У Соболева 5 голов в 3 последних матчах. Форвард «Спартака» набрал 18 (12+6) очков в 23 играх Мир РПЛ

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил 5 голов в 3 последних матчах.

В субботу форварда «Спартака» отметился голом на 94-й минуте матча с «Ростовом» (1:1).

В двух предыдущих матчах Соболев делал дубль – против «Динамо» (3:3) и «Краснодара» (4:3).

У Соболева 18 (12+6) очков по системе «гол+пас» в 23 играх Мир РПЛ этого сезона.

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