Новосельцев о столкновении Маслова и Голенкова за минуту до гола «Спартака»: «Павел фолил, даже не смотрит на мяч. Он как в баскетболе пытается заслон поставить»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Иван Новосельцев Кирилл Левников Матч ТВ Егор Голенков Павел Маслов Футбол

Иван Новосельцев прокомментировал эпизод в концовке матча «Спартака» и «Ростова».

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ. После матча «Ростов» выложил видео о судействе, опубликовав эпизод из концовки, где Павел Маслов столкнулся с Егором Голенковым, а через несколько секунд – Антон Зиньковский с Алексеем Мироновым. Эти контакты произошли на 93-й минуте матча, а на 94-й «Спартак» сравнял счет.

Недовольство работой судьи Кирилла Левникова после матча выразили главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин. Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал столкновение Маслова и Голенкова «игровым моментом».

«Спорное мнение по поводу первого фола. Как я видел, и зная, как футболисты действуют, как я сам действовал, – Маслов фолил на самом деле.

Можно посмотреть по глазам – он смотрел прямо на Голенкова. Он даже не смотрит на мяч. Он его как в баскетболе пытается вытеснить, заслон поставить», – сказал экс-игрок «Ростова» и  «Зенита» в программе «После футбола» на канале «Матч Премьер».

Лапочкин о столкновении Зиньковского и Миронова за минуту до гола «Спартака»: «Это фол, надо было назначить штрафной. Ни у кого не возникло бы претензий»

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10 комментариев

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Павел Ермаков
Вся беда для Ростова,что Спартак забил свой мяч.На три мяча в ваши ворота Спартак точно наиграл.Но Левников это делал ради зенита.Чтобы они взяли золото в матче против Спартака.Неужели вы все это не поняли?)))
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инок
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pztpzhmx66
Рыжий
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Peter Parker
Новосельцев прокомментирует карточку Литвинова или может фолы Мелехина?
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Веришь, что спартачи осыпят тебя плюсами? Готов на всё ради плюсов?
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Pelerin
Ответ Павел Ермаков
Вся беда для Ростова,что Спартак забил свой мяч.На три мяча в ваши ворота Спартак точно наиграл.Но Левников это делал ради зенита.Чтобы они взяли золото в матче против Спартака.Неужели вы все это не поняли?)))
Ну, почему на 3? По xG Спартак наиграл на 2,0 - 0,2. Спартак наиграл на 2 гола, Ростов на 0.

Кстати, когда Ваня нëс свою околесицу про Маслова в студии МатчТВ, ему даже Левников пытался объяснить, что смотреть нужно глазами.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Pelerin
Ну, почему на 3? По xG Спартак наиграл на 2,0 - 0,2. Спартак наиграл на 2 гола, Ростов на 0. Кстати, когда Ваня нëс свою околесицу про Маслова в студии МатчТВ, ему даже Левников пытался объяснить, что смотреть нужно глазами.
Даже боюсь спрашивать какими глазами ты там Левникова увидел.
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