукавцов
Ответ riverman1980
А самое возмутительное, что судья не дал 16-ый пенальти в сезоне!
Комличенко поторопился упасть до штрафной
+14
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παсτоρ
Два человека тянут время, как и во многих подобных ситуациях. Судья правильно поступил.
+8
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ALEKS66
Я же говорю-сейчас из Ростова вой пойдет. Им даже сегодня судья осмелился пенальти не поставить-Валера очень зол наверное.
+13
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Алексей Ненахов
Наверно Комличенко по привычке лежал в штрафной Спартака
+9
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Slavnov
Вы пролежали минут 15 из 90,если не считать щетинина,там реально травма была
+8
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Остап Задунайский
Ростов без пенальти бултыхался бы около зоны вылета,…🤪
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Дмитрий Сологубов
Симулянты ростовкие.Больше всех пенальти навыпрашивали.Им судей на руках носить.Позорный улуб.
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Милитриса Кирбитьевна
Семечковый вой начался.
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Илья Серегин
А по факту и Мелехина нужно было удалять! Его столько много прощались, за фолы и только на зобнине одну жёлтую дали, а он как минимум 2 заслуживаю больше чем Соболев, чтож про это не говорят в Ростове?
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Артур Межаков
Нытьё подсолнухов...
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murzzzzzilka
Ответ Goldstream
А там не было нарушения, хочешь сказать?
А разве было? Обычная борьба за мяч, при которой ростовские футболисты рухнули в надежде, что будет возможность полежать и потянуть время.
+5
-2
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Не брат ты мне
Ответ Павел Лебедев
Установка для судей не дать взять медали. Они эту установку выполняют. Красная карточка Карпину этому подтверждение. Я бы на месте Карпина подал в отставку с поста главного тренера сборной. Причина: ему надо работать, а он следующие матчи будет отстранен от футбола, и Ростову усложнит путь к медалями.
Ростовчане наверное все весят по 2 грамма, особенно Комличенко. Так ломать комедию весь матч, в котором практически все спорные решения в пользу Ростова, а потом ещё истерить когда судья разобрался правильно можно только недалёким людям, либо тем кто судье занёс кешбэк, а судья до конца не отработал. Красная должна была быть защитнику Ростова за 4-й или 5-й фол на жёлтую на 60-й. Но он свою первую получил минут через 10. Любая верховая борьба - толчок в спину. Щетину здоровья, но перед тем как натолкнуться на бедро партнёра, он лихо так толкнул Зобнина, которому и должно было прилететь по "игровому". Какой то из угловых - Комличенко двумя руками развернул прыгающего Зобнина на 180°, однако это просто борьба в штрафной, но вот в чужой штрафной этот же долб.. дельфин падал от любого дуновения мимо пробегающего...
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Геннадий
Ответ fil_spb
О каких вообще лежащих игроках нытье? Я сейчас специально пересмотрел повтор спартаковского гола и там 11 ростовчан в своей штрафной, они все на ногах и участвуют в игре.
2 игрока Ростова лежали около скамейки запасных - вы не могли их видеть .
+5
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Павел Лебедев
Ответ heathen
Ростов жалуется на судью, ого. Да Ростов и Карпин должны их на руках носить за этот сезон. Занимали бы сейчас своё 10-12 место, если бы не статус тренера сборной (непонятно за что, конечно) и лояльность со стороны РФС.
Бред сивой кобылы!
+3
-2
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