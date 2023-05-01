Новосельцев о столкновении Маслова и Голенкова за минуту до гола «Спартака»: «Павел фолил, даже не смотрит на мяч. Он как в баскетболе пытается заслон поставить»

Иван Новосельцев прокомментировал эпизод в концовке матча «Спартака» и «Ростова».

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ. После матча «Ростов» выложил видео о судействе, опубликовав эпизод из концовки, где Павел Маслов столкнулся с Егором Голенковым, а через несколько секунд – Антон Зиньковский с Алексеем Мироновым. Эти контакты произошли на 93-й минуте матча, а на 94-й «Спартак» сравнял счет.

Недовольство работой судьи Кирилла Левникова после матча выразили главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин. Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал столкновение Маслова и Голенкова «игровым моментом».

«Спорное мнение по поводу первого фола. Как я видел, и зная, как футболисты действуют, как я сам действовал, – Маслов фолил на самом деле.

Можно посмотреть по глазам – он смотрел прямо на Голенкова. Он даже не смотрит на мяч. Он его как в баскетболе пытается вытеснить, заслон поставить», – сказал экс-игрок «Ростова» и «Зенита» в программе «После футбола» на канале «Матч Премьер».

Лапочкин о столкновении Зиньковского и Миронова за минуту до гола «Спартака»: «Это фол, надо было назначить штрафной. Ни у кого не возникло бы претензий»

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