У Соболева 5 голов в 3 последних матчах. Форвард «Спартака» набрал 18 (12+6) очков в 23 играх Мир РПЛ

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил 5 голов в 3 последних матчах.

В субботу форварда «Спартака» отметился голом на 94-й минуте матча с «Ростовом» (1:1).

В двух предыдущих матчах Соболев делал дубль – против «Динамо» (3:3) и «Краснодара» (4:3).

У Соболева 18 (12+6) очков по системе «гол+пас» в 23 играх Мир РПЛ этого сезона.

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20 комментариев

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Гриша
Комличенко отстаял звание Главдельфина всея Руси
+26
-3
+23
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Peter Parker
Хороший гол забил и как четко отклеился от Селихова, молодец Соболев
+17
-2
+15
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инок
Соболев разносторонний нап - и ныряет и важные голы забивает.
+9
-1
+8
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Captain_Noname
А сколько карточек наполучал, настоящий желтокарточковый бомбардир

Да еще и в танках отметки умудряется брать

Словом, талантливый человек талантлив во всем
+4
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молодец Саня!!! второй матч вытаскивает!
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vincent vega
Ответ Гриша
Комличенко отстаял звание Главдельфина всея Руси
Ну да, ну да… именно Комличенко…
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Камбоджа Иванов
Ответ Юлия Закаблукова
Отгрузит 2 зениту
А потом проснется, и поедет ныть после поражения Спартака, ведь в матче с Зенитом их не будут тащить судейки, как 6 туров до этого.
+3
-3
0
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Давид Agabekyan
Ответ Юлия Закаблукова
Отгрузит 2 зениту
Если будет 2 пенальти то возможно
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Slavnov
Ответ Юлия Закаблукова
Отгрузит 2 зениту
с такой игрой,я б не поехал в питер,лучше технарь получить,какая двушка?их не пойми кто раскатывает,бывшие дублеры,из ростова,на открытии,позорище
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