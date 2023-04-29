Спортдиректор «Ростова»: «Всем надо было, чтобы мы очки потеряли? Судья не удаляет Соболева, дает подавать угловой, когда два человека лежат»

В «Ростове» раскритиковали судью Кирилла Левникова после матча со «Спартаком» (1:1) .

– Все вопросы к судье. Послушайте, он не удаляет , дает подавать угловой, когда два человека лежат. Всем надо было, чтобы мы очки потеряли?

– Будете в ЭСК обращаться?

– Да чего к ним обращаться? – сказал спортивный директор Алексей Рыскин.

«Зенит» оторвался от «Ростова» на 11 очков, от «Спартака» – на 12. ЦСКА отстает от 2-го места на 2 балла, от 3-го – на 1

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